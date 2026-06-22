Novinka s názvem Meccha Chameleon má hratelností nejblíže populárnímu „prop hunt“ žánru, kdy proti sobě stojí dva týmy: ti, co se schovávají a ti, co je hledají. Schovávající ve hře Meccha Chameleon mají ovšem možnost se na herní mapě lépe skrýt pomocí kreslení na tělo svého herního panáčka tak, aby splynuli s objektem v pozadí.
Ve hře je vždy nejprve fáze, kdy si schovávající snaží najít vhodné místo a zároveň se na něm jako chameleon co nejlépe zamaskovat. Následně musí hledající v časovém limitu pochytat co nejvíce schovaných. Autoři doporučují hry ve 2–10 hráčích. Záleží také na tom, zda hrajete s přáteli nebo jste se přidali na náhodný server, kde nikoho neznáte.
Hra je původem z Japonska a je to dílko malého nezávislého týmu autorů. Stejně jako celá řada dalších malých projektů, které se staly virálními (Peak, R.E.P.O. apod.) asi nikdo z kraje netušil, že bude mít hra až takový světový dopad. Jenže pak se po internetu začaly šířit zábavné klipy momentů z her, kdy hráči jsou schopní svou figurku zamaskovat opravdu dokonale, a úspěch byl na světě.
I my jsme úspěch hry zaregistrovali až v momentě, kdy nám algoritmy na sociálních sítích začaly zobrazovat jeden klip za druhým. A musíme uznat, že Meccha Chameleon opravdu má své kouzlo mezi nekonečnou lavinou různých „friend slop“ titulů, které si jsou ve výsledku hodně podobné. Meccha Chameleon si alespoň jde vlastní cestou.
A o jak velkém úspěchu je řeč? Zní to až neuvěřitelně, ale v uplynulém týdnu autoři prodávali doslova milion kopií denně. 14. června oznámili první prodaný milion, 15. června druhý a 16. června třetí. Hra přitom vyšla teprve 10. června. A ve chvíli publikace tohoto textu jsou nejspíše ještě na vyšším čísle. A ačkoliv je hra opravdu levná (v přepočtu stojí asi 150 korun), i tak je jisté, že na úspěchu hry autoři pohádkově zbohatli.
Hra navíc každý den prolamuje nové špičky v počtu aktivních hráčů, během pátečního dne bylo maximum aktivních uživatelů v jednu chvíli úctyhodných 244 tisíc. Hra je zatím dostupná pouze na PC (Steam) a v tuto chvíli nevíme, zda se chystá i na konzole.
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Virální hit prodal dva miliony kopií, autoři jej vyrobili extrémně rychle