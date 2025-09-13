Vyzkoušeli jsme si zlatou stověžatou, jmenovitě pak pobočku Cyber Arcade v Petrské ulici, cílenou na dospělejší publikum. Šlo přitom o její labutí píseň, aktuálně je provoz ukončený a pobočka se přesouvá do větších prostor. Do patra dedikovaného hraní vedla cesta spoře osvícenými podlažími, ozvláštněná poněkud bizarními figurínami se spoustou drátů – naštěstí už jsem velký kluk, takže jsem se nikterak nebál. Tím spíše, že do víru dění jsme opět vyrazili ve dvou.
Zkrátka, že ve dvou se to lépe táhne věděli už Čuk a Gek, Cyril a Metoděj anebo MUDr. Jekyll a pan Hyde... počkat, to asi nebude nejlepší příklad. Jakkoliv by se mi jeden schopný doktor docela i hodil, ale k tomu záhy dospějeme. Zatím jsme stále ještě u vstupu do potemnělého centrálního sálu herny, naplněného herními konzolemi, rozměrnými automaty a počítači s předinstalovanými klasickými fláky jako jsou Doom či Duna. Ano, Cyber Arcade je samozřejmě primárně retro, ovšem umí oslnit též modernou.
Konzole, počítače, a hlavně coin-opy
Vyjma stařičkých konzolí, kam v našich končinách patřil populární Mega Drive připojený stylově k břichaté CRT televizi, tu najdete předešlou generaci Wii U, Xbox One a PS4 usazenou v moderních herních panelech.
Je tady také moc pěkný pinball koutek, a dokonce velká autodráha dost možná symbolizující, že se inovovaná Cyber Arcade otevře ve výrazně větších prostorách u metra Opatov. Stane se tomu sice až v listopadu, avšak následující řádky nic neztratí na své výpovědi o obsahu herny, odhlédneme-li tedy od předpokladu, že se rozroste rozsah herního povyražení.
V herně jsme se primárně zaměřili a veškerou svou energii věnovali coin-opům, pocházejícím zhusta z dob, kdy byl svět logicky lepším místem k žití. Stromy byly přeci vyšší, tráva zelenější, voda více mokrá a tak dále. Současně jsme byli o poznání mladší a odolnější, což potvrdila zkušenost hned s prvním strojem, ke kterému zamířily naše kroky, abychom jej v kooperativním módu vyzkoušeli. Řeč je o střílečce pro světelnou pistoli Time Crisis II, k níž máme blízký vztah, neboť na konzoli PS2 nám kdysi, spolu s GunConem, prošla několikrát rukama.
VÝZVA: Pošlete nám vaši videoherní vzpomínku
Test Time Crisis 2 a Sega Rally
Automatová verze má pedál, s jehož pomocí se kryjete a dobíjíte munici. Musím zmínit, že v průběhu cca půl hodiny intenzivního hraní jsme museli pravidelně měnit postoj a nohu na pedálu, protože původně navržená končetina začala umdlévat. Podobnou úlevu ale nemohly získat prsty na spoušti plastové zbraně, čehož výsledkem bylo, že jsem si z Time Crisis II odnesl nečekané fyzické trauma ve formě puchýřů. Následně jsem se kategoricky odmítl účastnit nějakých větších akcí a již jen paběrkoval.
Dva tituly, u kterých jsem v Cyber Arcade strávil nejvíce času
Dariusburst Another Chronicle
Zástupce shoot’em up žánru prezentovaný ve vymazleném audiovizuálním kabátku, ve kterém létáte s raketkou a likvidujete stále větší množství nepřátel. Cestou samozřejmě sbíráte power-upy pro tolik potřebné posílení vašich ambicí. Na konci každé úrovně čeká boss s velkým B, střet s ním je navíc podkreslený parádním hudebním doprovodem, který podtrhuje celkový zážitek z téhle více než jednu dekádu staré hry. Pravda, její port se svého času objevil jak na konzolích PS4 a Switch, tak platformě Steam. Ovšem možnost zahrát si tuhle klasiku v původní automatové verzi nikdy neomrzí.
Metal Slug
Těžko kdy vás mohla minout nejbarevnější, nejšílenější, nejexplozivnější arkáda od firmy SNK. Návyková akční záležitost, která se v devadesátkách stala po zásluze obrovským hitem. Metal Slug ve své době exceloval výraznou pixel-art grafikou s neuvěřitelnou mírou herní interaktivity, počítaje v to využití rozličných dopravních prostředků. Několik alternativních cest k cíli, kde jste netušili, co šíleného na vás tvůrci zase nachystali, skýtalo zajímavou variabilitu. Hru ale bylo nejzábavnější procházet ve dvou. Navzdory všem dostupným inkarnacím se mi nyní, po oprášení vzpomínek, právě automatová kooperace jeví jako jedna z nejlepších!
Přesto tu byl ještě jeden automat, který mi naprosto učaroval, jmenovitě Sega Rally Championship s terénními závody na různých površích. I po třech desetiletích má hra své kouzlo a dokáže vás maximálně vtáhnout tím více, že za volantem má závodění neuvěřitelný drajv!
Za mne počin, který rozhodně musíte prubnout, ačkoliv nejde ani zdaleka o jedinou zdařilou závodní hru v rámci herny. Určitě bych vypíchnul F355 Challenge se zcela unikátním konceptem tří obrazovek (dvě pro užitečný boční výhled).
Něco virtuálního sportování a bojování
Sega zde má vůbec hodně výrazné zastoupení, do jisté míry odrážející její dřívější silnou pozici v segmentu coin-opů. Takže nemohu přirozeně opominout ikonické a stále přitažlivé Virtua série jako Virtua Striker a Virtua Tennis pro soupeření dvou kompetitivně naladěných hráčů. Jsme-li u sportů, už trochu legrační je při přímém srovnání kupříkladu takový NBA Jam, ale herna jde mnohem dále do historie v podobě Asteroids či Pongu, pro nějž má převelice hezky designovaný herní stůl.
Rozpohybovat celé tělo lze v tanečním pop’n stage anebo namísto toho raději rozpohybujete věčně nenažraného Pac-Mana, disponujícího několika verzemi k ochutnání.
Muzeum her nejsou jen herny
Muzeum her ale nejsou jen herny. Cílem majitele a provozovatele Čeňka Cibiena je uchování bohaté videoherní historie a budování povědomí o hrách jako o umění. Pořádají se přednášky a cony, turnaje, LAN party, na pravidelné bázi se točí pořad o hrách – Retro Game Show. Depozitář čítá přes 30 000 her a přes 1 500 kusů hardwaru (konzole, počítače, automaty, periferie...).
Což nás vede k několika doplňujícím otázkám na jeho osobu, ve vztahu k celému projektu Muzeum her.
Jaké máte v hernách vůbec nejstarší stroje?
Jaké máte naopak nejnovější stroje?
Zkuste charakterizovat zaměření Muzea her.
Můžete na závěr uvést nějakou úsměvnou historku z hraní v herně?
Dalším obohacením jsou bojovky. Nebál bych se doporučit Dead or Alive, i když k mání jsou i jinačí představitelé druhdy tolik oblíbeného žánru, kam patří bez diskuse tradiční kusy jako Street Fighter a syrový Mortal Kombat. Frenetického bojování si do sytosti užijete též u Gauntlet Legends, který mi do jisté míry evokoval konzolovou verzi úplně prvního Diabla. Malým překvapením pro mne osobně byla přítomnost 3D hraní. Řeč je o hororové střílečce Dark Escape 3D, u níž máte v zakryté a tematicky vyvedené kabince nachystané právě pro tyto potřeby vhodné brýle.
Hraní na ex!
V čase naší návštěvy v Cyber Arcade existovala pouze alternativa celodenního vstupného v celkové výši 600 Kč na hlavu bez rozdílu věku a pohlaví. Nakolik se eventuálně změní cenová nabídka, zjistíme až po znovuotevření pobočky v měsíci listopadu, sluší se však v tomhle ohledu vypíchnout dosti důležitou a zásadní okolnost. Automaty nemají omezení v tom smyslu, že byste měli býti limitovaní kreditem. V okamžiku vašeho neúspěchu prostě jen stisknete tlačítko pro pokračování ve hře a takto pak lze dokončit kteroukoliv vámi rozehranou herní partii.
Zmíněný koncept vám umožní docenit herní nuance u většiny v herně dostupných coin-opů, o nichž si uděláte komplexnější obrázek v naší galerii.
Navrch je obtížnost, zejména u arkád, umocněna na současné poměry specifickým ovládáním. Narážím pochopitelně na stick definující pohybové kreace, který pro někoho, kdo má na rukou puchýře jako já, může znamenat věčné zatracení. Každopádně herna udržela naši pozornost na řadu hodin a jenom díky únavě materiálu (koneckonců byli jsme v ní vůbec nejstaršími exponáty) jsme ji definitivně opustili.
Slovo závěrem
Pro hraní v Cyber Arcade musíte být správně tematicky naladění. Je to zkrátka a dobře velmi unikátní retro herna a jako taková od vás vyžaduje určitý nadhled a nostalgický přístup k nabízenému hraní, majícímu až edukativní rámec. I z toho důvodu jde o vyžití určené spíše odrostlejším návštěvníkům a starším hráčům, u nichž zdejší výlet do herního pravěku, mohu-li to tak dneska říci, aniž bych tím někoho urazil, vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši. A popravdě, vaši peněženku to v kontextu ceny u jiných „kulturních akcí“ zase tolik nezabolí.