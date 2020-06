Netaktní balící hláška v Mass Effectu 2 byla chyba, přiznal scenárista

Vynikající sci-fi série Mass Effect obsahuje obrovské množství větvených dialogů. Jak už to u podobných mamutích projektů bývá, podílí se na nich spousta různých spisovatelů, každý z nich má zodpovědnost za určitý úsek hry. Není divu, že se čas od času vše nepodaří dokonale zkoordinovat a vznikne nějaká ta chyba. Hráči si v rámci ponoření do hry často kostrbaté věty ani nevšimnou, z tragikomické hlášky z Mass Effectu 2 se ovšem stal internetový mem.



Jednou z postav, kterou si hráč může vybrat do týmu, je drellský sniper Thane Krios. Navzdory jeho značně mimozemskému vzhledu je s ním možné navázat intimní vztah, a jelikož si s ním scenárista Chris L’Etoile dal spoustu práce, ani to nepůsobí nepřirozeně. Až na samotný moment, ve kterém ke sblížení dojde.

Ve chvíli, kdy se tento bývalý nájemný vrah hlavní postavě svěří se svojí minulostí a tragickými okolnostmi, které provázeli smrt jeho manželky, má hráč na výběr dvě možnosti. Může říct: „Soustřeď se na svého syna“ (Just focus on your son), což romantickou linii uzavře a Thane bude dál „jen“ věrným přítelem, nebo zvolí přímočaré „Chci tě, Thane!“ (I want you, Thane), což má za následek jeho noční příchod do vaší ložnice.

Systém dialogů v Mass Effectu funguje tak, že odpovědi, ze kterých hráč vybírá, jsou omezeny jen na třicet znaků, i když je skutečná replika mnohem delší. Vaše postava tak ve skutečnosti ještě pokračuje s tím, že je tu pro Thanea kdykoliv k dispozici, kdyby potřeboval (I want you, Thane. Maybe I haven’t been as upfront as I should be. I’m here for you, Thane. Whatever you need).

Jak se stalo, že v takto dojemné scéně může hráč zvolit podobně netaktní odpověď, vysvětlil po letech na Twitteru jeden z autorů hry Patrick Weeks.

Podle mnohých fanynek je Thane tou nejvíce sexy mužskou postavou v Mass Effectu.

Původně prý tato dialogová možnost zněla „Jsem tady pro tebe“ (I’m here for you), jenže testeři vůbec nepochopili, že zrovna tato volba by měla vyústit ve vážný vztah. Někteří tak byli zmateni, že Thane v jejich chování viděl něco víc, jiní zase zklamáni, protože si možnost milostných radovánek nadobro uzavřeli. Jelikož byla celá hra jen pár týdnů před dokončením, L’Etoile dávno pracoval jinde a dabing už byl hotový, nedalo se s tím moc dělat. I když tedy věděl, jak nepřirozeně to působí, rozhodl se Weeks raději pro netaktní „chci tě“, než aby docházelo k matení hráčů.

Z odstupem času ho samozřejmě napadly lepší věty, které se vejdou do třiceti znaků, ale kvůli časovému tlaku tenkrát zvolil nouzové řešení. A tak se zrodila scéna, které se dodnes každý, kdo se do této pasáže dostane, zasměje.