Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let

Ondřej Martinů
Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku zasloužily nejvíce.
The Guy Game The Simpsons Wrestling (2001) Gravity Games Bike: Street Vert Dirt (2002) Big Rigs Over the Road Racing The Guy Game (2004) Charlie and the Chocolate Factory (2005) Sonic The Hedgehog (2006) Yaris (2007) Pong Toss! Frat Party Games (2008) Leisure Suit Larry: Box Office Bust Power Gig: Rise of the SixString (2010) Duke Nukem Forever

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

4. prosince 2025 2

Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Logo služby Twitch

Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.

3. prosince 2025  11:33 2

Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové

The Sims 4

V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...

3. prosince 2025  10:03 4

Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2025?

Kingdom Come: Deliverance 2

Závěr roku již tradičně patří čtenářské anketě Hra roku na Bonuswebu. Pojďme si připomenout, co všechno letos vyšlo, a vy nám napište, které kousky by podle vás měly promluvit do finálního hlasování.

3. prosince 2025 6

RECENZE: Metroid Prime 4: Beyond se hraje skvěle, škoda jednoho prvku

85 %
Metroid Prime 4: Beyond

Fanoušky velmi očekávané pokračování sci-fi série Metroid, která položila základy celému žánru, je konečně tady a rozmáchlejší než kdy předtím. Za zahrání rozhodně stojí, povedlo se ovšem překonat...

Switch 2
2. prosince 2025 0

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

2. prosince 2025 15

Čínský hit Where Winds Meet přilákal za dva týdny devět milionů hráčů

Where Winds Meet

Příběh mladého mistra meče nabírá na síle. Den po vydání nalákala čínská hra Where Winds Meet přes dva miliony hráčů, nyní jich má už devět. U free 2 play her ovšem rozhoduje ochota hráčů utrácet, a...

1. prosince 2025  12:56 0

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

1. prosince 2025  11:46 4

1. prosince 2025 17

RECENZE: Nejhorší kampaň v historii, jinak Call of Duty ukázalo standard

70 %
Call of Duty: Black Ops 7

Populární série stříleček Call of Duty vychází již 22 let, pořád však dokáže překvapovat. Bohužel tentokrát ne příliš pozitivně. Příběhová kampaň je psychedelický úlet, navíc není optimalizovaná na...

PS5
30. listopadu 2025 4

Odešla ikona herního světa. Rebecca Heinemanová pomohla na svět legendám

Herní vývojářka Rebecca Heineman

Ve věku dvaašedesáti let zemřela legendární herní vývojářka Rebecca Heinemanová. Dětská šampionka ve Space Invaders, spoluzakladatelka kultovní společnosti Interplay, členka herní síně slávy, ale i...

29. listopadu 2025 11

Datum vydání World of Warcraft: Midnight bylo konečně oznámeno

World of Warcraft: Midnight

V pořadí jedenáctý datadisk pro MMORPG World of Warcraft vyjde až v březnu, nicméně jedna očekávaná nová funkce se dostane mezi vybrané hráče už v prosinci.

28. listopadu 2025  14:44 0

