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Je to virální pecka. Online hra na schovávanou prodává milion kopií denně

Ondřej Martinů
Máme tu nový virální hit. Hra Meccha Chameleon za to vděčí nejenom celkem originální hratelností v rámci multiplayerového světa, ale také rychlému šíření různých klipů ze hry na sociálních sítích a s ním spojenému velkému zájmu ze strany streamerů.
Meccha Chameleon

Meccha Chameleon | foto: lemorion_1224

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
17 fotografií

Novinka s názvem Meccha Chameleon má hratelností nejblíže populárnímu „prop hunt“ žánru, kdy proti sobě stojí dva týmy: ti, co se schovávají a ti, co je hledají. Schovávající ve hře Meccha Chameleon mají ovšem možnost se na herní mapě lépe skrýt pomocí kreslení na tělo svého herního panáčka tak, aby splynuli s objektem v pozadí.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
17 fotografií

Ve hře je vždy nejprve fáze, kdy si schovávající snaží najít vhodné místo a zároveň se na něm jako chameleon co nejlépe zamaskovat. Následně musí hledající v časovém limitu pochytat co nejvíce schovaných. Autoři doporučují hry ve 2–10 hráčích. Záleží také na tom, zda hrajete s přáteli nebo jste se přidali na náhodný server, kde nikoho neznáte.

Hra je původem z Japonska a je to dílko malého nezávislého týmu autorů. Stejně jako celá řada dalších malých projektů, které se staly virálními (Peak, R.E.P.O. apod.) asi nikdo z kraje netušil, že bude mít hra až takový světový dopad. Jenže pak se po internetu začaly šířit zábavné klipy momentů z her, kdy hráči jsou schopní svou figurku zamaskovat opravdu dokonale, a úspěch byl na světě.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

I my jsme úspěch hry zaregistrovali až v momentě, kdy nám algoritmy na sociálních sítích začaly zobrazovat jeden klip za druhým. A musíme uznat, že Meccha Chameleon opravdu má své kouzlo mezi nekonečnou lavinou různých „friend slop“ titulů, které si jsou ve výsledku hodně podobné. Meccha Chameleon si alespoň jde vlastní cestou.

A o jak velkém úspěchu je řeč? Zní to až neuvěřitelně, ale v uplynulém týdnu autoři prodávali doslova milion kopií denně. 14. června oznámili první prodaný milion, 15. června druhý a 16. června třetí. Hra přitom vyšla teprve 10. června. A ve chvíli publikace tohoto textu jsou nejspíše ještě na vyšším čísle. A ačkoliv je hra opravdu levná (v přepočtu stojí asi 150 korun), i tak je jisté, že na úspěchu hry autoři pohádkově zbohatli.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon

Hra navíc každý den prolamuje nové špičky v počtu aktivních hráčů, během pátečního dne bylo maximum aktivních uživatelů v jednu chvíli úctyhodných 244 tisíc. Hra je zatím dostupná pouze na PC (Steam) a v tuto chvíli nevíme, zda se chystá i na konzole.

Virální hit prodal dva miliony kopií, autoři jej vyrobili extrémně rychle
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Témata: Chameleon, Japonsko, Steam

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