Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý, takže jsme se rozhodli tuto skutečnost využít aspoň k tomu, abychom si připomněli jeho nejvýznamnější zástupce. Tak schválně, kolik z nich jste sami hráli?
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Kořeny real-time strategií se dají vystopovat někam k Herzog 2, do širokého povědomí se ale dostaly až díky kultovní Dune 2. Ta si sice z knih Franka Herberta půjčila jen kulisy pouštní planety, ale položila základní stavební kameny žánru: postavit základnu, zajistit zdroje a vyrobit dostatek jednotek, kterými pak vypráskáte nepřítele z mapy.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Na rovinu, tyto hry od hráčů nikdy nevyžadovaly žádné veliké strategické plánování, ve skutečnosti vždy šlo jen o to ubránit se repetitivním útokům nepřátel, které jste poté zničili jedním velkým útokem. Platilo to i o remaku Dune 2000, který se od originálu lišil v podstatě jen grafikou.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Warcraft od Blizzardu byl v podstatě Dunou 2 ve fantasy světě, přinesl ale i mnohá vylepšení, která se rychle stala standardem. Bylo možné označit víc jednotek najednou, přibyly další suroviny k těžení či speciální „příběhové“ mise, ve kterých nebylo možné stavět základnu. Druhý díl zaujmul především nádhernou SVGA grafikou a editorem map.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Třetí díl pak k tomu všemu přinesl i bohatý příběh a do detailů promyšlený svět, který pak následně zpopularizovala onlinovka World of Warcraft. U nás se hra prodávala i s českým dabingem plným nesmrtelných hlášek.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Command & Conquer vlastně není nic jiného než Duna 2 na steroidech. Vývojáři ze studia Westwood vzali dobře fungující koncept, zasadili ho do moderních kulis inspirovaných tehdy hodně medializovanou válkou v Zálivu, přidali hru víc hráčů a několik desítek minut filmových scén. A ono to stačilo. Hlavní programátor Joe Bostic se později nechal slyšet, „vývoj byl tak zábavný, že jsem se někdy divil, že za to vůbec dostávám zaplaceno.“
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Zatímco původní C&C se tvářil smrtelně vážně, odbočka Red Alert, ve které se Rusové snaží dobýt celý svět, pracovala s vtipem a nadsázkou. Vzhledem k aktuálním událostem ve světě už ruská expanzivní válka pravda není tak legrační premisou, to ovšem nic nemění na tom, že druhý díl, který právě v těchto dnech oslavil čtvrtstoletí své existence, je podle mnohých vrcholem žánru.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Značka C&C měla mimochodem ještě jednu odbočku, Generals se snažili o umírněnější přístup a válčili v něm USA, Čína a blízkovýchodní teroristé. Ani přechod do 3D na zábavnosti celého konceptu nic neubral a je jen těžko uvěřitelné, že takto populární franšíza skončila u ledu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
V minulém tisíciletí platilo, že na co společnost Blizzard sáhne, automaticky se promění ve zlato. Jejich Starcraft kromě skvělé kampaně pro jednoho hráče vynikal i dokonale vyváženým multiplayerem. Důkazem budiž extrémní popularita ve světě progamingu, díky němuž se někdy říká, že Starcraft je v Jižní Koreji národním sportem.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Výjimečný status pak potvrdil i druhý díl, který byl rozdělen na tři samostatné hry. Vývojářům se podařilo vytvořit vesmír, který si propracovaností nezadá s Warcraftem, a je nesmírná škoda, že na jeho rozšiřování už dál nepracují.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Další zásadní žánrovkou, kterou zná zcela jistě každý náš čtenář, je Age of Empires. Ta na rozdíl od ostatních zmíněných dávala větší důraz na stavění a ekonomiku, bez vojenství se ale samozřejmě vítězství dosahovalo jen těžko.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Kultovního statusu se dostalo především druhému dílu, který se dočkal už dokonce dvou remasterů. A co se počtu hráčů na Steamu týče, je dodnes nejpopulárnější RTS vůbec.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Hodně populární, zřejmě kvůli tomu, že pochází z Polska, u nás byla koncem devadesátých let strategie Earth 2140. V ní o moc nad jadernou válkou zničenou Zemí bojovaly Spojené státy a Evropa. A dlužno říct, že Evropané v tomto střetnutí technologicky prohrávali.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Herně to byl prachsprostý klon C&C, což ovšem až tak nevadilo. Později dokonce vyšla další dvě pokračování, v nichž se děj přesunul do vesmíru.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Dalším flagrantním klonem C&C byla série s výmluvným názvem Krush, Kill ‚n’ Destroy neboli KKnD. Boje se opět odehrávaly v postapokalyptických kulisách, jen tentokrát mezi lidmi a mutanty.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Nechyběly ani správně béčkové filmečky, které se ovšem produkčními hodnotami nemohly se svým zdrojem inspirace vůbec srovnávat. Každopádně navzdory rozporuplnému přijetí vyšel i druhý díl a pracovalo se i na střílečkovém spin-offu, který se ovšem nakonec vydání nedočkal.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Značka Total Annihilation nemá dnes takové jméno jako většina výše zmíněných her, což je trochu nefér. Zato se pravidelně objevuje v žebříčcích nejlepších strategií všech dob. Vývojář Chris Taylor tehdy vsadil na pomalejší tempo a pokročilou simulaci fyziky, oproti ostatním hrám v našem přehledu tedy člověk musel skutečně uplatnit i nějaké to strategické přemýšlení.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
I když šlo o ohromující úspěch, místo pokračování vznikla jen fantasy odbočka s podtitulem Kingdoms. Jako duchovní nástupce pak bývá vnímána série Supreme Commander.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Další z obrovské nabídky real-timových strategií, která nám utkvěla v paměti, je mimozemská Dark Colony. Asi proto, že u nás kdysi vyšla i jako příloha časopisu Level. Ve hře bojují lidé s mimozemšťany a na poměry žánru je to pěkně krvavá záležitost.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Obě strany se liší prakticky jen vzhledem, jejich jednotky jsou jinak úplně stejné. Snad jedinou originální inovací je plynulé střídání dne a noci: mimozemšťané jsou v noci silnější, což má vliv na plánování vašich útoků.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Armies of Exigo byl velmi ambiciózní počin, vydavatelství Electronic Arts do něj nalilo spoustu peněz a hudbu skládal sám Jeremy Soule. Zajímavostí bylo, že některé mapy měly i svou podzemní část, což do hry přinášelo další taktickou vrstvu a hráč často bojoval na dvou frontách najednou.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
I když hra vypadala skvěle, měla propracovaný svět i příběh, a u nás jsme se dokonce dočkali lokalizace do češtiny, absolutně zapadla. Tehdy prostě všichni hráli Warcraft 3 a na nějaké Exigo už nebyl čas.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
RTS samozřejmě vznikaly i u nás, tou nejslavnější je bez debaty Paranoia. Na první pohled šlo o nestydatou vykrádačku Duny 2, jen místo koření se zde těžily hopsinky. Přijetí bylo poněkud rozporuplné, například Score hru vyneslo do nebes, Excalibur ji zase odbyl jako průměr. Mimochodem, technicky vzato jde o vůbec první česky dabovanou hru, byť tam tedy slov příliš není, a tak bývá prvenství přisuzováno spíš Dračí historii.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Studio Phoenix Arts pak kromě druhého dílu Paranoie vydalo ještě historického Husitu. Toho ale uvádíme jen tak pro zajímavost, do našeho přehledu by správně neměl patřit, jelikož se v něm netěží žádné suroviny.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Velmi atypická pak byla i strategie Original War, která se velmi liší tím, že v ní vojáci sbírají zkušenosti a je jich jen omezené množství, takže si nemůžete dovolit je jen tak obětovat. Vynikající hra, která by si bývala zasloužila daleko větší popularitu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Jak jsme si řekli, žánr klasických RTS je v podstatě mrtvý, jedna výjimka se ale přece jen letos našla. Tempest Rising nedělá nic jiného, než co v devadesátých letech dělal C&C, jen u toho skvěle vypadá. Pokud vás tak při listování článkem popadl záchvat nostalgie, jděte do toho. A zatímco budete instalovat, můžete nám v diskusi pod článkem napsat, kterou z uvedených RTS jste měli nejraději. Nebo jsme na nějakou vaši oblíbenou zapomněli?
Autor: Bonusweb.cz