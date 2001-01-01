náhledy
Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku zasloužily nejvíce.
Autor: Topheavy Studios
Simpsonovi se nechvalně zapsali do videoherní historie tím, když v roce 2001 obsadili přední příčku mezi herními braky. The Simpsons Wrestling mělo nejenom opravdu ošklivou grafiku, ale i prázdnou hratelnost, která spočívala prostě jen v divokém mačkání náhodných tlačítek.
Autor: Big Ape Productions
Sportovním hrám se sice okolo přelomu tisíciletí dařilo, ovšem Gravity Games Bike: Street Vert Dirt z roku 2002 měl přesně opačnou pověst. Hra za své špatné ovládání, chyby a celkově nedodělaný dojem vysloužila od herních médií hned několik titulů propadáku roku.
Autor: Midway
Závodní hra Big Rigs Over the Road Racing z roku 2003 má mezi špatnými hrami status legendy. Na videoherní scéně se o její až ikonicky špatné hratelnosti, hromadách bugů a příšerné umělé inteligenci mluví dodnes. A asi ještě dlouho mluvit bude.
Autor: Steam, Bonusweb.cz
Rok 2004 ukázal, že lacinému lákání hráčů na stereotypy a nahotu pořád ještě neodzvonilo. The Guy Game byla jednoduchá kvízová hra s filmečky spoře oděných studentek vysokých škol, které se v průběhu hry svlékaly. Hra nejenom že propadla u hráčů a kritiků, ale dokonce byl i v některých zemích zakázán její prodej. Přišlo se totiž na to, že minimálně jedna z modelek ve hře byla v době natáčení nezletilá.
Autor: Topheavy Studios
Jednou z nejhůře hodnocených her roku 2005 byla herní adaptace filmu Charlie and the Chocolate Factory. Šlo o logickou hru, u které však hráč stejně moc přemýšlet nemusel. Navrch hra měla špatné ovládání a ještě horší práci s kamerou.
Autor: High Voltage Software
Ježek Sonic je velice oblíbenou herní značkou, ovšem v roce 2006 se nový titul Sonic The Hedgehog, vydaný k příležitosti 15. výroční značky, opravdu hodně nepovedl. Hra byla znatelně uspěchaná, aby se výročí stihlo a hráči si stěžovali na otřesné ovládání i plytký příběh, který připomínal spíše nějakou špatnou fanfikci.
Autor: Sonic Team
Ačkoliv šlo o hru zdarma, i jen investice vašeho času byla příliš vysoká. Titul nejhorší hry roku 2007 si často odnáší reklamní hříčka Yaris, která má propagovat vůz značky Toyota. Na této závodní hře s multiplayerovou složkou prakticky nebylo co pochválit a skóre 17 ze 100 na portále Metacritic mluví za vše.
Autor: Castaway Entertainment
I rok 2008 se neobešel bez propadáku s polonahými studentkami. Hra na Nintendo Wii, Pong Toss! Frat Party Games, se daný rok dostala do povědomí především nízkým hodnocením (18 na Metacritic) a také faktem, že se stala předmětem žaloby za propagaci alkoholu mladistvým.
Autor: JV Games
Hry ze série Leisure Suit Larry jsou poměrně proslulé svým dospělým obsahem, ovšem díl Box Office Bust z roku 2009 proslul jako nejhorší díl série, recenzenty popisovaný jako „parodií na sebe sama“. Metacritic hlásí skóre 25.
Autor: pro iDNES.cz
Power Gig: Rise of the SixString nás v roce 2010 měl naučit, jak hrát na kytaru. S titulem se dodávalo (drahé) příslušenství v podobě elektrické kytary, jenže hra sama o sobě nedělala nic proto, aby hráče něco učila. Místo toho jen zkrátka hůře a nezáživně kopírovala to, co již předvedl konkurenční Rock Band.
Autor: Seven 45 Studios
Herní propadák roku 2011 snad asi není nutné představovat. Duke Nukem Forever je obecně známý jako jeden z vůbec největších herních kiksů dějin. Hra, na kterou se čekalo dlouhých 14 let, během svého vývoje zastarala natolik, že výsledný produkt prostě neměl šanci uspět.
Autor: pro iDNES.cz
Rok 2012 přinesl neúspěch hororové hry Amy, která pokazila snad vše, co mohla. Xboxová verze si odnesla Metacritic skóre 25 za špatnou grafiku, bugy, repetitivní hratelnost, špatné ovládání i nepovedený příběh.
Autor: pro iDNES.cz
V roce 2013 se fanoušci těšili na novou hru s námětem Vetřelce, ovšem finální produkt byl ohromné zklamání. Místo bombastické akce dorazila v podstatě jen nudná a nezáživná střílečka s hloupou umělou inteligencí a nic moc grafikou. Vydavatelská společnost Sega se dokonce dostala pod palbu soudních žalob za klamavou reklamu. Ty prohrála a musela vyplácet tučné odškodné.
Autor: Sega
Opravdu je tu zase ježek Sonic? I díl s podtitulem Rise of Lyric z roku 2014 se bohužel zapsal nechvalně do videoherní historie dokonce z prakticky stejných důvodů, jako nechvalně známý předchůdce z roku 2006. Hru opět trápilo špatné ovládání, práce s kamerou i špatný scénář, za které si vysloužil Metacritic skóre 32.
Autor: SEGA
Kooperativní akce Alone in the Dark: Illumination se zapsala do dějin v roce 2015 jakožto jedna z nejhorších her roku. Metacritic skóre 19 naznačuje, že pokazila, co mohla. Hra má podprůměrnou grafiku, prkenné animace, nepočitatelně technických chyb i otřesnou umělou inteligenci.
Autor: Pure FPS
Rok 2016 přinesl nemilé překvapení: do dějin nejhorších her roku se zapsal díl Umbrella Corps ze známé série Resident Evil. Hra v podstatě jen využívala dobré jméno značky, ovšem jinak to byla naprosto tuctová multiplayerová střílečka, která hráče opravdu hodně rychle omrzela.
Autor: Capcom
Vroom in the Night Sky byla vyhlášena nejhorší hrou roku 2017, na serveru Metacritic má skóre 17. Dorazila totiž jako součást úvodní nabídky her pro Nintendo Switch, mezi kterými ovšem vyčnívala ve špatném slova smyslu. Hra byla příliš uspěchaná, což se především projevovalo na špatném ovládání a také hromadou technických chyb.
Autor: Poisoft
Od roku 2018 jsme začali vyhlašovat nejhorší hru roku i u nás na Bonuswebu v rámci tradiční čtenářské anketě Hra roku. Cenu nejhorší hry tehdy vyhrál Fallout 76, který je rovněž zarytý do paměti hráčů jako jedna z opravdu mizerných multiplayerových her.
Autor: Jakub Žežule
Čtenářskou anketu za rok 2019 v kategorii zklamání roku pak vyhrál Wolfenstein: Youngblood. Honza Srp v tehdejší recenzi píše, že neviděl jediný důvod, proč trávit čas u tohoto nepovedeného kočkopsa a utrácet za něj peníze. Hře vytýkal fakt, že se sérií Wolfenstein už měla společné jen jméno a RPG prvky se do ni prostě nehodily.
Autor: Bethesda
Zklamáním roku 2020 byl paradoxně remake herní legendy, Warcraftu 3. Nová verze s přívlastkem Reforged dorazila ve špatném technickém stavu, navíc v horší podobě, než jakou autoři slibovali. Zkaženou třešničkou na dortu byl pak fakt, že dokonce autoři kvůli Reforged znemožnili hrát původní verzi.
Autor: Bonusweb.cz
Zpackaný remake herní legendy bohužel vyhrál čtenářskou cenu za nejhorší hru i v roce 2021. Tentokrát to byla „vylepšená“ kompilace legendární trilogie Grand Theft Auto, kterou autoři naprosto odflákli. Asi si stále ještě vzpomenete na zdeformované modely postav, podivné animace deště a spoustu dalších.
Autor: Bonusweb.cz
Titul nejhorší hry roku 2022 patří mobilnímu Diablo Immortal. Kritici sice nebyli tak ostří, ovšem uživatelské skóre na Metacriticu je doposud opravdu otřesných 5 bodů ze 100. To si hra vysloužila především za nenažrané mikrotransakce.
Autor: Ondřej Zach
Nejdřív přišlo v roce 2023 nadšení, že bude konečně nová zajímavá hra ze světa Pána prstenů. A pak ledová sprcha. Videoherní Glum (The Lord of the Rings: Gollum) byl přesnou ukázkou, jak videohra nemá vypadat. Bylo tu úplně všechno: mizerné ovládání, špatná technická stránka, nudná hratelnost, nevyrovnaná obtížnost.
Autor: Deadalic
Loňský rok je co do videoherních propadáků proslulý jedním z vůbec nejdražších přešlapů všech dob. Concord od studií PlayStationu měl být velkou novinkou s dlouhou budoucností, jenže prodeje byly nakonec tak špatné, že Sony hru stáhlo po pouhých 14 dnech z prodeje a lidem vrátilo peníze. Hra údajně prodělala přes 200 milionů dolarů.
Autor: Firewalk Studios
Už jsme to tvrdili v průběhu roku a platí to i nyní: MindsEye je propadákem roku 2025. Hra měla ohromný potenciál (pracoval na ní jeden z autorů série GTA), jenže nakonec se z ní vyklubala podprůměrná slátanina s nezajímavým světem, příběhem i nudnou hratelností. A samozřejmě s naprosto odbytou technickou stránkou.
Autor: Build A Rocket Boy