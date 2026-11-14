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Našli jsme ty nejdivnější postavičky z videoher. A ano, většina je z Japonska

Honza Srp
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Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher Divné příšery z videoher
Při svých výletech do virtuálních světů už jsme za ty roky viděli spoustu bizarních stvoření, některá z nich nás ve vzpomínkách dráždí ještě po letech. A asi vás nepřekvapí, že většinu z těch nejdivnějších mají na svědomí japonští vývojáři. Pojďte se na některé z těch nejšílenějších podívat podrobněji.

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Témata: videohra, Japonsko

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