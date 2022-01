KOMENTÁŘ: Jak by mělo vypadat „to správné“ pokračování Matrixu?

Asi znáte ten pocit, když dokukáte film, naskočí titulky a vy dál přemítáte o tom, co jste viděli. Film, který vás úplně odpálí. Matrix Resurrections (číst recenzi na iDNES.cz) do této kategorie u mě nepatří. A podle hodnocení je nás takových víc. Namísto spousty otázek se dostavilo ohromné zklamání. A pak nic, prázdno.

Neříkám, že je Matrix Resurrections vyložený odpad. Jenže od série, jejíž první díl zpopularizoval efekt bullet-time a měl ohromný vliv na populární kulturu, čekám zkrátka víc než jen to, že bude koukatelný. První Matrix měl přesah, ať už jde o choreografii, vliv na videohry, vyšla spousta knížek, lidé spekulovali o teoriích. Ostatně i dnes skupina fyziků koumá, zda nežijeme v matrixu.

Matrix Resurrections nic z toho nemá. Úvodní kritika Hollywoodu a dnešního způsobu života je celkem zábavná a nemíří mimo terč, zároveň ovšem působí zcela banálně a jako výsměch i nepatřičně. V tuto chvíli jsem ještě netušil, že nic dalšího Matrix Resurrections v rukávu nemá. Následné dvě třetiny filmu jsou už jen místy sebeparodující vykrádačky jedničky s love story bez jediného překvapení či nějakého zajímavého zvratu.

Když jsem si na film po pár dnech vzpomněl, hlavou se mi nehonily myšlenky, co se ve světě Matrixu stalo, ale jak měl Matrix Resurrections vypadat, aby to bylo ono. Takže: Jak by mělo „to správné“ pokračování Matrixu vypadat?

Nevím.

Vím ovšem, jak by vypadat nemělo. Dnes už je mi asi jedno, jestli to je příběh Nea a Trinity a jestli v něm hraje Keanu Reeves. Jako John Wick je boží, jako Neo po dvaceti letech působil dost prkenně a kvůli scénáři i jako blbec, a to i v částech, v nichž už jako blbec působit neměl. Nemělo by působit ani jako parodie a vykrádat samo sebe. Neměl bych si místy říkat, že sleduji televizní seriál s nízkým rozpočtem, i když to má být součást onoho „kritického poselství“. Mělo by si uchovat choreografii a vizuální stránku trilogie. Mělo by se brát smrtelně vážně jako jednička. Ale hlavně: mělo by mě alespoň z poloviny odpálit tak, jako to dokázala kdysi jednička.

Jasnější představu mám u her. Čas od času si ještě vzpomenu na MMORPG The Matrix Online z roku 2005, které kvůli nezájmu skončilo už čtyři roky po svém vydání, nicméně chvíli mě bavilo se v něm toulat. Lákalo by mě zažít něco takového dnes, v moderní podobě.

Pravděpodobnější je, pokud bude Matrix Resurrections komerčně úspěšný, spíš nějaký akčňák ve stylu Enter the Matrix (2003), ale proč ne. Kung-fu souboje a přestřelky se zpomalováním času zní pořád jako dobrá zábava. Bavila by mě i taktická akce ve stylu Gears Tactics, která akcentovala rychlejší pojetí bitev. Podnikali bychom výpravy do Matrixu a plnili různé mise.

Svět Matrixu má tu výhodu, že je atraktivní sám o sobě. Možností je nepřeberně. Musí se jich ovšem chopit někdo šikovný a Lana Wachowská to už bohužel není. V případě her pak závisí na rozpočtu a rozhodnutí, jestli to vůbec má být dobrá hra, nebo jen další kousek merche k hrnkům, tričkům a obalům na iPhone.