VÝZVA: Pošlete nám vaši videoherní vzpomínku

Ring je tentokrát zcela volný. Může to být sbírka her tehdy ještě prodávaných ve velkých krásných krabicích, ale i jen jedna konkrétní, ke které se váže nějaká vzpomínka. Může to být starý počítač, časopis, konzole, digihra, arkádový automat… zkrátka cokoli s videoherní tematikou.

Může to být vzpomínka na dvě věty i několik odstavců. Delší příběhy rádi zveřejníme i samostatně. Všechny fotografie nakonec dáme do jedné galerie, v níž čtenáři svým hlasováním rozhodnou, kdo získá knižní odměnu.

Vítěz získá nádhernou knížku The Art of Kingdom Come: Deliverance II z letošního května. Druhé místo oceníme fantasy příběhem Z krve a ohně, třetí výherce získá pěknou fantasy knížku Zloděj Černojazyk.

The Art of Kingdom Come: Deliverance II

Tak pojďte vzpomínat (a fotit).

Poslat svoji herní vzpomínku (platí do 25. srpna 23:00)

Pro inspiraci odstartuji jednou svou starou herní vzpomínkou:

Tehdy, v dobách, kdy jsem docházel na základní školu, mi naprosto učarovala sovětská digihra Chobotnice (respektive Tajemství oceánu), v níž se potápěč vydává vyzvednout poklady ze dna oceánu a přitom musí dávat pozor na chapadla chobotnice. Dnešní hry jsou samozřejmě jinde, ale dobře si vzpomínám, jak mi zatrnulo vždy, když mě chobotnice lapila a panáček za pípavých zvuků bezmocně mával rukama a nohama. Tehdy jsem neměl tušení, že sovětská Elektronika IM vykradla kvalitnější verzi od Nintenda (Nintendo OC-22 Octopus) ze série Game & Watch, ale na zábavě to nic neubralo. Hraní chobotnice pro mě byl vždy svátek, možná i proto, že jsem ji nikdy nevlastnil. Musel jsem se spokojit s hraním u kamarádů. Později jsem si z nostalgie koupil originál od Nintenda, což je příběh za touto fotografií.