Při svých výletech do virtuálních světů už jsme za ty roky viděli spoustu bizarních stvoření, některá z nich nás ve vzpomínkách dráždí ještě po letech. A asi vás nepřekvapí, že většinu z těch nejdivnějších mají na svědomí japonští vývojáři. Pojďte se na některé z nich podívat podrobněji.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
A začneme pěkně zostra. Mara (do češtiny překládáno jako Mára) je podle východní mytologie démonem, který se pokusil svést samotného Buddhu tím, že na něj seslal své tři mladé krásné dcery. V japonštině jde ale zároveň o hodně vulgární termín pro mužské přirození. Vývojáři z japonského studia Atlus využili této dvojsmyslnosti a v několika dílech (příběhově provázaných) sérií Persona a Shin Megami Tensei prezentovali pod tímto názvem jednoho z nejbizarnějších bossů v historii gamingu vůbec. Mara je tam zpodobněn jako obří penis s chapadly pohybující se na antickém dvoukoláku, který útočí přírazy a bušením. Zajímavé je už jen to, že v této podobě dokázal uniknout cenzorským nůžkám beze změn.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Susumu Gondawara ze série Yakuza je na první pohled klasický mafiánský boss, drsňák s vypracovanou muskulaturou, co má pod palcem hordu nebezpečných hrdlořezů. Jenže v průběhu času zjistíte, že je zároveň provozovatelem fetišistického klubu pro muže, které sexuálně vzrušuje stylizovat se do nemluvňat a nechávat o sebe pečovat krásné ženy. Bizarní setkání končí soubojem, během nějž zkopete na hromádku partu drsňáků oblečených v plenkách. Gondawara se pak objeví jako volitelný společník i v sedmém díle Like a Dragon, jen mu předtím musíte ohřát kojenecké mlíčko.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Fiktivní světy série Final Fantasy jsou zabydlené mnoha bizarními příšerami, i ti nejslavnější, jako jsou infantilní Mooglové nebo kuřecí pštrosi Chocobové, ovšem vypadají trapně konvenčně vedle tzv. Kaktuárů. Jde o roztomilé postavičky antropomorfních kaktusů s věčně udiveným výrazem ve tváři a končetinami navždy zaseknutými v póze prudkého běhu, která více než co jiného připomíná nacistickou svastiku. Většinou slouží jako nepřátelé, ale v průběhu mnoha dílů, ve kterých se zatím objevili, můžete najít i jejich přátelské verze.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Elden Ring je jednou z nejlepších a také nejprodávanějších her posledních let, rozhodně však jeho autory nemůžeme podezírat z toho, že by šli naproti širokým masám. Kromě nekompromisní obtížnosti se odvázali i v návrhu nepřátel. Mezi všemi těmi hrůzostrašnými příšeráky vyniká ten s nepříliš nápaditým jménem Iron Fist Alexander. Jde totiž o ohromný mluvící hrnec s rukama a nohama, který se chce stát respektovaným bojovníkem. Aby toho nebylo málo, tak není prázdný, ale naopak po okraj naplněný hnijícími zbytky poražených nepřátel.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Série Katamari je pořádný úlet sám o sobě, protože v ní hrajeme za lepivou kuličku, na níž se postupně nabalují okolní věci, čímž roste na velikosti, z malého hopíku se tak po chvíli kvedlání joystickem může stát gigant velikosti mrakodrapu. Korunu bizarnímu zážitku ovšem dodává postava hráčova otce říkajícího si Král veškerého vesmíru (King of All Cosmos). Ten se jednoho dne děsivě opije a ve vzteku rozmlátí všechny planety v okolí, řešení problému pak hodí na hráče a ještě ho u toho pořád buzeruje. Navíc jeho hlava má tvar válce, místo mluvení scratchuje a v upnutých kamaších skrývá evidentně obří přirození.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ok, už se nám to tu začíná trochu zvrhávat, tak pojďme raději na chvíli přesedlat k nám bližším „západním“ hrám. I tady totiž najdeme dost kreativních mozků, jejichž tvorba se pohybuje na úzké hranici mezi genialitou a šílenstvím. Jedním z takových je bezesporu legendární nezávislý vývojář Edmund McMillen, který dal světu už několik nezapomenutelných hitů. Jedním z nich je brutálně těžká plošinovka Super Meat Boy, kde hrajeme za flák masa, který bojuje proti geniálnímu embryu jménem Dr. Fetus.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Inside rozhodně není klasická plošinovka a její atmosféra vás zcela pohltí. I v tomto kontextu je ale její vyvrcholení vyložený úlet. Nechceme tady příliš spoilerovat, ale každý, kdo viděl toto monstrum, moc dobře ví, proč jsme ho sem zařadili.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Boogerman ze stejnojmenné plošinovky je vskutku nestandardní super hrdina. Kromě toho, že má pořádného vampla a jeho kostým je samá díra, střílí po nepřátelích šušně z nosu a místo jetpacku si zapaluje prdy.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Ještě dál, nebo spíš hlouběji zašlo legendární studio Rare ve své akci Conker’s Bad Fur Day. V ní hrajeme za sprostou veverku, která se musí po propité noci vrátit domů ke své přítelkyni. V rámci cesty se budete doslova brodit výkaly v odpadových trubkách, tato pasáž je zakončena soubojem s hromadou... no… však to vidíte. Jako by to samo osobně nebylo dost bizarní, tato „věc“ komunikuje pouze pomocí operního zpěvu. „I‘m the great mighty poo and I‘m going to throw my shit at you.“
Autor: Nintendo
V každé druhé videohře bojujeme proti nějakému šmejdovi, který chce zničit svět, přesto nás jedno z DLC k Fallout: New Vegas dokázalo překvapit. Místním antagonistou je totiž psychopatický topinovač. Jak sám říká, mít vyšší výkon, stal by se paprskem smrti.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Reklamní hry nebývaly dřív až taková vzácnost, ale playstationová záležitost Pepsiman mezi nimi rozhodně vynikala. V tomhle případě jsou v tom ovšem vývojáři tak trochu nevinně, bizarní titulní hrdina bez obličeje byl totiž oficiální maskot značky v Japonsku. I vývojářům to bylo zřejmě málo, tak si najali herce Mikea Butterse (ne, neznáte ho), který v předělech mezi levely pije Pepsi.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Kultovní Planescape Torment nabídl mimořádně hluboký příběh zasazený do drsného světa Dungeons & Dragons. Hlavní hrdina se zde zamýšlí nad smyslem života, v čemž mu asistuje hrstka tragických postaviček s krutými životními osudy. Mezi nimi vyčnívá užvaněná létající lebka Morte, která jinak hustou atmosféru ředí neustálým vtipkováním.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Spoustu vyšinutých postaviček najdeme v žánru bojovek, tak se na pár výjimečných bizárů podívejme. Začněme třeba u pokrouceného Volda ze série Soulcalibur, což je slepý a němý psychopat navlečený do BDSM oblečku. Jeho hmyzí pohyb po arénách vyloženě vzbuzuje odpor, zaujme i jeho úder okovaným suspenzorem.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
To Panda ze série Tekken je na pohled mnohem příjemnější, do jinak vážně pojaté bojovky se ale absolutně nehodí. Navzdory svému roztomilému vzhledu je nebezpečným bojovníkem ovládajícím karate a osobní strážkyní krásné Ling Xiaoyu. Paradoxně není jediným medvědem v nabídce bojovníků Tekkena, a dokonce má v ději svou milostnou linku. Ještě je tam tedy zmutovaný klokan a pan Větvička, ale ty si nechme na jindy.
Autor: Bandai Namco Studios
Pořádný úlet je Bedman ze série Guilty Gear. Jde o geniálního teenagera, jehož mozek pracuje na takové úrovni, že musí být udržován v umělém spánku, jinak by se mu uškvařil. Jeho kontakt se světem probíhá díky robotické posteli, která je ale zároveň uzpůsobena k boji. Zatímco tak Bedman chrupká pod peřinou, jeho instinkty ovládají tuto šílenou konstrukci. V posledním díle s podtitulem Strive pak tato zabijácká postel vypadá už notně zrezivěle.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Jak vidíte, Japonci se toho nebojí ani u svých největších značek, které se prodávají po milionech i na západních trzích. Výjimkou není ani díky povedenému remaku Ocarina of Time aktuálně trendující série Zelda. Tak třeba v díle Oracle of Ages můžete při průzkumu pohádkového světa najít Ruku (Hand), která trčí ze záchodové mísy a dožaduje se papíru. Když jí ho dáte, za odměnu dostanete smradlavý pytlík (stink bag), který později v příběhu můžete vyměnit za chutné maso (tasty meat).
Autor: Hyrule Gamer
Jak moc se liší západní a japonské publikum, skvěle ukazuje další obskurní postavička ze Zeldy, kterou je skřítek Tingle. Svým image se zeleným oblečkem připomíná Petera Pana, hláškou „Tingle, Tingle! Kooloo-Limpah!“ pak rozděluje publikum. Japonci ho milují a dočkal se i vlastní hry, na Západě ho přirovnávají k nenáviděnému Jar Jar Binksovi, magazín IGN dokonce vydal článek s titulkem „Chcípni, Tingle, chcípni! (Die, Tingle, Die!). Mimochodem vývojáři zdůrazňují, že není homosexuál!
Autor: Nintendo, Nintendolife
Jestli se ptáte, proč by někdo měl řešit sexuální orientaci roztomilých postaviček od Nintenda, tak se evidentně nepohybujete na internetu dostatečně dlouho. Lidé jsou prostě takoví, na což nejvíce doplácí populární postavička Birdo ze světa Super Maria. Jako by nestačil bizarní vzhled antropomorfonavého růžového dinosaura s chobotem, ze kterého střílí vajíčka, ještě lidé řeší, jaké má pohlaví. V manuálu ke hře Yume Kōjō: Doki Doki Panic z roku 1987 (!) je naznačeno, že si Birdo o sobě myslí, že je žena, což dává prostor k mnoha spekulacím. I když to Nintendo nikdy oficiálně neřeklo, jde podle hráčů o jednu z prvních transsexuálních postav ve hrách.
Autor: Nintendo
Co si budeme povídat, Mr. Saturn vypadá jako neškodný jouda, ve skutečnosti jde o rasu geniálních mimozemšťanů, kteří obývají svět RPG série Earthbound. Nejde tedy o jednu konkrétní postavičku, Mr. Saturnů je spousta, ale všichni vypadají úplně stejně – obrovský nos, čtyři vousky a na jediném vlasu červená mašlička. Navzdory svému jménu jsou Mr. Saturnové oboupohlavní. S hráčem pak komunikují skrze svůj vlastní font, který je tvořen nečitelnými klikyháky. V sérii Super Smash Bros pak tyto příšerky fungují jako předmět, kterým můžete házet po svých nepřátelích. Moc jiného toho o nich nevíme, ale jak vidíte, mezi fanoušky jsou i po třiceti letech od vydání tak populární, že mají vlastní řadu doprovodného merchandise.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Seaman z roku 2000 byl bizarní variací na Tamagotchi, kdy jste se starali o jakousi vodní příšeru, rybu s lidskou tváří. Hra se ovládala hlasem pomocí mikrofonu, se svým svěřencem jste si mohli dlouhé hodiny jen tak povídat. Pokud jste ho dokázali udržet při životě dostatečně dlouho, vyvinul se v ještě podivnějšího mutanta a odešel pryč. Korunu tomuto úletu pak dával vypravěč namluvený Mr. Spockem, tedy hercem Leonadrem Nimoyem.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Muscle March byla party hříčka na pohybovou konzoli Nintendo Wii, v níž jste museli zaujímat roztodivné pózy podle nahodilých tvarů, které se objevovaly na obrazovce. Tento koncept známý z různých televizních show byl ovšem ozvláštnění neobvyklými kulisami – hráli jste za partu vypracovaných svalovců, mezi nimiž byl z nějakého důvodu zařazený i lední medvěd v tangách. Asi nemusíme zdůrazňovat, že byl nejoblíbenější postavičkou, že?
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
A na závěr nesmíme zapomenout na kultovní sérii Cho Aniki, která nesmí chybět v žándém výběru největších herních bizárů. V podstatě jde o klasickou scrollovací střílečku, kdy vaše raketka letí zleva doprava, vyhýbá se projektilům a střílí po všem, co se pohne. „Drobounkým“ ozvláštněním je, že místo raketky ovládáte polonahé svalovce pomazané olejem, kteří ze svých pleší střílí lasery. O tom, jakou podobu na sebe mohou brát vaši nepřátelé, raději taktně pomlčíme, celé to působí dojmem velmi homosexuálního LSD tripu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě