Je to spíš noční můra než videohra. Generuje ji umělá inteligence

Přišlo to rychleji, než jsme čekali. Zapojení umělé inteligence (AI) do procesu vytváření videoher je něco, o čem se už nějakou dobu mluví, nicméně zatím je řeč spíše o experimentálních funkcích či specificky navržených projektech. Doba, kdy by nám umělá inteligence vyrobila na míru sestavenou hru, je zřejmě ještě vzdálená. Ovšem projekt Oasis ukazuje, že už teď máme nástroje k tomu, abychom mohli hrát něco, co vymyslela AI, byť výsledek je přinejmenším zvláštní.

Oasis je velkým trendem na sociálních sítích jakožto pozoruhodný experiment od společnosti Decart. Oasis můžete ovládat jako klasickou videohru: hýbete se, skáčete, interagujete s objekty. Celé to přitom vypadá jako Minecraft, jelikož právě na něm byl tento model umělé inteligence naučený. Autoři poskytli umělé inteligenci miliony hodin videí ze hry, což Oasis následně využívá k vytváření obrazu.

Projekt funguje na prediktivní metodě na základě naučených dat. V podstatě tak reaguje na vaše povely: pokud jdete kupředu, generuje terén před vámi, pokud se otáčíte, domýšlí si, co by tak pravděpodobně mělo být okolo vás, a podobně. Zároveň ale nesleduje žádná konkrétní pravidla, jelikož hra nemá žádný zdrojový kód, pevné herní mechaniky, nic takového. Prostě jen hádá, co by se tak pravděpodobně mělo stát v dalším momentě. Jde tedy spíš o iluzi videohry, která se umí hodně rychle rozpadnout.

Oasis se hraje v internetovém prohlížeči, podporuje však jen některé (Chrome, Edge). Když už se vám do hry povede dostat (k vyzkoušení je zde), jelikož na vstup se tvoří fronty, tak se vám může stát, že hra přestane reagovat nebo nezobrazí nic. Pokud ale vše vyjde, v prvních momentech budete mít nejspíš opravdu pocti, že hrajete takový jen trochu divně zpomalený Minecraft v nízkém rozlišen (360p). Už po pár sekundách však můžete narazit na naprosté nesmysly, nebe se změní v jeskyni, tráva na zemi začne růst do výšky, strom se změní ve skálu a podobně. Popsat se to dá asi tak, jako kdybyste hráli Minecraft ve snu. Nebo spíše noční můře.

Hra vás může snadno třeba pohřbít zaživa, herní zvířata se deformují do podivných tvarů, stromy se mění v obří houby, které následně pokryjí vše okolo vás. Místy se vše tak překroutí, že už není možné ani pokračovat. Oasis má nejspíš i proto limit pěti minut, po kterých se hra sama ukončí.

Tento projekt ukazuje jasné limity spojení umělé inteligence a videoher. Stejně jako v mnoha jiných aplikacích si AI ráda vymýšlí a nebo úplně překrucuje realitu. Jelikož se neřídí podle žádných vnitřních pravidel a zdrojového kódu, hra je extrémně nepředvídatelná. Tedy nic, co by hráči mohli brát jakkoliv vážně. Vypadá to, že v dohledné době nám nejspíše ještě AI nové GTA či jakoukoliv jinou oblíbenou herní značku podle našich přání nesestaví.