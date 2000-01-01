náhledy
Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.
Bezpochyby nejhorší hra loňského roku pořád nevzdává boj, i když už vlastně ani není co zachraňovat. Počet aktivních hráčů titulu MindsEye se propadl na minimum a zdánlivě jde o mrtvou hru. Jenže autoři si to nemyslí.
Aktuálně totiž vydávají velkou aktualizaci, která řeší některé bugy a chyby ve hře a také přidává novinky jako zpřehlednění ukazatelů v misích nebo optimalizuje obtížnost hry.
Studio Build a Rocket Boy pod vedením bývalého autora série Grand Theft Auto Leslie Benziese navíc slibuje, že nová aktualizace pokládá nezbytné základy pro budoucí rozšíření hry.
Přídavek do hry by měl nabídnout nový obsah ve finálních fázích hry a také zlepšit průzkum herního světa. Více se máme dozvědět v nadcházejících měsících.
Jenže je otázkou, zda je vůbec co zachraňovat, jelikož podle databáze SteamDB na PC MindsEye hrají jen řádově nižší desítky hráčů. Vyplatí se pro ně nový obsah vůbec vytvářet?
Studio zřejmě sází na to, že by si mohli řádným vylepšením hry napravit reputaci. V minulosti se to povedlo například titulu No Man’s Sky, který rovněž vyšel v bídném technickém stavu, nakonec se však podporou ze strany autorů ze hry stal hit.
Popřít se ovšem nedá fakt, že na Steamu se recenze na hru od vydání celkem znatelně zlepšily, ty nedávné jsou dokonce „Velmi kladné“ s 81 % pozitivních hodnocení.
Celkem tak MindsEye docílilo hodnocení na Steamu „Smíšené“ s 42 % kladných recenzí. Pořád to není dobrý výsledek, ale je skutečně možné, že se část hráčů u odladěného titulu může bavit.
Studio však už tak muselo přistoupit k propouštění zaměstnanců a i kdyby nakonec MindsEye dostalo do dobrého stavu, nemusí to na nápravu finančních ztrát stačit.
Pokud chcete MindsEye vyzkoušet, je aktuálně na Steamu v 50% slevě, což však pořád znamená částku 30 eur. Na propadák je to až příliš peněz.
Na další záběry ze hry se můžete podívat ve zbytku galerie.
