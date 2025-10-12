Kdy bude League of Legends World Championship 2025
Mistrovství světa v League of Legends začne předkolem 14. října a nový šampion bude korunován 9. listopadu. Celá soutěž je rozdělená do tří fází, které budou probíhat v různou dobu.
- Předkolo: 14. října 2025
- Základní část: 15. až 25. října 2025
- Play-off: 28. října až 9. listopadu 2025
Kde bude League of Legends World Championship 2025
Mistrovství světa v League of Legends se po pěti letech vrací do Číny. Ta turnaj hostila i v letech 2017 a 2020. Jednotlivé fáze se odehrají ve třech různých městech.
- Peking – předkolo a základní část
- Šanghaj – čtvrtfinále a semifinále
- Čcheng-tu – finále
Týmy na League of Legends World Championship
Mistrovství světa v League of Legends se zúčastní celkem sedmnáct týmů. Do hlavní fáze se kvalifikovaly tři nejlepší týmy z každé z pěti nejvyšších regionálních soutěží – jihokorejské LCK, asijsko-pacifické LCP, evropské LEC, čínské LPL a americké LTA. Čtvrté týmy z LCK a LPL se pak kvalifikovaly do předkola.
|Tým
|Liga (region)
|GEN.G
|LCK (Jižní Korea)
|Hanwha Life Esports
|LCK (Jižní Korea)
|KT Rolster
|LCK (Jižní Korea)
|CTBC Flying Oyster
|LCP (Tchaj-wan)
|Secret Whales
|LCP (Vietnam)
|PSG Talon
|LCP (Tchaj-wan)
|G2 Esports
|LEC (Evropa)
|Movistar KOI
|LEC (Evropa)
|Fnatic
|LEC (Evropa)
|Bilibili Gaming
|LPL (Čína)
|Anyone’s Legend
|LPL (Čína)
|Top Esports
|LPL (Čína)
|FlyQuest
|LTA (USA)
|Vivo Keyd Stars
|LTA (Brazílie)
|100 Thieves
|LTA (USA)
|Tým
|Liga (region)
|T1
|LCK (Jižní Korea)
|Invictus Gaming
|LPL (Čína)
Systém League of Legends World Championship 2025
Systém turnaje mistrovství světa v League of Legends se během let několikrát měnil. V současnosti je turnaj rozdělený na tři fáze. Začíná předkolem, kde se utkají o poslední místo, v hlavní fázi turnaje se utká čtvrtý tým z korejské soutěže se čtvrtým týmem z čínské soutěže.
Vítěz předkola doplní v hlavní fázi patnáct týmů, které se kvalifikovaly z pěti nejvyšších regionálních soutěží. Po hlavní fázi následuje play-off, do kterého postoupí osm nejlepších týmů z hlavní fáze.
- Předkolo League of Legends World Championship 2025
Předkolo letošního mistrovství světa v League of Legends bude menší než v předchozích letech. Utká se v něm pouze korejský tým T1 s čínským Invictus Gaming. Ty se utkají v sérii na tři vítězné zápasy.
- Hlavní fáze turnaje League of Legends World Championship 2025
Fearless draft
Novinkou letošního ročníku mistrovství světa v League of Legends je Fearless draft. Ve všech sériích hraných na více vítězných utkání si hráči nově nemůžou vybrat postavy, se kterými už v sérii někdo hrál.
V hlavní fázi turnaje se utká 16 nejlepších týmů. Do roku 2022 se týmy rozdělovaly do čtyř skupin, ze kterých nejlepší postoupili do play-off. Od roku 2023 ovšem mistrovství světa v League of Legends používá švýcarský formát. Do play-off postupují týmy, které vyhrají tři zápasy. Celkem se hraje pět kol.
Ve švýcarském formátu se nehraje ve skupinách. Týmy jsou na začátku rozlosovány do osmi dvojic pro první kolo. Ve druhém kole se utkají vítězové z prvního kola navzájem a poražení z prvního kola navzájem. Složení jednotlivých zápasů určuje los.
Ve třetím kole se rozhoduje o prvních postupujících do play-off i prvních vyřazených týmech. Odehrají se zde totiž dva zápasy dosud neporažených týmů. Jejich vítězové splní podmínku tří vyhraných zápasů, tato část turnaje pro ně končí a mohou se připravovat na play-off. Na opačné straně pavouka se utkají týmy, které na turnaji dosud nevyhrály. Pro dva z nich, které nezvládnou ani tento zápas „o záchranu“, turnaj končí. Zbylých osm týmů s jedním vítězstvím a jednou prohrou je rozlosováno do čtyř zápasů.
Ve čtvrtém kole se odehraje šest zápasů. Tři mezi týmy se skóre 2-1, které určí další tři účastníky play-off a tři mezi týmy se skóre 1-2, které určí další tři vyřazené týmy.
Následuje závěrečné páté kolo, ve kterém se šest zbývajících týmů utká o poslední tři místa v play-off.
Během této fáze se mění i počet her, ve kterých se týmy utkají. V prvních dvou kolech se všechny týmy utkají pouze jednou.
Ve třetím kole se však ve střetnutí nejlepších a nejhorších týmů turnaje přechází na sérii na dva vítězné zápasy. Týmy se skóre 1-1 ovšem stále hrají pouze jednu hru.
Ve čtvrtém a pátém kole už se vždy hraje na sérii dvou vítězných utkání.
- Systém play-off League of Legends World Championship 2025
Play-off mistrovství světa v League of Legends má podobu klasického turnajového pavouka. Začíná se čtvrtfinále, ve kterém jsou dva nejlepší týmy ze základní části nasazené na opačné konce pavouka a mají zaručeno, že budou hrát proti jednomu z týmů, který základní částí prošel se skóre 3-2. Druhé dva zápasy jsou vylosovány náhodně.
Play-off se hraje v sériích na tři vítězné zápasy.
Hráči na League of Legends World Championship 2025
Hráči týmů z LCK
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Kiin
|Kim Gi-in
|Jižní Korea
|Jungle
|Canyon
|Kim Geon-bu
|Jižní Korea
|Mid
|Chovy
|Jeong Ji-hoon
|Jižní Korea
|Bot
|Ruler
|Park Jae-hyuk
|Jižní Korea
|Support
|Duro
|Joo Min-kyu
|Jižní Korea
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Zeus
|Choi Woo-je
|Jižní Korea
|Jungle
|Peanut
|Han Wang-ho
|Jižní Korea
|Mid
|Zeka
|Kim Geon-woo
|Jižní Korea
|Bot
|Viper
|Park Do-heon
|Jižní Korea
|Support
|Delight
|Yoo Hwan-joong
|Jižní Korea
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|PerfecT
|Lee Seung-min
|Jižní Korea
|Jungle
|Cuzz
|Moon Woo-chan
|Jižní Korea
|Mid
|Bdd
|Gwak Bo-seong
|Jižní Korea
|Bot
|deokdam
|Seo Dae-gil
|Jižní Korea
|Support
|Peter
|Jeong Yoon-su
|Jižní Korea
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Doran
|Choi Hyeon-joon
|Jižní Korea
|Jungle
|Oner
|Mun Hyeon-jun
|Jižní Korea
|Mid
|Faker
|Lee Sang-hyeok
|Jižní Korea
|Bot
|Gumayusi
|Lee Min-hyeong
|Jižní Korea
|Support
|Keria
|Ryu Min-seok
|Jižní Korea
Hráči týmů z LCP
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Driver
Rest
|Shen Tsung-Hua
Hsu Shih-Chieh
|Tchaj-wan
Tchaj-wan
|Jungle
|JunJia
|Yu CHin-Chia
|Tchaj-wan
|Mid
|HongQ
|Tsai Ming-Hong
|Tchaj-wan
|Bot
|Doggo
|Chiu Tzu-Chuan
|Tchaj-wan
|Support
|Kaiwing
|Ling Kai Wing
|Tchaj-wan
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Hiro02
Pun
|Trần Lê Trung Hậu
Nguyễn Đăng Khoa
|Vietnam
Vietnam
|Jungle
|Hizto
|Lê Văn Hoàng Hải
|Vietnam
|Mid
|Dire
|Trần Duy Đức
|Vietnam
|Bot
|Eddie
|Hoàng Công Nghĩa
|Vietnam
|Support
|Taki
|Đinh Anh Tài
|Vietnam
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Azhi
|Huang Shang-Jhih
|Tchaj-wan
|Jungle
|Karsa
|Huang Hao-Hsuan
|Tchaj-wan
|Mid
|Maple
|Huang Yi-Tang
|Tchaj-wan
|Bot
|Betty
|Lu Yu-Hung
|Tchaj-wan
|Support
|Woody
|Lin Yu-En
|Tchaj-wan
Hráči týmů z LEC
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|BrokenBlade
|Sergen Çelik
|Německo
|Jungle
|SkewMond
|Rudy Semaan
|Francie
|Mid
|Caps
|Rasmus Borregaard Winther
|Dánsko
|Bot
|Hans Sama
|Steven Liv
|Francie
|Support
|Labrov
|Labros Papoutsakis
|Řecko
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Myrwn
|Alex Pastor Villarejo
|Španělsko
|Jungle
|Elyoya
|Javier Prades Batalla
|Španělsko
|Mid
|Jojopyun
|Joseph Joon Pyun
|Kanada
|Bot
|Supa
|David Martínez García
|Španělsko
|Support
|Alvaro
|Álvaro Fernández del Amo
|Španělsko
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Oscarinin
|Óscar Muñoz Jiménez
|Španělsko
|Jungle
|Razork
|Iván Martín Díaz
|Španělsko
|Mid
|Poby
|Yoon Sung-won
|Jižní Korea
|Bot
|Upset
|Elias Lipp
|Německo
|Support
|Mikyx
|Mihael Mehle
|Slovinsko
Hráči týmů z LPL
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Bin
|Chen Ze-Bin
|Čína
|Jungle
|Beichuan
Shad0w
|Yang Ling
Zhao Zhi-Qiang
|Čína
Itálie
|Mid
|Knight
|Zhuo Ding
|Čína
|Bot
|Elk
|Zhao Jia-Hao
|Čína
|Support
|ON
|Luo Wen-Jun
|Čína
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Flandre
|Li Xuan-Jun
|Čína
|Jungle
|Tarzan
|Lee Seung-yong
|Jižní Korea
|Mid
|Shanks
|Cui Xiao-Jun
|Čína
|Bot
|Hope
|Wnag Jie
|Čína
|Support
|Kael
|Kim Jing-hong
|Jižní Korea
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|369
|Bai Jia-Hao
|Čína
|Jungle
|Kanavi
|Seo Jin-hyeok
|Jižní Korea
|Mid
|Creme
|Lin Jian
|Čína
|Bot
|JackeyLove
|Yu Wen-Bo
|Čína
|Support
|fengyue
Hang
|Wang Run-Lai
Fu Ming-Hang
|Čína
Čína
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|TheShy
|Kang Seung-lok
|Jižní Korea
|Jungle
|Wei
|Yan Yang-Wei
|Čína
|Mid
|Rookie
|Song Eui-jin
|Jižní Korea
|Bot
|GALA
|Chen Wei
|Čína
|Support
|Meiko
|Tian Ye
|Čína
Hráči týmů z LTA
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Bwipo
Gakgos
|Gabriël Rau
Ibrahim Samet Bulut
|Belgie
Turecko
|Jungle
|Inspired
|Kacper Słoma
|Polsko
|Mid
|Quad
|Song Su-hyeong
|Jižní Korea
|Bot
|Massu
Arrow
|Fahad Abdulmalek
Noh Dong-hyeon
|Kanada
Jižní Korea
|Support
|Busio
|Alan Cwalina
|USA
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Boal
|Felipe Boal
|Brazílie
|Jungle
|Disamis
bieLzera
|Pedro Arthur Gonçalves
Gabriel Aparecido Cardoso de Mattos
|Brazílie
Brazílie
|Mid
|Mireu
|Jeong Jo-bin
|Jižní Korea
|Bot
|Morttheus
|Matheus Motta
|Brazílie
|Support
|Trymbi
|Adrian Trybus
|Polsko
|Role
|Herní jméno
|Jméno
|Národnost
|Top
|Dhokla
Sniper
|Niship Doshi
Rayan Shoura
|USA
Kanada
|Jungle
|River
|Kim Dong-woo
|Jižní Korea
|Mid
|Quid
|Lim Hyeon-seung
|Jižní Korea
|Bot
|FBI
|Ian Victor Huang
|Austrálie
|Support
|Eyla
|Bill Nguyen
|Austrálie
Historie a předchozí vítězové League of Legends World Championship
První ročník turnaje se odehrál v roce 2011 v rámci videoherního festivalu DreamHack 2011. Byl rovněž jediným, který ovládl evropský tým, když Fnatic ve finále porazili dalšího z evropských účastníků Against All Authority.
O rok později už začala nadvláda asijských týmů a mistry se stala tchajwanská formace Taipei Assassins. V roce 2013 pak poprvé vyhrála korejská formace T1, která je v současnosti nejúspěšnějším týmem s pěti tituly ze sedmi finálových účastí.
|Tým
|Počet titulů
|Finálových účastí
|T1
|5
|7
|Samsung Galaxy
|2
|3
|Fnatic
|1
|2
|Dplus KIA
|1
|2
|Invictus Gaming
|1
|1
|Taipei Assassins
|1
|1
|FunPlus Phoenix
|1
|1
|Edward Gaming
|1
|1
|DRX
|1
|1
|Royal Never Give Up
|0
|2
|Weibo Gaming
|0
|2
|G2 Esports
|0
|1
|Hanwha Life Esports
|0
|1
|Against All Authority
|0
|1
|CJ Entus
|0
|1
|Bilibili Gaming
|0
|1
Češi na League of Legends World Championship
V pozici hráčů si soutěž zatím vyzkoušeli dva Češi. Prvním se stal v roce 2019 s týmem Splyce mid laner Marek „Humanoid“ Brázda. Ten letos bude po šesti letech chybět. V letech 2020 a 2021 startoval za MAD Lions a následně si připsal i tři starty za Fnatic, kde jej ovšem letos vystřídal jihokorejský hráč Yoon „Poby“ Sung-won.
V roce 2020 se navíc v MAD Lions potkal s Matyášem „Carzzy“ Orságem, který si turnaj se stejným týmem vyzkoušel i v letech 2021 a 2023.