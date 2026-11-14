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KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
Sbohem, kapitáne a profesore! Připomínáme videoherní role Patricka Stewarta
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....
Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...
Kupte si GTA VI a ušetříte spoustu peněz, tvrdí úspěšný investor
Britský milionář a úspěšný investor Mark Tillbury přišel s originální myšlenkou, která váhavým hráčům může pomoci rozhoupat se ke koupi přicházejícího hitu Grand Theft Auto VI. I když samotná hra...
Našli jsme ty nejdivnější postavičky z videoher. A ano, většina je z Japonska
Při svých výletech do virtuálních světů už jsme za ty roky viděli spoustu bizarních stvoření, některá z nich nás ve vzpomínkách dráždí ještě po letech. A asi vás nepřekvapí, že většinu z těch...
Předávání herních Oscarů bude streamovat i Disney+. Slibuje velká oznámení
Slavnostní vyhlášení nejlepších letošních her v rámci The Game Awards, ale i oznámení nových, bude letos k vidění také na streamovací platformě Disney+.
Wolfenstein 3 je skutečností. Práce na něm oficiálně potvrdila šéfka Xboxu
Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to...
Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...
GTA 6 poběží na každém typu konzole trochu jinak, jedna věc však je společná
Studio Rockstar, které se připravuje na vydání městské akce Grand Theft Auto 6, zveřejnilo první technické detaily.
Okrádání bohatých nebude. Sony definitivně ruší střílečku Fairgames
Před třemi lety odhalená střílečka Fairgames byla součástí iniciativy, s níž se PlayStation chtěl výrazně prosadit na poli takzvaných live service her. Výsledkem je jeden z největších přešlapů v...
Pikmin 4 v edici na Switch 2 vylepšuje grafiku a přidává nový režim
Tři roky stará hra Pikmin 4 ve Switch 2 edici viditelně prokoukla. Nový obsah nazvaný Dandori Academy pak potěší především soutěživé hráče.
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KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
Neberte nám Mass Effect. Petici fanoušků musí řešit kanadská vláda
Fanoušci bojují za budoucnost studia BioWare. Pod peticí, která požaduje záchranu herního studia, se již sešel dostatek podpisů na to, aby se jí musela oficiálně zabývat kanadská vláda. Vznikají i...