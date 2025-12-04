|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let
Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy
Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...
Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci
Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...
Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let
Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...
V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se
V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.
Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod
Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.
Polonahé studentky a hrozný Glum. Vybíráme nejhorší hry posledních 25 let
Každý rok má své videoherní propadáky. Většinou jde o technicky odbyté, nezajímavé, nebo dokonce nelegální tituly. Vybrali jsme z posledních 25 ročníků hry, které si titul vítězného propadáku...
Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer
Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.
Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové
V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...
Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2025?
Závěr roku již tradičně patří čtenářské anketě Hra roku na Bonuswebu. Pojďme si připomenout, co všechno letos vyšlo, a vy nám napište, které kousky by podle vás měly promluvit do finálního hlasování.
Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let
Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...
Čínský hit Where Winds Meet přilákal za dva týdny devět milionů hráčů
Příběh mladého mistra meče nabírá na síle. Den po vydání nalákala čínská hra Where Winds Meet přes dva miliony hráčů, nyní jich má už devět. U free 2 play her ovšem rozhoduje ochota hráčů utrácet, a...
Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod
Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
Odešla ikona herního světa. Rebecca Heinemanová pomohla na svět legendám
Ve věku dvaašedesáti let zemřela legendární herní vývojářka Rebecca Heinemanová. Dětská šampionka ve Space Invaders, spoluzakladatelka kultovní společnosti Interplay, členka herní síně slávy, ale i...