náhledy
Společenské hry po seanci obvykle končí uložené někde ve skříni. Seversky laděná kolekce her Monopoly a Scrabble klade naopak důraz na minimalistický design, posloužit tak může i jako stylový doplněk interiéru.
Autor: WS Game Company
Obě verze známých her sázejí na přírodní materiály, čisté linie a podtón skandinávského modernismu.
Autor: WS Game Company
Hrací plocha Monopolů je složená ze čtyř dřevěných desek, které se spojí pomocí magnetů. Podoba peněz se má inspirovat skandinávskými bankovkami ve spojení s lidovým uměním.
Autor: WS Game Company
Na tomto obrázku si můžete povšimnout, že klasické domečky zde nahrazují stromky, které lze při vylepšování vršit na sebe. Hrací deska se tak postupně zalesňuje.
Autor: WS Game Company
Asi nepřekvapí, že stylové zpracování se promítlo i do ceny. Monopoly Nordic Collection vyjdou na 200 dolarů, což je zhruba 4 440 korun.
Autor: WS Game Company
Obsah balení: dřevěná úložná krabička, dřevěná herní deska se čtyřmi panely, vyjímatelný podnos z dřeva a korku, šest žetonů z tlakově litého kovu, dřevěné hotely a dřevěné domky ve tvaru stromů, speciálně navržené karty „Šance“, „Pokladna“ a „Kupní smlouva“, Monopoly peníze, 2 kostky a návod k použití.
Autor: WS Game Company
Druhým kouskem v edici jsou Scrabble Nordic Collection, které se prodávají taktéž za 200 dolarů.
Autor: WS Game Company
Dřevěné jsou nejenom desky, ale i kostky s písmenky, stojany a dřevěné koncovky u přesýpacích hodin.
Autor: WS Game Company
Třídílná hrací deska je taktéž spojena skrytými magnety.
Autor: WS Game Company
Obsah balení: dřevěná úložná krabička, herní deska se třemi panely, písmenkové dílky z tvrdého dřeva, sáček na dílky z mikrosuede, čtyři stojánky na dílky z tvrdého dřeva, zápisník na skóre s tužkou, pískové hodiny s dřevěnými koncovkami a návod k použití.
Autor: WS Game Company
Scrabble Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Scrabble Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Scrabble Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Scrabble Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Scrabble Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Monopoly Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Monopoly Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Monopoly Nordic Collection
Autor: WS Game Company
Monopoly Nordic Collection
Autor: WS Game Company