Část herních společností neustále nafukuje rozpočty projektů, aby přilákala co možná nejvíce zájemců. A v některých případech už to jsou opravdu astronomické částky. Sestavili jsme žebříček dvaceti nejnákladnějších her, co se vývoje a marketingu týče.
Autor: miHoYo
Na dvacáté příčce najdete čtvrtý díl známé série Battlefield z roku 2013. Studio EA Dice společně s vydavatelstvím Electronic Arts hra přišla asi na 135 milionů dolarů. Ještě dražší bude nepochybně aktuální novinka Battlefield 6, kde se zatím rozpočet pouze odhaduje. Podle některých zdrojů může dosahovat až 400 milionů dolarů.
Ačkoliv se v portfoliu Rockstar Games najdou nepochybně dražší hry, studio bohužel dosud oficiálně nepřiznalo rozpočet herních hitů, jako je Grand Theft Auto V nebo Red Dead Redemption 2. Jediné oficiální číslo tak máme u čtvrtého dílu, který stál asi 146 milionů s ohledem na inflaci.
Na osmnácté příčce najdeme hororovou akci Dead Space 2. Hra z roku 2011 od Visceralu by při současných cenách vyšla na 168 milionů dolarů.
Autor: Electronic Arts
I slavná série Tomb Raider má svého opravdu vysokorozpočtového zástupce. Díl z roku 2018, Shadow of the Tomb Raider, vyšel na asi 169 milionů dolarů.
Autor: Square Enix
Hororový The Callisto Protocol obsadil šestnáctou příčku, autory této akční hry z roku 2022 vyšel na asi 174 milionů dolarů po připočtení inflace.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Chybět nesmí ani multiplayerová střílečka Destiny. Hráči aktuálně už mají v paměti spíše druhý díl, ovšem už jednička z roku 2014 vyšla studio Bungie dost draho: 186 milionů dolarů.
Autor: BW
Čtrnácté místo aktuálně patří starší hře, konkrétně slavnému Halo 2. Hra měla už v roce 2004 ohromný rozpočet, na dnešní ceny by hra vyšla na 200 milionů dolarů. 80 milionů z této částky přitom tvořil jen marketing.
Autor: Microsoft
Horizon Forbidden West, originální RPG s otevřeným světem, vyšlo studio Guerilla Games v roce 2022 na 212 milionů dolarů, respektive asi 228 milionů dolarů dnešní optikou.
Autor: Ondřej Zach
Byla to sice jen kratší odbočka prvního dílu série Marvel’s Spider-Man od Insomniac Games, ale i tak byla pořádně drahá. Menší díl s podtitulem Miles Morales stál 259 milionů dolarů.
Autor: Bonusweb.cz
A ještě jedna playstationová hra na jedenáctém místě. Ještě o trochu víc s připočtením inflace totiž stál druhý díl The Last of Us. Hra již vyšla od svého vydání v remasterované verzi a také na PC, a celkově studio vyšla na 267 milionů dolarů.
Autor: Naughty Dog, Nixxes
Final Fantasy VII z roku 1997 byl jedním z nejnákladnějších herních projektů na dlouhá léta dopředu. Hra se doposud dočkala celé řady vylepšených verzí, remaků a rozšíření, ovšem onen původní titul by na dnešní poměry stál asi 284 milionů dolarů.
Autor: Square
Druhé dobrodružství se Spider-manem se pořádně prodražilo. Aby také ne, když hra v podstatě vzala vše z prvního dílu a nabídla ještě velkolepější podívanou, více možností, větší herní svět a podobně. Studio Insomniac Games stál druhý Spider-man 325 milionů dolarů.
Autor: Ondřej Zach
Osmá příčka patří Call of Duty: Modern Warfare 2 z roku 2009, které se sice již dočkalo remaku, ale i tak je původní hra s přepočtením inflace nákladnější. Při dnešních cenách by totiž stála až 366 milionů dolarů, přičemž jen marketing spolkl asi 150 milionů.
Autor: Activision Blizzard
U Cyberpunku 2077 se vysokým nákladům na vývoj asi není třeba divit. Hra byla opravdu dlouho ve vývoji, a když v roce 2020 dorazila na trh, bylo na ní dál pořád co ladit.Vše dohromady stálo CD Projekt skoro 514 milionů dolarů.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
Šesté místo a další Call of Duty. Tentokrát jde o díl Black Ops 3 z roku 2015, díl, kterému se nafoukl rozpočet na 450 milionů dolarů, tedy s ohledem na inflaci skoro 600 milionů dolarů.
Autor: Activision
Naprosto megalomanský projekt na videoherní scéně je pak Star Citizen. Ano, to je ta hra, která ještě vlastně ani oficiálně nevyšla a ani nemá stanovené datum vydání, přesto je ve velké oblibě. Hra veškeré peníze na vývoj nasbírala od fanoušků, kteří dosud přispěli opravdu astronomickými 677 miliony dolary.
Autor: Roberts Space Industries
Daleko výš se ale dostala akční hra Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019. Její rozpočet dosáhl neuvěřitelných 640 milionů dolarů, což je při dnešních cenách skoro 790 milionů.
Autor: Activision/Infinity Ward
Vůbec největším žroutem peněz ze série Call of Duty pak byl díl Cold War z roku 2020. Už před pěti lety autoři za hru dali mamutí částku 700 milionů dolarů. Dnes by to bylo přes 850 milionů.
Autor: Activision
Ještě víc peněz pak ale do online RPG Genshin Impact nasypala čínská společnost miHoYo. Hra, která se od roku 2020 neustále vyvíjí a patří k nejhranějším titulům všech dob už údajně překročila hranici 900 milionů dolarů věnovaných vývoji a marketingu.
Autor: miHoYo
Na první příčce pak máme naprosto překvapivý titul, mobilní hru Monopoly GO!. Její vydavatel se totiž letos pochlubil, že jen za marketing utratil naprosto závratnou částku: jednu miliardu dolarů. Vzhledem k tomu, že hra ale vydělala už skoro trojnásobek nákladů, tak se to autorům zřejmě vyplatilo.
Autor: Scopely
Přidáme ještě dva bonusové tituly. Prvním je loňský propadák od studií PlayStationu, multiplayerová střílečka Concord. Podle odhadů stála okolo 400 milionů dolarů, což autory a vydavatele bolelo o to víc, když pak nevydělala prakticky nic a do dvou týdnů byla stažena z prodeje.
Autor: Firewalk Studios
Naprosto šílenou částku pak nepochybně bude stát příští díl Grand Theft Auto. Šestka má dorazit příští rok v květnu a už teď se odhaduje, že jen náklady na vývoj přesáhnou jednu miliardu dolarů a možná se přiblíží i dvěma miliardám. No, snad to bude stát za to.
Autor: Rockstar