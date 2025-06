Hodnocení her na platformě Steam je plně v rukou hráčů, kteří se nebojí ozvat, pokud jim daná hra přijde naprosto mizerná. V žebříčku těch vůbec nejhůře hodnocených najdete jak známé tituly, tak...

PlayStation Plus v červenci láká na Diablo 4 a horolezectví

Předplatitelé služby PlayStation Plus si budou moci od 1. července zahrát akční RPG Diablo 4, bojovku The King of Fighters XV a simulátor horolezectví Jusant.