Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni
Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni
Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám
Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde...
Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů
Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.
Další překvapivý hit. Hra s kachnami prodala za pár dní milion kopií
Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a...
PS Plus v listopadu láká na kočičí dobrodružství, závody a bojový simulátor
Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v listopadu již tradičně tři hry zdarma, například ceněné kočičí dobrodružství Stray.
Slavný streamer si zakládá na nedodržování hygieny, nemyl se prý tři měsíce
Americký streamer Zack Hoyt, známý pod přezdívkou Asmongold, se vedle nevybíravého komentování světa videoher proslavil i svérázným přístupem k osobní hygieně. Své fanoušky, kteří si už dokázali...
O české kartičky ze Zaklínače 3 je mimořádný zájem, už se chystá dotisk
Letos uběhlo již deset let od vydání mimořádně oblíbené hry Zaklínač 3. Při té příležitosti právě vychází česká verze karetní hry Gwint ve fyzické podobě. A už se chystá dotisk.
PowerWash Simulator 2
PCvydáno 30. října 2025 15:33
Xbox Ally X
Windowsvydáno 29. října 2025 15:31, aktualizováno 15:34
Budoucnost her podle šéfa Microsoftu: dobré marže a být všude
CEO Microsoftu Satya Nadella chce, aby hry z vlastní stáje byly dostupné na všech platformách. Zároveň nevnímá počítače a konzole jako dvě odlišné věci.
