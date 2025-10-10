Velká herní studia mohou jen závidět. Zrodil se další nečekaný hit

Ondřej Martinů
V poslední době se opravdu hodně daří různým sólo projektům malých nezávislých her, které hráče zaujmou. Nejčerstvějším příkladem je hra Megabonk, která za první dva týdny na trhu prodala víc než milion kopií.

Malé nezávislé projekty mají žně. Ať už jde o sólo projekty, jako je třeba Balatro nebo Vampire Survivors, nebo malé vedlejší projekty menších herních studií (Peak, Schedule 1), pokud dovedou přilákat pozornost, může se spustit i lavina zájmu. To se teď povedlo další nečekané novince od sólo vývojáře vystupujícího pod pseudonymem „vedinad“, který na Steamu v polovině září uvedl svou hru Megabonk.

Megabonk
Megabonk je v podstatě 3D variantou na zmíněné Vampire Survivors. Funguje na principu toho, že hráč se brání vlnám nepřátel a bossů a na starost má především uhýbání, jelikož hrdina se ohání vybranou zbraní sám. V náhodně generovaných úrovních navíc sbíráte vylepšení, které vám pomohou přežít co nejdéle.

Hra má celkem osobitý vizuální styl, kombinuje nenáročnou 3D grafiku s trochu bizarními kreacemi, například hratelného kostlivce se slunečními brýlemi na skateboardu. Hru vám dále zpestřují různé úkoly, unikátní schopnosti, zmíněná vylepšení a předměty, které mezi sebou mají i vzájemné synergie.

Megabonk
Megabonk

Takový ztřeštěný styl se každopádně hráčům zalíbil, a ti pak poslali Megabonk až téměř na špici nejprodávanějších her na Steamu. Aktuálně je dokonce na pátém místě žebříčku nejžádanějších her, těsně pod EA FC 26, což je hra se stamilionovým rozpočtem od obřího studia. Hru si navíc každý den v jednu chvíli spustí až 100 tisíc hráčů naráz.

Autor se už stihl pochlubit, že během úvodních dvou týdnů na trhu Megabonk prodal přes jeden milion kopií. To jsou čísla, kterými se obvykle rády chlubí i ty největší hry, takže pro sólo projekt jednoho vývojáře je to extrémní úspěch. Pokud si účtuje 10 eur za jednu kopii, pak se z něj během měsíce i přes poplatky Steamu z každé prodané kopie stal dolarový milionář.

Hra má za sebou už i první kontroverzi s cheatery, kteří využili situace a během pár dní od vydání už stihli zcela obrátit naruby žebříčky nejúspěšnějších hráčů pomocí nasbíraných skóre, kterých se bez podvádění dosáhnout nedá. Autor už vydal opravnou aktualizaci, která napravila správné počítání skóre pro poctivé hráče, a zároveň dodal: „Já jsem vůbec netušil, že tolik lidí bude hrát nějaký pos**** Megabonk.“

