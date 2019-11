České mistrovství v počítačových hrách ovládl Counter-Strike s PUBG

Uplynulý víkend se na brněnském výstavišti konal festival sportu, tance a zábavy s názvem Life, jehož součástí je v posledních letech i Mistrovství České republiky v počítačových a mobilních hrách. Ústřední náplní celé akce byly turnaje nejlepších tuzemských týmů, které se celý rok snažily do Brna probojovat skrze kvalifikační síto.

Ačkoli letošní mistrovství nabídlo pestrou směsici turnajů, tak hlavní stage po celé tři dny okupovaly pouhé dva tituly. Dlouholetého hegemona v podobě Counter-Strike: Global Offensive doplnilo PlayerUnknown’s Battlegrounds, jež je i přes celosvětově klesající zájem u nás stále velmi populární. V obou titulech triumfovaly sestavy týmu eXtatus. Konkurenční eSuba si chuť spravila vítězstvím v League of Legends.

Právě příznivci League of Legends, Teamfight Tactics a Rainbow Six Siege se museli spokojit s menším vedlejším pódiem. Na druhém konci pavilonu si svou sekci vytvořili příznivci mobilního hraní, kteří zápolili ve Fortnite, Hearthstone a Clash Royale.

Masivní hlavní pódium a přilehlá tribuna si pro sebe ukously značný prostor haly. I přesto zbylo místo na celou řadu stánků, stojanů s hrami a nespočet počítačů, kde si mohl zahrát i běžný návštěvník. V tomto ohledu se brněnská akce může měřit s pražským For Games, které se konalo necelý měsíc zpátky. Při porovnání obou akcí vystává otázka, zda si dvě na české poměry velké herní události i z důvodu podobných termínů konání navzájem neškodí. Některé herní firmy, respektive jejich české zastoupení, si vybraly pouze jednu z nich. Dobrým příkladem je Microsoft, který byl letos k vidění pouze na For Games. Na minulém mistrovství přitom stánek Xboxu patřil mezi největší.

Absenci zeleného tábora využili zbylí dva konzoloví hráči. PlayStation ve své sekci ukazoval Death Stranding, který šel v den zahájení akce do prodeje. Horkou novinku od Kojima Productions doplnil MediEvil, Concrete Genie, Days Gone, nová FIFA či PlayStation VR s českým Beat Saberem.

Mistrovství České republiky v počítačových a mobilních hrách 2019

S ještě o kus rozmáchlejším stánkem přijelo Nintendo. I zde jste si mohli vyzkoušet největší novinky v čele Luigi’s Mansion 3 a Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Nechyběl ovšem ani Super Mario Maker 2, The Legend Of Zelda: Links Awakening, Super Smash Bros. Ultimate či Just Dance. Právě stojan s populární taneční videohrou byl umístěn na okraj stánku v místě, kde se srocovalo velké množství lidí, což příliš neocenili kolemjdoucí ani roztančení hráči. Až na tuto úsměvnou drobnost si však Nintendo za kompletní prezentaci svého lineupu zaslouží palec nahoru.

Mezi přednosti podobných akcí patří možnost vyzkoušet si kromě nových her i nový hardware z high-end spektra. Na mistrovství mě letos nejvíc zaujala pohybová VR platforma KATVR, ultimátní herní set Acer Predator Thronos a nový VR headset HTC Vive Cosmos. Zbylé stánky různých prodejců hardwaru byly většinou tvořeny několika PC sestavami, na kterých nejčastěji běželo Call of Duty: Modern Warfere, Battlefield V případně čerstvě vydané Need for Speed Heat. Na své si přišli i zájemci o herní merchandise.

Mistrovství České republiky v počítačových a mobilních hrách 2019

Jako fanouška závodních simulátorů a periférií určených k jejich hraní mě zklamal jejich letošní výrazný úbytek. Na rozdíl od loňského roku, kdy nechyběly ani drahé playseaty s hydraulikou, si letos fanoušci museli vystačit s výrazně chudší nabídkou. Je to škoda, protože právě přítomnost drahých a těžko dostupných periférií dává na podobné akci smysl.

Hala výstaviště však není nafukovací. Pavilon B navíc nepatří mezi největší, takže toho co do množství nelze očekávat příliš. Vzhledem k rostoucí popularitě e-sportu si ovšem dokážu představit, že by se akce mohla rozšířit do některého z prostornějších pavilonů a popřípadě jich zabrat i vícero najednou, čímž by se z mistrovství ve videohrách mohla stát zajímavá zastávka nejen pro příznivce elektronického sportu a výrobce hardwaru, ale i pro herní firmy a vývojáře.

Například absence českých studií jako Bohemia Interactive, SCS Software nebo brněnských Madfinger Games vyloženě zamrzí. V aktuální podobě je mistrovství stále především hlavní českou e-sport akcí. Pokud vás toto herní odvětví baví a chcete zažít bouřlivou atmosféru turnaje naživo, tak se do prostor brněnského výstaviště určitě vyplatí vyrazit.

Doprovodný program a stánky poté představují zajímavý bonus, který však pro pravidelného hráče sám o sobě nenabízí s výjimkou pár zajímavých kousků hardwaru nic extra objemného. Vzhledem k rostoucímu počtu návštěvníků (v loňském roce akci poprvé navštívilo víc než padesát tisíc lidí) si však dokážu představit jeho další růst.