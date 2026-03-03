Naneštěstí tu jsou ovšem i případy, kdy si autoři myslí, jak skvělý měli nápad, zatímco hráči mají dojem, že ten, kdo něco podobného vymyslel, musel být v tom lepším případě pod vlivem omamných látek. V tom horším případě byste jim doporučili návštěvu neurologa, protože se zdá, že se velmi silně praštili do hlavy.
Ne každý dějový zvrat vyjde a padne na úrodnou půdu. Ale někdy jsou natolik podivné, že to člověk nedokáže pochopit. A tady je několik příkladů toho, kdy to prostě nezafungovalo.
Ruku na to
- Bionic Commando – 2009/Grin
Jedním z typických znaků hlavní postavy hry Bionic Commando Nathana „Rada“ Spencera je jeho mechanická paže, která mu dovoluje provádět hodně povedené kousky a nutno poznamenat, že bez ní by byl asi ztracený.
Je to jeho věrná průvodkyně. Ale nakonec vyjde najevo, že to není jen cool vybavení, v paži se skrývá mysl jeho ženy, která se na něj zdánlivě vykašlala ve chvíli, kdy se stal součástí bionického experimentu. A ano, když člověk zjistí pravdu, je to překvapivé. Ale málokdo si asi řekne: „Tak to se povedlo, to je pecka.“
Navíc hra vysvětlí, co se vlastně děje ne zrovna ideálním způsobem, takže člověku nezbývá, než aby kroutil hlavou víc, než když si stoupne po vánočních svátcích na váhu. Na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí, v určitých oblastech je praktické, když je součástí vaší paže vaše milovaná žena.