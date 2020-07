Microsoft ukázal Halo: Infinite, na Xbox míří Stalker 2 a nové Fable

Microsoft odstartoval prezentaci vzorově. Fanoušci se tak konečně dočkali pořádné ukázky z hraní kampaně netrpělivě vyhlížené sci-fi střílečky Halo: Infinite. Množstvím detailů hra sice neoslní, ale zbraně, střelba a celková plynulost působí na první pohled parádně.

Halo: Infinite nabídne nebývale rozlehlé lokace volně k prozkoumávání a jeho kampaň má být větší než obě dvě předchozí hry dohromady. Otázka je, zda onou openworldovou šíří neutrpí tempo a samotný scénář.

Hra vyjde na konci letošního roku pro Xbox One, Series X a PC. Tak jako všechny ostatní hry z prezentace bude od začátku k dispozici v rámci předplatného Xbox Game Pass.

Exkluzivit má tentokrát Microsoft v zásobě mnohem víc. Ukázal z nich však bohužel velmi málo. Vtipnou CGI upoutávkou potvrdil zvěsti o novém Fable, které už dlouho kutí studio Playground Games mající na svědomí závodní sérii Forza Horizon. Hra vyjde pouze na PC a Series X, datum jejího vydání zatím neznáme.



Filmového traileru se zombie jelenem se dočkala i State of Decay 3. Ani tady nevíme, kdy hra vyjde. Samozřejmostí je i nová Forza Motorsport. Krátký filmeček v enginu hry nic moc nenapověděl a hra je stále v rané fázi vývoje. Že by ve výsledku měla být hratelná v 60fps a 4K, dnes už asi nikoho nepřekvapí.



Zajímavou novinkou by mohla být akční adventura Everwild od studia Rare. Důraz je v ní kladen na sepětí magie a přírody. Graficky je hra na první pohled zajímavější než Sea of Thieves od stejných tvůrců.



Největším zklamáním bylo minimum nových informací o chystané akci Hellblade 2: Senua’s Saga. Dozvěděli jsme se pouze to, že se bude odehrávat na Islandu a poběží na enginu Unreal 5. Vývojářský deníček si můžete pustit zde.



Nových informací se dočkali fanoušci studia Obsidian, které Microsoft odkoupil minulý rok. Peril on Gorgon bude první ze dvou chystaných rozšíření pro loňské RPG Outer Wilds. Vyjde 9. září.

Trailerem se připomněla také survival akce Grounded, jež vyjde už 28. července. Tady si neodpustím drobné rýpnutí. Propagace hry jako „nový způsob, jakým vyprávíme příběhy“ nápadně připomíná styl, jakým v Bioware mluvili o Anthem. Hra cílí spíše na mladší publikum a online komunitu.



Obsidian naštěstí zůstává věrný i „překonanému“ způsobu vyprávění příběhů, takže staré konzervy mezi fanoušky potěšilo oznámení nového RPG Avowed. To vyjde pouze na PC a Series X a z kratičkého záběru přímo ze hry je patrné, že jej budeme ovládat z pohledu z vlastních očí. Odehrávat se bude ve stejném univerzu, jako jejich izometrické RPG Pillars of Eternity. Datum vydání ovšem opět nevíme ani rámcově.



O něco sdílnější bylo studio Double Fine Productions Tima Schafera, jež také spadá pod křídla Microsoftu. Trojrozměrná skákačka Psychonauts 2 je věrná svému názvu a nabídne animákový humor a grafické zpracování hodné LSD deliria. Tahákem je i přítomnost herce Jacka Blacka. S hrou se počítá i na Xbox One, dočkáme se jí tedy snad brzy.

Připomněli se tak autoři famózní plošinovky Ori and the Will of the Wisps. Ta je momentálně portovaná pro Series X, kde poběží ve 120 fps a 4K. Vylepšení se dočká i zvuk. Hra plně podporuje službu Smart Delivery, takže majitelé původní verze si za ní nic nepřiplatí. S podobnými updaty se počítá i pro Gears 5, Sea of Thieves nebo Forza Horizon 4. Paráda!



Kromě domácí produkce se Microsoft pochlubil i dalšími tituly, které kutí externí studia. Některé z nich odstartují exkluzivně na Xboxu (a na Playstation dorazí pravděpodobně o něco později).

Mezi nejzajímavější patří i dlouho vyhlížená postnukleární střílečka Stalker 2, která odstartuje na Series X a PC. To samé platí pro Warhammer 40 000: Darktide, který jeho autoři připravují na příští rok. Bohužel obě upoutávky spadají do kategorie filmových trailerů, které o samotném hraní a grafice nic neřeknou. Na Xboxu a PC na konci roku odstartuje také multiplayerový Teris Effect: Connected. Původní hra bodovala v minulosti na virtuální realitě.



Zajímavě vypadá i horor The Medium od polských tvůrců Layers of Fear, Blair Witch a Observer. Hra byla představena na minulé prezentaci, nyní jsme měli možnost vidět mnohem víc. Inspirace Silent Hillem se nezapře, tvůrci se chlubí tím, že hra renderuje dva světy (skutečný a ten pokřivený) současně. Hra odstartuje na Series X a PC.



Parádně vypadá i japonské MMORPG Phantasy Star Online 2: New Genesis, kterým Microsoft hodlá přilákat fanoušky asijské produkce. I zde se počítá se startem na PC a Xbox v příštím roce.



Moc pěkně vypadá i novinka The Gunk od tvůrců série Steamworld. Tentokrát má jít o skákačku plně ve 3D, rukopis tvůrců je ze hry ale rozhodně patrný.



Špatně nevypadá ani moderní střílečka Crossfire X. Její multiplayer si bude moci každý vyzkoušet v režimu free 2 play, kampaň (která nebude součástí Game Passu) silně připomíná Call of Duty: Modern Warfare. A nevypadá vůbec špatně.



Trailerem se připomněla i online střílečka Destiny 2. Její rozšíření Beyond Light nabídne zasněžené lokace a ledové tříštění nepřátel. Celá hra bude k dispozici v rámci Game Pass. Až odstartuje služba xCloud, bude ji možné hrát i na mobilech. Již víme, že se hra dočká bezplatného portu pro konzole nové generace.



Že hry nemusí být jen o zabíjení, dokazuje dvojice her se sociální tematikou. První z nich s názvem Tell me Why je už dříve oznámená adventura od tvůrců Life is Strange. Hlavní postavou je transgender muž a jeho sestra. Rodinné drama a kostlivce ve skříni budeme moci začít odkrývat v první kapitole, jež vyjde už 27. srpna.



Novinkou As Dusk Falls od nezávislého studia bude interaktivní drama z prostředí amerického jihozápadu. I zde je patrná sociální tematika, graficky je hra vyvedena na způsob pohyblivých obrázků připomínajících komiks bez bublin. Kupodivu hra nesměřuje na Xbox One.

Microsoft na čtvrteční prezentaci potvrdil snahu vydávat v další generaci silné konzolové exkluzivity, drtivá většina z nich ale zatím není připravena, aby jejich kvalitu mohli hráči posoudit. Sony byla s Playstationem 5 v tomto ohledu o něco sdílnější. Spousta oznámení byla čistě v rovině filmových trailerů, čímž lze dnes už těžko někoho přesvědčit. Menší množství her a souvislejší záběry z hraní ve stylu Halo: Infinite by byly mnohem přínosnější. Velkou pochvalu si společnost naopak zaslouží za svůj Xbox Game Pass a Smart Delivery. O své zákazníky se stará příkladně.