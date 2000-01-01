Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s vyšším počtem odborných a uživatelských recenzí podle skóre na portálu Metacritic.
Desátou příčku obsadil megahit mezi simulátory, Euro Truck Simulator 2 od studia SCS Software. Pražské studio už dlouhé roky buduje a vylepšuje tuto komplexní simulaci evropského řidiče tahačů, spolu s ní také nabízí i verzi s mapou a specificky Spojených států.
Euro Truck Simulator kvůli průběžnému vydávání obsahu nemá moc odborných recenzí, jejich průměr je však slušných 79 bodů ze 100. Zato uživatelé hru chválí ještě více, od více než 2 000 recenzí hra obdržela průměrné hodnocení 85 bodů ze 100.
Předělávka legendární Mafie má své místo na žebříčku také jisté, koneckonců pod taktovkou česko-britského studia Hangar 13 se povedla a přinesla rozšířený a graficky výrazně vylepšený zážitek oproti původní hře z roku 2002.
Podle odborných recenzí na serveru Metacritic má stejně jako předchozí titul 79 bodů, byť jde o Xbox verzi, jinde je to o něco méně. Hráči pak hodnotí průměrnými 76 body.
Přicházíme k poměrně dlouhému bloku her od pražského studia Amanita Design, které se prakticky pokaždé setkávají s pozitivní odezvou kritiků. První na řadě je Samorost 3, point-and-click adventura s krásnou grafikou a rozmanitými hádankami.
Samorost 3 bodoval u kritiků i hráčů, obdržel totiž průměrných 80 bodů z odborných recenzí a ještě o trochu lépe si vedl u hráčů (81 bodů).
Následuje Chuchel, což je rovněž adventura, byť o něco potrhlejší, než ostatní tvorba od Amanity. Hra je v podstatě soubor vtipných scének (a pro hráče hádanek), ve kterých se malé stvoření Chuchel usilovně snaží získat pro sebe šťavnatou třešeň, jen aby o ní zase neustále přicházel.
Roztomilá jednohubka na Metacriticu získala hezkých 81 bodů z odborných recenzí, ovšem hráči byli o dost přísnější, od nich se průměrné skóre vyšplhalo jen na 68 bodů.
Další hit od studia Amanita je pak Botanicula z roku 2012. Zde ovládáte partu lesních stvoření vaším a cílem je zachránit semínko z domovského stromu ze spárů parazitů. I tato hra má opravdu unikátní a krásnou 2D grafiku.
Botanicula se líbí všem, tedy hráčům i kritikům na serveru Metacritic. Z odborných recenzí má celkové skóre 82 bodů, z uživatelských pak dokonce 83 bodů.
Blok her od Amanita Design uzavírá snad nejúspěšnější hra studia, adventura Machinarium. Hráčům učarovala nejenom originálním pojetím němého příběhu a hádankami, ale také krásným vizuálním stylem.
Hráči i kritici v recenzích se na hodnocení hry zcela shodli, od obou skupin hra získala hezkých 85 bodů ze 100.
Hra Beat Saber je legendou mezi tituly pro virtuální realitu a vůbec nejprodávanější hra v této kategorii s dosud více než 10 miliony prodanými kusy. Jednoduchá, avšak extrémně zábavná hratelnost se sekáním kostek do rytmu hudby je ukázkou výborného využití možností této platformy.
Hra má proto vysoké skóre od odborníků (86 bodů) a stejně tak slušné i od hráčů (82 bodů). České studio Beat Games se hrou tak bodovalo, že jej celé koupila společnost Meta pro svou nabídku titulů pro brýle Meta Quest.
Úvodní trojici nejlépe hodnocených her na Metacriticu otevírá původní Mafia z roku 2002. Představovat tuto legendu české herní scény od je Illusion Softworks je nejspíše zbytečné, jen málokterý český PC hráč o mafiánskou akční hru z roku 2002 nikdy nezavadil.
Hra má poměrně výrazný rozptyl hodnocení, třeba na konzolích se kritikům moc nelíbila (zřejmě kvůli technické stránce), ovšem na PC má parádní skóre 88 bodů ze 100. Hráči pak souhrnně udělili 83 bodů.
Na druhém místě je další titul, který překvapí asi málokoho, a to loňský Kingdom Come: Deliverance 2 od studia Warhorse. Středověké RPG ve druhém díle výrazně vylepšilo snad každý aspekt prvního dílu, přidalo lákavou grafiku, podmanivý příběh a spoustu vedlejších aktivit a vznikl opravdový hit.
Hra si proto od kritiků vysloužila výborných 89 bodů (PC verze) a od hráčů pak 87 bodů. Hra také před pár dny získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh.
A co je ta vůbec nejlépe hodnocená hra od českých autorů. Možná to bude překvapení, ale tato nezávislá hra, ve které přežíváte na cizí planetě a staráte se o vlastní továrnu, je opravdový herní klenot. Všem hračičkům vydrží na desítky až stovky hodin skvělé zábavy.
Odborných recenzí vlastně Factorio moc nemá, nicméně bohatě to kompenzuje vysoký počet těch uživatelských. Souhrnné skóre od kritiků je 90 bodů, od hráčů pak výborných 89.
