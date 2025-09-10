Ačkoliv ještě rok 2025 není u konce a klidně může dorazit ještě nějaký další velký herní kiks, už teď je prakticky jisté, že přední příčky mezi propadáky obsadí akční hra MindsEye. Přitom ještě před vydáním působila dost nadějně, mělo jít totiž o prvotinu od studia Build a Rocket Boy pod vedením bývalého autora série Grand Theft Auto Leslie Benziese.
S uvedením MindsEye však přišlo rozčarování. Autoři jednak nedodali kódy na recenze do médií a až do poslední chvíle nebylo k dispozici moc záběrů ze hry. Bylo tak jasné, že se za něco stydí. A první hráči, kteří si MindsEye pořídili, docela rychle přišli na to, že mizerná technická stránka není zdaleka tím jediným problémem hry. Ta trpí třeba také kvůli ploché hratelnosti, prázdnému otevřenému světu a nezajímavému příběhu.
Hra MindsEye se propadla na nelichotivých 37 bodů ze 100 na portálu Metacritic, od hráčů si dokonce vysloužila ještě o 13 bodů nižší skóre. A jak lze vidět na databázi SteamDB, ve chvíli psaní tohoto textu hru hraje pouhých šest hráčů. To už v podstatě odpovídá statusu mrtvé hry. Jenže překvapivě to studio Build a Rocket Boy vidí úplně jinak.
Ano, i v herním světě se stalo pár zázraků, kdy z mizerné startovní pozice autoři dovedli usilovnou prací udělat úspěch, viz například No Man’s Sky. A možná s tímto cílem jdou autoři do oprav MindsEye. Již vydali několik aktualizací, které mají opravovat chyby, problémy s výkonem hry a prvky uživatelského rozhraní.
Co víc, už teď přislíbili další velkou aktualizaci, která má údajně hru ještě zásadně vylepšit, především udělat souboje zajímavější díky vylepšené umělé inteligenci nepřátel. Ale je otázkou, zda to bude stačit a zda hráči ještě vůbec mají zájem dávat MindsEye druhou šanci.
Autoři navíc za neúspěch hry viní i „cílenou sabotáž“ a hlavně hrozí, že studio čeká velké propouštění. V červenci zhruba 300 zaměstnanců londýnské pobočky studia dostalo e-mail se stanoviskem, že jejich pracovní pozice je v ohrožení a že firma plánuje propouštět větší množství lidí. Další vývoj ohledně propouštění ve studiu však není známý.
