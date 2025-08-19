Hrají tuto hru jen honimíři? Autor vysvětluje, odkud se vzaly sexy oblečky

Ondřej Martinů
Šéf oblíbené online hry Marvel Rivals se v rozhovoru vyjádřil na adresu nařčení, že hru v poslední době kvůli často přidávaným odhalujícím oblečkům pro hrdinky vyhledávají závisláci na pornografii. Jeho tým se údajně jen drží předlohy z komiksů.
Zatímco se mezi herními sex ikonami z online her dlouho objevovaly postavy z titulu Overwatch (např. D.Va nebo Tracer), otěže zdroje sexy hrdinek v online světě dost možná přebírá konkurenční Marvel Rivals. V poslední době dokonce dostala nelichotivé přízvisko „gooner game“, neboli hra pro honimíry, chronicky závislé na pornografii.

Marvel Rivals má v době, která live service hrám moc nepřeje, recept na úspěch. Vedle toho, že hra již využila zavedených mechanik online stříleček s unikátními hrdiny, má také navíc k dispozici opravdu široký výběr postav ze světa komiksů od Marvelu. A navíc docela volnou ruku při kreativitě při vymýšlení různých volitelných obleků pro (super)hrdiny.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Autoři se při vymýšlení nových odhalujících oblečků pro hrdinky jako je Luna Snow, Psylocke nebo Magik ale nemusejí nijak namáhat. Jak vysvětluje v rozhovoru na YouTube kanále Rivals Assembled ředitel projektu ze studia NetEase, Guangyun Chen, designéři nových oblečků většinou pouze berou inspiraci z Marvel komiksů, kde hrdinky rovněž bývají podobně odhalené. Příkladem mohou být třeba pravidelné plavkové speciály, které Marvel vydává už od devadesátých let.

Právě nedávný přídavek v podobě plavkových variant několika hrdinů vyvolal debatu, že autoři spíše moc dobře ví, co dělají, aby zvýšili objem mikrotransakcí ve hře. Nyní se nám tedy dostává vysvětlení, že Marvel Rivals zkrátka jen navazuje na předlohy.

A kdyby někoho náhodou pohoršovaly bikiny hrdinek, autoři do těsných „adamek“ oblékli také mužského hrdinu: Lokiho, aby byla celá záležitost alespoň genderově vyvážená (viz článková galerie).

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals přitom aktuálně čelí velkému množství negativních recenzí na Steamu, jelikož si hráči stěžují na to, že hra manipuluje s přiřazováním spoluhráčů, aby vás co nejdéle udržela ve hře. Pokud vidí, že se vám moc nedaří, tak vám schválně vybere slabší soupeře, aby vám nabídla lehkou výhru a tedy i udržela vaši pozornost.

Nejsledovanější herní postavou na Pornhubu byla i letos bojovnice Chun-Li

Problém ovšem nastává v tom, že spolu obvykle hrají výrazně silnější a výrazně slabší hráči, což ve výsledku znamená, že zápasy jsou málokdy vyrovnané. A hráčům už dochází trpělivost.

Vstoupit do diskuse

Nadšenec postavil svět Skyrimu z Lega. Potřeboval na to 73 761 dílků

Přes dva a půl roku strávil herní nadšenec Ian Roosma stavbou mapy populárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim z kostiček Lega. Obrovské panorama obsahuje každou významnou nadzemní část hry a s...

AI mu vymyslela hru, po které hráči touží. Teď se ji snaží sám vyrobit

Pětisekundová ukázka retro RPG hry se stala virálním hitem sociální sítě X. Ačkoliv šlo jen o animaci vyrobenou s pomocí umělé inteligence, autor v ní zavětřil potenciál. Teď se snaží takovou hru...

RECENZE: Mafia: Domovina je gangsterka ze staré školy. Dabing je skvělý

70 %

Jedna z těch v Česku úplně nejpopulárnějších sérií videoher se vrátila na konzole i PC. Nový díl Mafia: Domovina přitom ve slavné gangsterské sáze slouží jak prequel a odehrává se na počátku 20....

Evropský videoherní svátek je za rohem. Na tyto hry se těšíme

Gamescom, největší videoherní veletrh v Evropě, přivítá návštěvníky už příští týden. My u toho nebudeme chybět a přinášíme přehled zásadních herních titulů, které se zde objeví. Vybrané z nich se...

Nemocnou mámu naučila hrát, po tisíci hodinách se nestačila divit, čím se baví

Aby jí ulehčila vyrovnávání se s vážnou chorobou, která ji uvěznila doma, představila hráčka své matce populární farmářskou simulaci Stardew Valley. A byla to dobrá volba, nemocné ženě hra uhranula...

RECENZE: Pokémon Friends procvičí mozek, škoda přepálené ceny

70 %

Pokémon Friends je hra určená zejména pro mladší děti. Ty se pustí do řešení mnoha hádanek, za což jsou odměňovány plyšovými pokémony a nábytkem, kterými si zdobí vlastní příbytek. Škoda přepálené...

Switch 2
