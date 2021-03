Film Monster Hunter: Milla Jovovichová opět metá salta v dalším béčku

Všichni víme, jak jsou na tom filmy Resident Evil. Jednička byla skvělá, zbytek byl přinejlepším nic moc, i když některé pozdější díly byly lepší než jiné. Když jsme se poprvé dozvěděli, že se filmového zpracování další videohry od Capcomu zhostí opět Paul W. S. Anderson a hlavní role se ujme jeho manželka Milla Jovovichová, bylo nám jasné, jak to dopadne. Nyní, po zhlédnutí filmu, můžete s čistým svědomím prohlásit, že jsme se nemýlili.

Snímek Monster Hunter je pro ty, kteří chtějí nenáročnou a odpočinkovou akci v zajímavém fantasy světě známé videohry, v níž vyčnívají zejména oblíbená monstra. Pokud nemáte chuť sledovat stále pěknou ukrajinskou modelku, jak metá ve zpomaleném čase ve vzduchu salta a bojuje s draky za doprovodu zběsilého střihu, můžete film s klidem vynechat. Pokud jste od něj čekali cokoliv jiného, upadli jste asi na hlavu.

Na hony vzdálené videoherní předloze

Monster Hunter není příliš věrnou adaptací videohry. Nejvíc si samozřejmě bere z nejslavnějšího dílu World, ale ani toho není moc. Propůjčuje si lehounce reálie, pár zbraní, trošku vizuální styl a hlavně monstra. Ta jsou asi jediným důvodem, proč by měli snímek zhlédnout fanoušci akční RPG série, kteří budou jinak prskat: „Co to sakra je?“ A divit se jim nemůžeme.

Děj se nejdřív zaměřuje na Zemi na vojenskou jednotku Spojených národů, kterou vede rangerka Artemis s tváří Jovovichové. Divák je svědkem toho, co každý hráč nenávidí. Hlavní hrdinkou je zcela nová postava namísto toho, aby byla protagonistou lovkyně jako ve hře. Anderson měl velmi volnou ruku, jelikož jde ve hře o v editoru stvořenou postavu. Ale ne, on přesto prosadil vojačku jako hrdinku. Na rozdíl od videohry se tu proto pálí z kulometů a samopalů.

Obsazení v rámci žánru není špatné. I mezi vojáky uvidíte pár známých tváří jako Joshe Helmana (William Stryker z nových X-Menů) nebo rapera T.I. (oba Ant-Mani). Většina prostoru je samozřejmě věnována Mille, která předvádí průměrný herecký výkon, jenž neurazí, ale ani nenadchne.

Děj na komando vojáků naštěstí přižene magickou bouři, která je teleportuje do světa Monster Hunterta. Díky tomu se ve filmu objevuje i lovec, kterého parádně ztvárnil legendární mistr bojových umění Tony Jaa (trilogie Ong-Bak). I když nejde o hlavního protagonistu, válí v celém filmu nejvíce. A to i přesto, že kvůli jazykové bariéře mluví nesrozumitelným jazykem.

Samozřejmě to není oscarová role, ale Jaa předvádí bojovníka se srdcem na správném místě, který se umí ohánět i rozesmát publikum. Nejvíce obskurní postavičkou je vůdce lovců – admirál, jehož ztvárnil oblíbený bručoun Ron Perlman (Hellboy).

Ron Perlman se směšnou parukou

Jeho paruka je k popukání. Jakmile se objeví na obrazovce, a že je to ihned v počátku, je vám jasné, která bije a nemáte brát film vážně. Zbytek lovců je nevýrazná skvadra cosplayerů, kteří sice mají kostýmy jako z videohry, ale na obrazovce se jen tak mihnou. Čeho si na filmu ceníme, je jeho spád. I když je chvílemi hloupoučký, ani na chvíli nenudí. Neustále se něco děje a divák nemá šanci se nudit. Monster Hunter je nabitý jednoduchým dějem od začátku do konce. Akce je průměrná, ale taktéž neurazí.

Zkušenější divák si všimne Andersonova rukopisu, který doprovázejí pro něj tolik typické nájezdy kamer, které jsme viděli ve filmech jako Resident Evil nebo Vetřelec vs. Predátor. Vyloženě úsměvné jsou záběry v točícím se Humvee. Produkce se evidentně rozhodla, že když zná know how, beze zbytku ho využije. Ve filmu jsou proto hned tři scény s ve vzduchu rotujícím Humvee.

Aby toho nebylo málo, jedna taková scéna je na konci i ve vrtulníku. Příšery z videoher jsou ztvárněny pěkně. U počítačových efektů sice je vidět, že jde o CGI a za deset let už to hezká podívaná nebude, ale dnes to ještě jde. Monstra skutečně vypadají jako ve videoherní předloze. To se rozhodně počítá.

Jaká, že se ve filmu objeví? Zde dojde na minispoiler, protože jejich počet práskneme. Ve filmové adaptaci jich je šest. To není kdovíjaké číslo, ale vzhledem k rozpočtu „pouhých“ 60 milionů to chápeme. Těšit se můžete především na dračici Black Diablos a obřího draka Rathalose, kterým je na obrazovce věnován největší prostor. Dojde i na setkání s obřími pavoučími obludami zvanými Nerscyclla. Při scéně v jejich hnízdě se Anderson okatě inspiroval Vetřelcem. Ale nevadí.

V 90. letech by byl film extratřída

Na chvíli se také objeví dinosauří hejna Apcerosů a doslova na pár sekund se mihne okřídlený Cephalos. Samotný závěr filmu patří obávanému drakovi jménem Gore Magala. To už je opravdový konec, při němž se spouštějí titulky. Mimochodem, ve filmu je mezititulková scéna, takže ho nevypínejte, dokud ji neuvidíte. Jejím úkolem je nalákat na pokračování, kterého se s největší pravděpodobností nikdy nedočkáme.

Monster Hunter je pokleslá, ale pořád zábava. Kdyby film vyšel v 90. letech, byla by to akční extratřída. Nicméně máme rok 2021 a za sebou tři díly Johna Wicka, které dokonale ukazují, jak vypadá moderní akce bez berliček v podobě divokých střihů. Dovolíme si tvrdit, že je Monster Hunter film vhodnější pro jeho příležitostné hráče a diváky předlohy neznalé, než zaryté fandy. Jasně, kromě monster tu najdete několik dalších odkazů na videohru Monster Hunter (World).

Z filmu Monster Hunter Z filmu Monster Hunter

Například zbraně. K vidění jsou velký meč (great sword), dvojí ostří (dual blades) i vystřelovací hák. Dostaví se i Palico, což je ve hře váš ozbrojený doprovod a zástupce kočičí rasy Felyne. Nedivili bychom se, kdyby jeho přítomnost, ztvárnění nebo scény, v nichž se ve filmu vyskytuje, vyloženě fanoušky rozzlobily. Vše je děsně cheesy. Nás naštval konec, který je laciný a směšný. Na druhou stranu, když si nalijeme čistého vína, u filmu jsme se upřímně bavili. A to je to hlavní, ne?

Je to klasická Andersonovina se vším všudy, kterou si už asi znovu nepustíme, ale její zhlédnutí jsme přežili bez újmy, dokonce se pobavili. A vy film berte, nebo nechte být. Pokud ho nikdy neuvidíte, nic se rozhodně nestane. Pokud by vás však nezajímal, asi byste nedočetli recenzi až do konce, že?

Hodnocení: 60 %

Věrnost předloze: 25 %