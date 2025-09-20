Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu

Virtuální svět Minecraftu, jedné z nejpopulárnějších her všech dob, se při každém novém spuštění hry vytváří od nuly, ale díky chytrému algoritmu vypadá prostředí uvěřitelně a zdánlivě nekonečně. Ovšem opravdu jen zdánlivě – tvůrce původního kódu (mimochodem dost osobitý týpek, viz náš článek) v návrhu nereflektoval, jak moc se posune výpočetní výkon informačních technologií, a tak nestanovil jasné hranice.
Díky snadné možnosti editace ovšem už dlouho víme, co se na „konci“ Minecraftu nachází. Místu, kde přestávají platit pravidla a ze země se vzpínají ohromná pohoří, kterými nejde běžně projít, se říká Far Lands a jejich existenci lze logicky vysvětlit přetečením příslušných hodnot proměnných v kódu. Je to čirá matematika, kterou vás zde nebudeme obtěžovat, stačí vědět, že se nachází zhruba ve vzdálenosti 12 milionů kostek od počátečního bodu, kde se hráč narodí.
Ano, drtivé většině hráčů obrovské pískoviště, které dostali k dispozici, bohatě stačí, ale vždy se najdou lidé, co mají potřebu zkoušet, co vše je možné. Jedním z takových je i youtuber s přezdívkou KurtJMac, který si před 14 lety dal za cíl, že na konec Minecraftu dojde pěšky. Samozřejmě v survival režimu, kdy se musí starat o životní potřeby, jako je jídlo a spánek: případná smrt by ho přitom vrátila na začátek hry.
Celou akci pojal jako performanci, kdy každý virtuální krok živě streamuje na internet a od diváků vybírá peníze na charitativní účely. Celkem už se mu za ty roky povedlo vybrat půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun), což je samo o sobě respektuhodné. Nyní to ale vypadá, že se blíží ke konci.
Youtuber AntVenom, který Kurtovo snažení bedlivě sleduje, přišel s odhalením, že „jeden z největších úspěchů v historii videoher“, jak tento rekord bombasticky nazývá, je prakticky za dveřmi.
Ostatně odpovídá tomu i změna v dosavadních zvyklostech vysílání, které Kurt v posledních dílech svého pořadu zavedl. Holohlavý sympaťák dělá totiž kratší, ovšem zároveň častější streamy ve zřejmé snaze vyzískat od diváků co nejvíc prostředků. Držíme palce!
Mimochodem, o Minecraftu píšeme často a rádi, pokud chcete vidět, co úžasného jde v jeho kostičkovém světě vytvořit, navštivte naší bohatou galerii.