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Měsíční limit v Robloxu neplatí na dárkové karty. Jak ohlídat útratu dětí

Zuzana Stiboříková
  5:00
Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní.

Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní. | foto: Shutterstock

Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní.
Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní.
Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní.
Robuxy jsou virtuální měnou Roblox. Pořízení Robuxů může proběhnout přes web Robloxu, mobilní obchod, herní konzoli nebo dárkovou kartu. Právě způsob platby rozhoduje o tom, která rodičovská kontrola se skutečně uplatní.
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Robux patří mezi klíčová slova dnešních dětí a současně je to virtuální měna na herní platformě Roblox, díky které se děti učí hospodařit. Na rozdíl od kovových mincí však nemusí mít online peněženka dostatečně pevné dno a rodičovský limit neomezuje všechny způsoby placení. Jak dětem v Robloxu nastavit maximální útratu a platí to i pro platby přes další platformy a konzole?

„Co by sis přál k narozeninám?“ – „Balíček Robuxů!“ Kdo z rodičů dětí přiměřeného věku by podobný rozhovor v posledních letech nevedl?! Tajemné slovo Robux se ve slovníku dnešních dětí rychle stalo znakem moci, luxusu a společenského postavení, stejně jako v minulosti bony nebo céčka. Jenom s tím rozdílem, že v robloxovém Tuzexu neoblékáme své potomky, ale oni své avatary.

A protože jsou děti mnohem vynalézavější, než si mnohdy umíme představit, nacházejí nové způsoby, jak obejít valutová omezení své nadřízené autority. Co všechno byste měli vědět o finančním světě Robloxu?

Nejčastější otázky:

Jak nastavit měsíční limit na dětském účtu?

Roblox je sice zdarma, ale jen do chvíle, než se malý hráč rozhodne, že jeho avatar potřebuje nové oblečení, lepší výbavu nebo přístup k něčemu, co „přece už mají všichni ve třídě“. A právě tady přicházejí na scénu Robuxy, virtuální peníze, kterými se v Robloxu platí doplňky pro avatary, herní předměty, speciální schopnosti či placené výhody.

V Robloxu navíc vznikají hry od různých uživatelů, také nabídka placeného obsahu se liší hra od hry. Někdy jde o drobnosti, jindy o mnohem větší částky.

A protože děti mívají při utrácení Robuxů větší fantazii než rodiče při vydělávání peněz, nabízí Roblox možnost omezení nákupu nových Robuxů. Ve většině regionů mohou rodiče nastavovat dětem mladším 13 let tzv. měsíční limit útrat.

Postup krok za krokem:

Přihlaste se do svého rodičovského účtu a otevřete Settings (Nastavení)
Zvolte Parental Controls (Rodičovská kontrola) a vyberte propojený účet dítěte.
V části Settings you manage (Nastavení, která spravujete) otevřete Spending restrictions (Omezení útrat).
Vyberte Monthly spending limit (Měsíční limit útrat).
Zadejte požadovanou částku a potvrďte tlačítkem Update.
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Po dosažení měsíčního limitu Roblox podle svých pravidel zablokuje další nákupy, na které se omezení vztahuje. Limit platí na každý měsíc zvlášť, takže zůstatky se mezi měsíci nepřevádí, a pokud má dítě limit 300 Kč a dítě utratí jen 150 Kč, neznamená to, že příští měsíc může utratit 450 Kč.

Nastavení měsíčního limitu útrat:

  1. Přihlaste se do svého rodičovského účtu Roblox.
  2. Otevřete Settings (Nastavení) a zvolte Parental Controls (Rodičovská kontrola).
  3. Vyberte propojený účet dítěte.
  4. V části Settings you manage (Nastavení, která spravujete) otevřete Spending restrictions (Omezení útrat).
  5. Klikněte na Monthly spending limit (Měsíční limit útrat).
  6. Zadejte požadovanou částku a potvrďte tlačítkem Update.
  7. Pozor na jednu drobnost: Pokud chcete dostávat upozornění na jednotlivé transakce, je třeba zapnout také Spending notifications (Upozornění na útraty).

Podmínkou je propojený rodičovský účet. U starších dětí mnohdy musejí spoléhat na platební omezení přímo v telefonu, konzoli nebo obchodě, přes který děti nakupují.

Rodičovský účet na Robloxu propojíte s dětským. Co pak změníte na dálku?

Může dítě utratit všechny Robuxy, které už má na účtu, i když rodič nastaví limit?

Měsíční limit peněžních útrat neomezuje všechny Robuxové transakce, týká se totiž jen peněžních plateb, nikoli utrácení virtuální měny, kterou dítě již vlastní.

Příklad: Pokud má dítě měsíční limit nových nákupů nastavený na 200 Kč, smí si koupit nové Robuxy za maximálně 200 Kč. Tím ale automaticky nevznikne pravidlo, že může ve hrách utratit pouze Robuxy odpovídající dvěma stovkám. Pokud už má dítě na účtu například 5 000 Robuxů, může je dál utrácet za dostupné virtuální předměty a herní výhody, protože měsíční limit nových peněžních nákupů sám o sobě neurčuje, kolik již vlastněných Robuxů smí použít.

Tady by měli být rodiče velmi ostražití, protože bohatou fantazii a obchodní talent mají i tvůrci obsahu a lákají nezkušené hráče na „exkluzivní“, „jedinečné“, „neopakovatelné“ nabídky, které se musí okamžitě využít, protože „už nikdy nepřijdou!“ Ideální je si v propojeném rodičovském účtu zobrazit aktuální zůstatek Robuxů a sledovat, jak se mění.

Roblox je multiplayerová sociální platforma určená zejména k hraní...

Zabrání měsíční limit v Robloxu také nákupu přes Apple, Google, Xbox nebo PlayStation?

Tak jako u slevových akcí, placení letenek nebo rodinné dovolené, nekončí výdaje jednou částkou. Měsíční limit nastavený přímo v Robloxu nemusí pokrývat všechny platby uskutečněné prostřednictvím mobilních obchodů a herních konzolí. Roblox výslovně upozorňuje na výjimku u Xboxu a doporučuje nastavit omezení také přímo na zařízení.

Nejspolehlivější je proto kombinovat rodičovskou kontrolu Robloxu s platebním zabezpečením systému, který dítě používá:

  • iPhone a iPad: Pokud dítě používá iPhone nebo iPad, můžete využít rodinné sdílení Apple a funkci Požádat o koupi (Ask to Buy). Při nákupu v aplikaci, na který se schvalování vztahuje, dostane rodič žádost a rozhodne, zda ji povolí. Ještě přísnější možností je zakázat nákupy v aplikacích prostřednictvím Času u obrazovky (Screen Time).
  • Android: Na Androidu lze pomocí Google Family Link vyžadovat souhlas například pro všechny nákupy v aplikacích. Pokud tedy dítě chce koupit Robuxy prostřednictvím Google Play, může být nákup podmíněn schválením rodiče.
  • Xbox: U Xboxu je zásadní výjimka. Roblox přímo upozorňuje, že jeho měsíční limit neomezuje útraty prostřednictvím Xboxu. Rodič proto musí využít Microsoft Family Safety a schvalování nákupů v systému Xbox. Jinak může mít v Robloxu nastavený limit, který na danou platební cestu nedosáhne.
  • PlayStation: Také PlayStation má vlastní systém rodičovské kontroly. Správce rodiny může dětskému účtu určit měsíční limit útrat.
Nákupy na mobilu a konzolích: proč nestačí jeden limit?
Kde dítě platíCo má rodič nastavitDůležitá výjimka
Web RobloxuPropojený rodičovský účet a měsíční limitUplatnění dárkové karty není součástí limitu
Android / Google PlaySchvalování nákupů přes Family Link nebo Google PlaySchvalování Google platí pro platby přes Google Play
iPhone/iPadRodinné schvalování nákupů Apple a omezení nákupů v aplikacíchNastavení Apple se nevztahuje na všechny možné platby mimo App Store
XboxRodinné schvalování nákupů přímo u MicrosoftuRoblox výslovně uvádí, že jeho vlastní limit útrat nákupy přes Xbox nepokrývá
PlayStationMěsíční limit v rodinném účtu PlayStationNákupy dítěte se řídí také limitem nastaveným správcem rodiny
Dárková karta RobloxRodič předem rozhodne o hodnotě kartyUplatnění karty nepodléhá měsíčnímu limitu Robloxu

Pro rodiče z toho plyne jednoduché pravidlo, a sice kontrolovat nejen Roblox, ale také zařízení, na kterém dítě hraje.

Jak se liší jednorázový nákup Robuxů od předplatného Roblox Premium?

Když dítě jednorázově koupí Robuxy, zaplatí konkrétní částku a získá odpovídající množství virtuální měny. U předplatného to však neplatí:

  • Jednorázový nákup neznamená, že se bude automaticky opakovat.
  • U předplatného se platba může pravidelně obnovovat, dokud předplatné nezrušíte.

Jednotlivé hry v Robloxu také mnohdy nabízejí vlastní předplatná s výhodami, která se rovněž mohou automaticky obnovovat. I když tedy dítě přísahá, že „si namouduši nic nekupuje“, neznamená to, že žádná další platba nepřijde, a rodiče by raději měli kontrolovat nejen aktuální zůstatek, ale také aktivní předplatná a historii plateb.

Roblox Premium vystřídal Roblox Plus

Od 30. dubna 2026 Roblox přestal prodávat předplatné Roblox Premium a uvedl Roblox Plus, jehož základní varianta nabízí především slevy na vybrané virtuální předměty a další výhody.

Roblox Premium

  • Pravidelný příděl Robuxů
  • Stávajícím předplatitelům zůstává pravidelný měsíční příděl Robuxů podle tarifu.
  • Předplatitelé si členství mohou ponechat, ale po zrušení už se znovu neaktivuje.

Roblox Plus

  • Poskytuje podle podmínek provozovatele desetiprocentní slevu na avatary a herní nákupy a od třetího nepřerušeného měsíce předplatného může sleva dosáhnout 20 procent.
  • Neomezené zakládání soukromých serverů zdarma.

Počítá se do limitu uplatnění dárkové karty?

Limit na útraty se nevztahuje na uplatnění předplacených dárkových karet. Pokud tedy dítě již vyčerpalo limit, ale dostane nebo si koupí fyzickou dárkovou kartu, hodnota Robuxů se mu na účet připíše bez ohledu na limit.

Dárková karta však může fungovat i jako digitální kapesné, pokud chcete dítě učit hospodařit, ale zatím si nejste jisti, zda mu zpřístupnit platební kartu. Dítě dostane předem určenou hodnotu a samo se rozhodne, kdy a na co ji použije.

Současně by ale měly být zabezpečeny i ostatní způsoby placení. Jinak může dítě po vyčerpání dárkového kreditu pokračovat v nákupech dalšími dostupnými platebními metodami.

Pozor na nabídky „Robuxů zdarma“:

  • Varujte potomky, že neznámé stránky slibující virtuální měnu výměnou za přihlašovací údaje nebo splnění podezřelých úkolů mohou sloužit k podvodům.
  • I dárkové karty raději pořizujte u důvěryhodných prodejců a kódy zadávejte pouze prostřednictvím oficiálních cest.

Jak zamezit dalším nákupům bez toho, aby dítě muselo přestat hrát?

Mnoho rodičů nechce, aby dítě zbytečně utrácelo peníze nebo aby se učilo vkládat peníze do her, což dlužno dodat není do života konstruktivní schopnost. Ani v tomto případě není nutné zakazovat Roblox úplně dětem, ani dospívajícím, kteří už dostávají kapesné nebo si sami vydělávají. Roblox může dál sloužit jako prostor pro hraní a tvoření, aniž by měl dětský účet neomezený přístup k penězům.

Nejlepší je kombinovat několik jednoduchých opatření:

  • Nastavte měsíční limit, pokud je pro věk dítěte a jeho účet dostupný.
  • Zapněte upozornění na každou transakci, abyste o platbách věděli včas.
  • Aktivujte schvalování nákupů na telefonu nebo konzoli. U některých zařízení je to nezbytné, protože limit Robloxu nemusí stačit.
  • Prověřte aktivní předplatná, aby se starší platby dál automaticky neobnovovaly.
  • Nenechávejte dítěti volně dostupnou platební kartu ani snadno použitelnou uloženou platební metodu.
  • Kontrolujte zůstatek Robuxů a domluvte se s dítětem, na co je smí použít.

V každém případě je důležitá upřímnost, otevřenost a dohoda, jak bude dítě Robuxy využívat. Případně omezení přístupu ke konkrétním hrám, které dítě k utrácení výrazně motivují. Hlavně vysvětlete dětem, že Robuxy se sice dají získat několika kliknutími, ale peníze, za které se kupují, rozhodně tak snadno nevznikají.

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Témata: Roblox, platba, Xbox, Apple

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