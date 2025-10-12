Mistrovství světa v League of Legends 2025. Kdo ovládne Čínu

Už popatnácté se letos uskuteční mistrovství světa v League of Legends. Na turnaji v Číně nebudou chybět ani nejlepší týmy z Evropy – G2 Esports, Movistar KOI a Fnatic. Za favority ovšem neplatí, s výjimkou prvního ročníku se mistrem vždy stal některý z asijských týmů. Na historicky nejúspěšnější tým a vítěze předchozích dvou ročníků, korejský T1, letos čeká složitá cesta, kvůli špatnému umístění v domácí soutěži do turnaje vstoupí už v předkole.

2025 League of Legends World Championship | foto: LOL Esports / Riot Games

Kdy bude League of Legends World Championship 2025

Mistrovství světa v League of Legends začne předkolem 14. října a nový šampion bude korunován 9. listopadu. Celá soutěž je rozdělená do tří fází, které budou probíhat v různou dobu.

  • Předkolo: 14. října 2025
  • Základní část: 15. až 25. října 2025
  • Play-off: 28. října až 9. listopadu 2025

Kde bude League of Legends World Championship 2025

Mistrovství světa v League of Legends se po pěti letech vrací do Číny. Ta turnaj hostila i v letech 2017 a 2020. Jednotlivé fáze se odehrají ve třech různých městech.

  • Peking – předkolo a základní část
  • Šanghaj – čtvrtfinále a semifinále
  • Čcheng-tu – finále

Hráče šokovala cena digitálního oblečku, stojí jako zájezd k moři

Týmy na League of Legends World Championship

Mistrovství světa v League of Legends se zúčastní celkem sedmnáct týmů. Do hlavní fáze se kvalifikovaly tři nejlepší týmy z každé z pěti nejvyšších regionálních soutěží – jihokorejské LCK, asijsko-pacifické LCP, evropské LEC, čínské LPL a americké LTA. Čtvrté týmy z LCK a LPL se pak kvalifikovaly do předkola.

Týmy kvalifikované do záklaladní fáze
TýmLiga (region)
GEN.GLCK (Jižní Korea)
Hanwha Life EsportsLCK (Jižní Korea)
KT RolsterLCK (Jižní Korea)
CTBC Flying OysterLCP (Tchaj-wan)
Secret WhalesLCP (Vietnam)
PSG TalonLCP (Tchaj-wan)
G2 EsportsLEC (Evropa)
Movistar KOILEC (Evropa)
FnaticLEC (Evropa)
Bilibili GamingLPL (Čína)
Anyone’s LegendLPL (Čína)
Top EsportsLPL (Čína)
FlyQuestLTA (USA)
Vivo Keyd StarsLTA (Brazílie)
100 ThievesLTA (USA)
Týmy kvalifikované do předkola
TýmLiga (region)
T1LCK (Jižní Korea)
Invictus GamingLPL (Čína)

Systém League of Legends World Championship 2025

Systém turnaje mistrovství světa v League of Legends se během let několikrát měnil. V současnosti je turnaj rozdělený na tři fáze. Začíná předkolem, kde se utkají o poslední místo, v hlavní fázi turnaje se utká čtvrtý tým z korejské soutěže se čtvrtým týmem z čínské soutěže.

Výhry jsou kolem deseti milionů dolarů, líčí komentátor League of Legends

Vítěz předkola doplní v hlavní fázi patnáct týmů, které se kvalifikovaly z pěti nejvyšších regionálních soutěží. Po hlavní fázi následuje play-off, do kterého postoupí osm nejlepších týmů z hlavní fáze.

  • Předkolo League of Legends World Championship 2025

Předkolo letošního mistrovství světa v League of Legends bude menší než v předchozích letech. Utká se v něm pouze korejský tým T1 s čínským Invictus Gaming. Ty se utkají v sérii na tři vítězné zápasy.

  • Hlavní fáze turnaje League of Legends World Championship 2025

Fearless draft

Novinkou letošního ročníku mistrovství světa v League of Legends je Fearless draft. Ve všech sériích hraných na více vítězných utkání si hráči nově nemůžou vybrat postavy, se kterými už v sérii někdo hrál.

V hlavní fázi turnaje se utká 16 nejlepších týmů. Do roku 2022 se týmy rozdělovaly do čtyř skupin, ze kterých nejlepší postoupili do play-off. Od roku 2023 ovšem mistrovství světa v League of Legends používá švýcarský formát. Do play-off postupují týmy, které vyhrají tři zápasy. Celkem se hraje pět kol.

Ve švýcarském formátu se nehraje ve skupinách. Týmy jsou na začátku rozlosovány do osmi dvojic pro první kolo. Ve druhém kole se utkají vítězové z prvního kola navzájem a poražení z prvního kola navzájem. Složení jednotlivých zápasů určuje los.

Švýcarský systém

Ve třetím kole se rozhoduje o prvních postupujících do play-off i prvních vyřazených týmech. Odehrají se zde totiž dva zápasy dosud neporažených týmů. Jejich vítězové splní podmínku tří vyhraných zápasů, tato část turnaje pro ně končí a mohou se připravovat na play-off. Na opačné straně pavouka se utkají týmy, které na turnaji dosud nevyhrály. Pro dva z nich, které nezvládnou ani tento zápas „o záchranu“, turnaj končí. Zbylých osm týmů s jedním vítězstvím a jednou prohrou je rozlosováno do čtyř zápasů.

Podívejte se na dokument o české komunitě hráčů League of Legends

Ve čtvrtém kole se odehraje šest zápasů. Tři mezi týmy se skóre 2-1, které určí další tři účastníky play-off a tři mezi týmy se skóre 1-2, které určí další tři vyřazené týmy.

Následuje závěrečné páté kolo, ve kterém se šest zbývajících týmů utká o poslední tři místa v play-off.

Během této fáze se mění i počet her, ve kterých se týmy utkají. V prvních dvou kolech se všechny týmy utkají pouze jednou.

Ve třetím kole se však ve střetnutí nejlepších a nejhorších týmů turnaje přechází na sérii na dva vítězné zápasy. Týmy se skóre 1-1 ovšem stále hrají pouze jednu hru.

Ve čtvrtém a pátém kole už se vždy hraje na sérii dvou vítězných utkání.

  • Systém play-off League of Legends World Championship 2025

Play-off mistrovství světa v League of Legends má podobu klasického turnajového pavouka. Začíná se čtvrtfinále, ve kterém jsou dva nejlepší týmy ze základní části nasazené na opačné konce pavouka a mají zaručeno, že budou hrát proti jednomu z týmů, který základní částí prošel se skóre 3-2. Druhé dva zápasy jsou vylosovány náhodně.

Play-off se hraje v sériích na tři vítězné zápasy.

Olympijské hry v esportu se odkládají na rok 2027, hostitelem zůstává Rijád

Hráči na League of Legends World Championship 2025

Hráči týmů z LCK

GEN.G
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopKiinKim Gi-inJižní Korea
JungleCanyonKim Geon-buJižní Korea
MidChovyJeong Ji-hoonJižní Korea
BotRulerPark Jae-hyukJižní Korea
SupportDuroJoo Min-kyuJižní Korea
Hanwha Life Esports
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopZeusChoi Woo-jeJižní Korea
JunglePeanutHan Wang-hoJižní Korea
MidZekaKim Geon-wooJižní Korea
BotViperPark Do-heonJižní Korea
SupportDelightYoo Hwan-joongJižní Korea
KT Rolster
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopPerfecTLee Seung-minJižní Korea
JungleCuzzMoon Woo-chanJižní Korea
MidBddGwak Bo-seongJižní Korea
BotdeokdamSeo Dae-gilJižní Korea
SupportPeterJeong Yoon-suJižní Korea
T1
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopDoranChoi Hyeon-joonJižní Korea
JungleOnerMun Hyeon-junJižní Korea
MidFakerLee Sang-hyeokJižní Korea
BotGumayusiLee Min-hyeongJižní Korea
SupportKeriaRyu Min-seokJižní Korea

Hráči týmů z LCP

CTBC Flying Oyster
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopDriver
Rest		Shen Tsung-Hua
Hsu Shih-Chieh		Tchaj-wan
Tchaj-wan
JungleJunJiaYu CHin-ChiaTchaj-wan
MidHongQTsai Ming-HongTchaj-wan
BotDoggoChiu Tzu-ChuanTchaj-wan
SupportKaiwingLing Kai WingTchaj-wan
Secret Whales
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopHiro02
Pun		Trần Lê Trung Hậu
Nguyễn Đăng Khoa		Vietnam
Vietnam
JungleHiztoLê Văn Hoàng HảiVietnam
MidDireTrần Duy ĐứcVietnam
BotEddieHoàng Công NghĩaVietnam
SupportTakiĐinh Anh TàiVietnam
PSG Talon
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopAzhiHuang Shang-JhihTchaj-wan
JungleKarsaHuang Hao-HsuanTchaj-wan
MidMapleHuang Yi-TangTchaj-wan
BotBettyLu Yu-HungTchaj-wan
SupportWoodyLin Yu-EnTchaj-wan

Hráči týmů z LEC

G2 Esports
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopBrokenBladeSergen ÇelikNěmecko
JungleSkewMondRudy SemaanFrancie
MidCapsRasmus Borregaard WintherDánsko
BotHans SamaSteven LivFrancie
SupportLabrovLabros PapoutsakisŘecko
Movistar KOI
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopMyrwnAlex Pastor VillarejoŠpanělsko
JungleElyoyaJavier Prades BatallaŠpanělsko
MidJojopyunJoseph Joon PyunKanada
BotSupaDavid Martínez GarcíaŠpanělsko
SupportAlvaroÁlvaro Fernández del AmoŠpanělsko
Fnatic
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopOscarininÓscar Muñoz JiménezŠpanělsko
JungleRazorkIván Martín DíazŠpanělsko
MidPobyYoon Sung-wonJižní Korea
BotUpsetElias LippNěmecko
SupportMikyxMihael MehleSlovinsko

Hráči týmů z LPL

Bilibili Gaming
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopBinChen Ze-BinČína
JungleBeichuan
Shad0w		Yang Ling
Zhao Zhi-Qiang		Čína
Itálie
MidKnightZhuo DingČína
BotElkZhao Jia-HaoČína
SupportONLuo Wen-JunČína
Anyone’s Legend
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopFlandreLi Xuan-JunČína
JungleTarzanLee Seung-yongJižní Korea
MidShanksCui Xiao-JunČína
BotHopeWnag JieČína
SupportKaelKim Jing-hongJižní Korea
Top Esports
RoleHerní jménoJménoNárodnost
Top369Bai Jia-HaoČína
JungleKanaviSeo Jin-hyeokJižní Korea
MidCremeLin JianČína
BotJackeyLoveYu Wen-BoČína
Supportfengyue
Hang		Wang Run-Lai
Fu Ming-Hang		Čína
Čína
Invictus Gaming
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopTheShyKang Seung-lokJižní Korea
JungleWeiYan Yang-WeiČína
MidRookieSong Eui-jinJižní Korea
BotGALAChen WeiČína
SupportMeikoTian YeČína

Hráči týmů z LTA

FlyQuest
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopBwipo
Gakgos		Gabriël Rau
Ibrahim Samet Bulut		Belgie
Turecko
JungleInspiredKacper SłomaPolsko
MidQuadSong Su-hyeongJižní Korea
BotMassu
Arrow		Fahad Abdulmalek
Noh Dong-hyeon		Kanada
Jižní Korea
SupportBusioAlan CwalinaUSA
Vivo Keyd Stars
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopBoalFelipe BoalBrazílie
JungleDisamis
bieLzera		Pedro Arthur Gonçalves
Gabriel Aparecido Cardoso de Mattos		Brazílie
Brazílie
MidMireuJeong Jo-binJižní Korea
BotMorttheusMatheus MottaBrazílie
SupportTrymbiAdrian TrybusPolsko
100 Thieves
RoleHerní jménoJménoNárodnost
TopDhokla
Sniper		Niship Doshi
Rayan Shoura		USA
Kanada
JungleRiverKim Dong-wooJižní Korea
MidQuidLim Hyeon-seungJižní Korea
BotFBIIan Victor HuangAustrálie
SupportEylaBill NguyenAustrálie

Historie a předchozí vítězové League of Legends World Championship

První ročník turnaje se odehrál v roce 2011 v rámci videoherního festivalu DreamHack 2011. Byl rovněž jediným, který ovládl evropský tým, když Fnatic ve finále porazili dalšího z evropských účastníků Against All Authority.

O rok později už začala nadvláda asijských týmů a mistry se stala tchajwanská formace Taipei Assassins. V roce 2013 pak poprvé vyhrála korejská formace T1, která je v současnosti nejúspěšnějším týmem s pěti tituly ze sedmi finálových účastí.

Nejúspěšnější týmy
TýmPočet titulůFinálových účastí
T157
Samsung Galaxy23
Fnatic12
Dplus KIA12
Invictus Gaming11
Taipei Assassins11
FunPlus Phoenix11
Edward Gaming11
DRX11
Royal Never Give Up02
Weibo Gaming02
G2 Esports01
Hanwha Life Esports01
Against All Authority01
CJ Entus01
Bilibili Gaming01

Češi na League of Legends World Championship

V pozici hráčů si soutěž zatím vyzkoušeli dva Češi. Prvním se stal v roce 2019 s týmem Splyce mid laner Marek „Humanoid“ Brázda. Ten letos bude po šesti letech chybět. V letech 2020 a 2021 startoval za MAD Lions a následně si připsal i tři starty za Fnatic, kde jej ovšem letos vystřídal jihokorejský hráč Yoon „Poby“ Sung-won.

V roce 2020 se navíc v MAD Lions potkal s Matyášem „Carzzy“ Orságem, který si turnaj se stejným týmem vyzkoušel i v letech 2021 a 2023.

