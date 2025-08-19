Zatímco se mezi herními sex ikonami z online her dlouho objevovaly postavy z titulu Overwatch (např. D.Va nebo Tracer), otěže zdroje sexy hrdinek v online světě dost možná přebírá konkurenční Marvel Rivals. V poslední době dokonce dostala nelichotivé přízvisko „gooner game“, neboli hra pro honimíry, chronicky závislé na pornografii.
Marvel Rivals má v době, která live service hrám moc nepřeje, recept na úspěch. Vedle toho, že hra již využila zavedených mechanik online stříleček s unikátními hrdiny, má také navíc k dispozici opravdu široký výběr postav ze světa komiksů od Marvelu. A navíc docela volnou ruku při kreativitě při vymýšlení různých volitelných obleků pro (super)hrdiny.
Autoři se při vymýšlení nových odhalujících oblečků pro hrdinky jako je Luna Snow, Psylocke nebo Magik ale nemusejí nijak namáhat. Jak vysvětluje v rozhovoru na YouTube kanále Rivals Assembled ředitel projektu ze studia NetEase, Guangyun Chen, designéři nových oblečků většinou pouze berou inspiraci z Marvel komiksů, kde hrdinky rovněž bývají podobně odhalené. Příkladem mohou být třeba pravidelné plavkové speciály, které Marvel vydává už od devadesátých let.
Právě nedávný přídavek v podobě plavkových variant několika hrdinů vyvolal debatu, že autoři spíše moc dobře ví, co dělají, aby zvýšili objem mikrotransakcí ve hře. Nyní se nám tedy dostává vysvětlení, že Marvel Rivals zkrátka jen navazuje na předlohy.
A kdyby někoho náhodou pohoršovaly bikiny hrdinek, autoři do těsných „adamek“ oblékli také mužského hrdinu: Lokiho, aby byla celá záležitost alespoň genderově vyvážená (viz článková galerie).
Marvel Rivals přitom aktuálně čelí velkému množství negativních recenzí na Steamu, jelikož si hráči stěžují na to, že hra manipuluje s přiřazováním spoluhráčů, aby vás co nejdéle udržela ve hře. Pokud vidí, že se vám moc nedaří, tak vám schválně vybere slabší soupeře, aby vám nabídla lehkou výhru a tedy i udržela vaši pozornost.
Problém ovšem nastává v tom, že spolu obvykle hrají výrazně silnější a výrazně slabší hráči, což ve výsledku znamená, že zápasy jsou málokdy vyrovnané. A hráčům už dochází trpělivost.