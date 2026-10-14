„Co by sis přál k narozeninám?“ – „Balíček Robuxů!“ Kdo z rodičů dětí přiměřeného věku by podobný rozhovor v posledních letech nevedl?! Tajemné slovo Robux se ve slovníku dnešních dětí rychle stalo znakem moci, luxusu a společenského postavení, stejně jako v minulosti bony nebo céčka. Jenom s tím rozdílem, že v robloxovém Tuzexu neoblékáme své potomky, ale oni své avatary.
A protože jsou děti mnohem vynalézavější, než si mnohdy umíme představit, nacházejí nové způsoby, jak obejít valutová omezení své nadřízené autority. Co všechno byste měli vědět o finančním světě Robloxu?
Nejčastější otázky:
- Jak nastavit měsíční limit na dětském účtu?
- Může dítě utratit všechny Robuxy, které už má na účtu, i když rodič nastaví limit?
- Zabrání měsíční limit v Robloxu také nákupu přes Apple, Google, Xbox nebo PlayStation?
- Jak se liší jednorázový nákup Robuxů od předplatného Roblox Premium?
- Počítá se do limitu uplatnění dárkové karty?
- Jak zamezit dalším nákupům bez toho, aby dítě muselo přestat hrát?
Jak nastavit měsíční limit na dětském účtu?
Roblox je sice zdarma, ale jen do chvíle, než se malý hráč rozhodne, že jeho avatar potřebuje nové oblečení, lepší výbavu nebo přístup k něčemu, co „přece už mají všichni ve třídě“. A právě tady přicházejí na scénu Robuxy, virtuální peníze, kterými se v Robloxu platí doplňky pro avatary, herní předměty, speciální schopnosti či placené výhody.
V Robloxu navíc vznikají hry od různých uživatelů, také nabídka placeného obsahu se liší hra od hry. Někdy jde o drobnosti, jindy o mnohem větší částky.
A protože děti mívají při utrácení Robuxů větší fantazii než rodiče při vydělávání peněz, nabízí Roblox možnost omezení nákupu nových Robuxů. Ve většině regionů mohou rodiče nastavovat dětem mladším 13 let tzv. měsíční limit útrat.
Postup krok za krokem:
Po dosažení měsíčního limitu Roblox podle svých pravidel zablokuje další nákupy, na které se omezení vztahuje. Limit platí na každý měsíc zvlášť, takže zůstatky se mezi měsíci nepřevádí, a pokud má dítě limit 300 Kč a dítě utratí jen 150 Kč, neznamená to, že příští měsíc může utratit 450 Kč.
Nastavení měsíčního limitu útrat:
Podmínkou je propojený rodičovský účet. U starších dětí mnohdy musejí spoléhat na platební omezení přímo v telefonu, konzoli nebo obchodě, přes který děti nakupují.
|
Rodičovský účet na Robloxu propojíte s dětským. Co pak změníte na dálku?
Může dítě utratit všechny Robuxy, které už má na účtu, i když rodič nastaví limit?
Měsíční limit peněžních útrat neomezuje všechny Robuxové transakce, týká se totiž jen peněžních plateb, nikoli utrácení virtuální měny, kterou dítě již vlastní.
Příklad: Pokud má dítě měsíční limit nových nákupů nastavený na 200 Kč, smí si koupit nové Robuxy za maximálně 200 Kč. Tím ale automaticky nevznikne pravidlo, že může ve hrách utratit pouze Robuxy odpovídající dvěma stovkám. Pokud už má dítě na účtu například 5 000 Robuxů, může je dál utrácet za dostupné virtuální předměty a herní výhody, protože měsíční limit nových peněžních nákupů sám o sobě neurčuje, kolik již vlastněných Robuxů smí použít.
Tady by měli být rodiče velmi ostražití, protože bohatou fantazii a obchodní talent mají i tvůrci obsahu a lákají nezkušené hráče na „exkluzivní“, „jedinečné“, „neopakovatelné“ nabídky, které se musí okamžitě využít, protože „už nikdy nepřijdou!“ Ideální je si v propojeném rodičovském účtu zobrazit aktuální zůstatek Robuxů a sledovat, jak se mění.
Zabrání měsíční limit v Robloxu také nákupu přes Apple, Google, Xbox nebo PlayStation?
Tak jako u slevových akcí, placení letenek nebo rodinné dovolené, nekončí výdaje jednou částkou. Měsíční limit nastavený přímo v Robloxu nemusí pokrývat všechny platby uskutečněné prostřednictvím mobilních obchodů a herních konzolí. Roblox výslovně upozorňuje na výjimku u Xboxu a doporučuje nastavit omezení také přímo na zařízení.
Nejspolehlivější je proto kombinovat rodičovskou kontrolu Robloxu s platebním zabezpečením systému, který dítě používá:
- iPhone a iPad: Pokud dítě používá iPhone nebo iPad, můžete využít rodinné sdílení Apple a funkci Požádat o koupi (Ask to Buy). Při nákupu v aplikaci, na který se schvalování vztahuje, dostane rodič žádost a rozhodne, zda ji povolí. Ještě přísnější možností je zakázat nákupy v aplikacích prostřednictvím Času u obrazovky (Screen Time).
- Android: Na Androidu lze pomocí Google Family Link vyžadovat souhlas například pro všechny nákupy v aplikacích. Pokud tedy dítě chce koupit Robuxy prostřednictvím Google Play, může být nákup podmíněn schválením rodiče.
- Xbox: U Xboxu je zásadní výjimka. Roblox přímo upozorňuje, že jeho měsíční limit neomezuje útraty prostřednictvím Xboxu. Rodič proto musí využít Microsoft Family Safety a schvalování nákupů v systému Xbox. Jinak může mít v Robloxu nastavený limit, který na danou platební cestu nedosáhne.
- PlayStation: Také PlayStation má vlastní systém rodičovské kontroly. Správce rodiny může dětskému účtu určit měsíční limit útrat.
|Kde dítě platí
|Co má rodič nastavit
|Důležitá výjimka
|Web Robloxu
|Propojený rodičovský účet a měsíční limit
|Uplatnění dárkové karty není součástí limitu
|Android / Google Play
|Schvalování nákupů přes Family Link nebo Google Play
|Schvalování Google platí pro platby přes Google Play
|iPhone/iPad
|Rodinné schvalování nákupů Apple a omezení nákupů v aplikacích
|Nastavení Apple se nevztahuje na všechny možné platby mimo App Store
|Xbox
|Rodinné schvalování nákupů přímo u Microsoftu
|Roblox výslovně uvádí, že jeho vlastní limit útrat nákupy přes Xbox nepokrývá
|PlayStation
|Měsíční limit v rodinném účtu PlayStation
|Nákupy dítěte se řídí také limitem nastaveným správcem rodiny
|Dárková karta Roblox
|Rodič předem rozhodne o hodnotě karty
|Uplatnění karty nepodléhá měsíčnímu limitu Robloxu
Pro rodiče z toho plyne jednoduché pravidlo, a sice kontrolovat nejen Roblox, ale také zařízení, na kterém dítě hraje.
Jak se liší jednorázový nákup Robuxů od předplatného Roblox Premium?
Když dítě jednorázově koupí Robuxy, zaplatí konkrétní částku a získá odpovídající množství virtuální měny. U předplatného to však neplatí:
- Jednorázový nákup neznamená, že se bude automaticky opakovat.
- U předplatného se platba může pravidelně obnovovat, dokud předplatné nezrušíte.
Jednotlivé hry v Robloxu také mnohdy nabízejí vlastní předplatná s výhodami, která se rovněž mohou automaticky obnovovat. I když tedy dítě přísahá, že „si namouduši nic nekupuje“, neznamená to, že žádná další platba nepřijde, a rodiče by raději měli kontrolovat nejen aktuální zůstatek, ale také aktivní předplatná a historii plateb.
Roblox Premium vystřídal Roblox Plus
Od 30. dubna 2026 Roblox přestal prodávat předplatné Roblox Premium a uvedl Roblox Plus, jehož základní varianta nabízí především slevy na vybrané virtuální předměty a další výhody.
Roblox Premium
Roblox Plus
Počítá se do limitu uplatnění dárkové karty?
Limit na útraty se nevztahuje na uplatnění předplacených dárkových karet. Pokud tedy dítě již vyčerpalo limit, ale dostane nebo si koupí fyzickou dárkovou kartu, hodnota Robuxů se mu na účet připíše bez ohledu na limit.
Dárková karta však může fungovat i jako digitální kapesné, pokud chcete dítě učit hospodařit, ale zatím si nejste jisti, zda mu zpřístupnit platební kartu. Dítě dostane předem určenou hodnotu a samo se rozhodne, kdy a na co ji použije.
Současně by ale měly být zabezpečeny i ostatní způsoby placení. Jinak může dítě po vyčerpání dárkového kreditu pokračovat v nákupech dalšími dostupnými platebními metodami.
Pozor na nabídky „Robuxů zdarma“:
Jak zamezit dalším nákupům bez toho, aby dítě muselo přestat hrát?
Mnoho rodičů nechce, aby dítě zbytečně utrácelo peníze nebo aby se učilo vkládat peníze do her, což dlužno dodat není do života konstruktivní schopnost. Ani v tomto případě není nutné zakazovat Roblox úplně dětem, ani dospívajícím, kteří už dostávají kapesné nebo si sami vydělávají. Roblox může dál sloužit jako prostor pro hraní a tvoření, aniž by měl dětský účet neomezený přístup k penězům.
Nejlepší je kombinovat několik jednoduchých opatření:
- Nastavte měsíční limit, pokud je pro věk dítěte a jeho účet dostupný.
- Zapněte upozornění na každou transakci, abyste o platbách věděli včas.
- Aktivujte schvalování nákupů na telefonu nebo konzoli. U některých zařízení je to nezbytné, protože limit Robloxu nemusí stačit.
- Prověřte aktivní předplatná, aby se starší platby dál automaticky neobnovovaly.
- Nenechávejte dítěti volně dostupnou platební kartu ani snadno použitelnou uloženou platební metodu.
- Kontrolujte zůstatek Robuxů a domluvte se s dítětem, na co je smí použít.
V každém případě je důležitá upřímnost, otevřenost a dohoda, jak bude dítě Robuxy využívat. Případně omezení přístupu ke konkrétním hrám, které dítě k utrácení výrazně motivují. Hlavně vysvětlete dětem, že Robuxy se sice dají získat několika kliknutími, ale peníze, za které se kupují, rozhodně tak snadno nevznikají.