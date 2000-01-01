náhledy
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším zpracováním zabijácké androidky ze sci-fi Nier: Automata. Pořadí v galerii odpovídá umístění podle získaných bodů.
Autor: Helly von Valentine
Alison Carroll jako Lara Croft (Tomb Raider)
Autor: Eidos
Jenn Croft jako Lara Croft (Tomb Raider)
Autor: Jenn Croft
Hana jako D.Va (Overwatch)
Autor: Hana
Kaho Šibuja jako Raphtalia (The Rising of the Shield Hero)
Autor: Kaho Šibuja
Kaho Šibuja jako Tifa (Final Fantasy)
Autor: Kaho Šibuja
Aza Mijuko jako A2 (Nier: Automata)
Autor: Aza Mijuko
Tegomass jako D.Va (Overwatch)
Autor: Tegomass
Karima Adebibe jako oficiální tvář Lary Croft (Tomb Raider, 2006)
Autor: Eidos
MiMi Chan jako D.Va (Overwatch)
Autor: MiMi Chan
Kaho Šibuja jako Magical Sempai ze stejnojmenného seriálu
Autor: Kaho Šibuja
Helly Valentine jako 2B (Nier Automata)
Autor: Helly Valentine