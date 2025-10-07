„Far lands“ neboli vzdálené země je pomyslný okraj náhodně generované mapy světa Minecraftu. Ačkoliv každý vygenerovaný svět ve hře působí zdánlivě nekonečně, autoři přeci jen stanovili vzdálenost, po které se herní kód už rozpadne a přestane generovat běžnou krajinu. Místo toho tak hráč narazí na podivnou zeď, za kterou už mapa přestává dávat smysl.
Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu
Jak takový okraj mapy v Minecraftu vypadá, víme už dávno, jelikož se sem dá díky teleportování či zrychlenému cestování v upravených herních režimech dostat celkem snadno. Ovšem něco jiného je to v případě, že by sem někdo chtěl dojít pěšky v klasickém režimu přežití.
Far lands se totiž nachází zhruba ve vzdálenosti 12 milionů kostek od počátečního bodu, kde se hráč při startu nové mapy objeví. A ujít takovou vzdálenost po svých, a ještě se starat o to, aby postavička čelila běžným nebezpečím, která herní svět skýtá (monstra, překážky, hlad), to je výzva, kterou si před více než čtrnácti lety dal youtuber Kurt J. Mac.
Youtuber ukázal, jak cíl jeho cesty vypadá.
O jeho putování, které započal v březnu 2011, jsme v minulosti psali již několikrát, jeho příběh byl zkrátka fascinující v tom, že si dal sice ne nemožný, ale extrémně časově náročný úkol. A ten navíc dokumentoval i pro svoje diváky, kteří se tak mohli dlouhých 14 let spolehnout na to, že se mohou přijít podívat, jak taková virtuální cesta na konec světa probíhá.
Kurt J. Mac našel onu virtuální hranici herní logiky 4. října. Celou akci pojal jako performanci a od diváků během let vybíral peníze na charitativní účely. Celkem už se mu za ty roky povedlo vybrat půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun).
Ačkoliv je jeho cesta u konce, youtuber se pochlubil tím, že ještě důkladně plánuje prozkoumat svět okolo této virtuální hranice a pak se dokonce vydá i za ní, do virtuálního světa, kde už Minecraft přestává vypadat tak, jak jej známe z běžných režimů. Prý mu to stále může zabrat i celé měsíce, možná i roky.