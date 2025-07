Nové dílo od Leslie Benziese, původního autora série Grand Theft Auto, působilo od začátku velice slibně, nakonec je ze hry MindsEye jen jedna velká ostuda. Finální verze hry je nejenom plná nedodělků, bugů a dalších chyb, ale také má celkem plochou hratelnost, prázdný otevřený svět a nezajímavý příběh.

Ačkoliv některé zdroje tvrdí, že prodeje hry nejsou úplně mizerné, například čísla aktivních hráčů na Steamu napovídají, že MindsEye žádný komerční hit nebude. Maximální počet aktivních hráčů v jednu chvíli je 3 302 a v moment psaní tohoto textu hraje hru na Steamu dokonce jen 40 lidí. A to jsou na velkou hru opravdu špatná čísla, byť nám nic neříkají o tom, jak si vede na konzolích.

Stalo se tedy to, co se obvykle po nezdařeném startu hry velkého studia děje, a sice propouštění zaměstnanců. Asi 300 zaměstnanců londýnské pobočky studia Build A Rocket Boy dostalo podle informací portálu IGN e-mail se stanoviskem, že jejich pracovní pozice je v ohrožení a že firma plánuje propouštět větší množství lidí. Podle britských zákonů nicméně musí samotnému propouštění ještě předcházet 45denní konzultační proces, takže přesné číslo zaměstnanců, kterých se studio zbaví, ještě není jasné.

Sám Leslie Benzies nicméně tvrdí, že Build A Rocket Boy nyní bude usilovat o to, aby se hra dostala do technicky bezchybného stavu a v podstatě proběhlo nové uvedení na trh. Slibuje si záchranu hry ve stylu Cyberpunku 2077 nebo No Man’s Sky, což však vyžaduje pilnou práci a je otázkou, zda na to studio bude mít po zmíněných vyhazovech vůbec dost lidí.

Ředitel studia rovněž ve vzkazu zaměstnancům uvedl, že za špatný technický stav hry může „mimo jiné i interní a externí sabotáž“. Není to nicméně poprvé, kdy autoři MindsEye o sabotáži mluvili. Ještě před vydáním hry v květnu se ozývaly ze studia hlasy, že existuje jistá snaha poškodit image hry pomocí botů, kteří na sociálních sítích hru masivně kritizují a shazují její hodnocení.

To je i tak poměrně slabé vysvětlení faktu, že hra vyšla v hodně nedodělaném stavu. Každá hra má nicméně právo na to se pokusit hráče přitáhnout zpět. Na druhou stranu by to nejspíše muselo u MindsEye znamenat vystavět hru od základů znovu, protože i přes hromadu bugů hráči přiznávají, že hra prostě není moc zábavná. A to se opravuje dost těžko.