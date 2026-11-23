|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Luxusní dřevěné Monopoly, které si budete chtít vystavit
Společenské hry po seanci obvykle končí uložené někde ve skříni. Seversky laděná kolekce her Monopoly a Scrabble klade naopak důraz na minimalistický design, posloužit tak může i jako stylový doplněk...
Kochejte se listopadovými kráskami a zvolte, která má nejlepší kostým
Listopadová volba Miss cosplay je v plném proudu. Aktuálně vede ztvárnění Triss Ranuncul ze Zaklínače, na paty jí ovšem šlapou Lara Croft, Xena či Jaina Proudmoore. Je to na vás.
Vezměte manželku na dovolenou. Do GTA 6! V čem je ta hra tak dokonalá?
V 5.10 ráno mi přišla zpráva od osmatřicetiletého kamaráda Martina, který má účetní firmu, manželku a dva syny: „Ty krávo, ta mapa je neuvěřitelně velká!“ Hrál v tu brzkou hodinu s entuziasmem...
Díky za Steam. Chrání nás před parazity z Microsoftu a Disney, říká vývojář
Do silné obhajoby platformy Steam a zakladatele Gabea Newella se pustil bývalý vývojář id Software Sandy Petersen.
Sexuální minihra i inspirace k vraždám. Série GTA provokuje od svých počátků
Po dlouhých letech čekání konečně vyšel nový díl série Grand Theft Auto a nelze k němu být lhostejný. Vývojáři ze studia Rockstar si teď možná po nějakou dobu budou užívat zaslouženého volna, jejich...
Pronájem bytu 2kk v Residenci Moser
Chebská, Karlovy Vary - Dvory
17 000 Kč/měsíc