Ublížil Kingdom Come 2 gay románek? Tvůrce hry odpověděl

Ondřej Martinů
Možnost zažít gay románek v Kingdom Come 2 pobouřila jen pár věčně nespokojených „bojovníků za klávesnicí“, myslí si výkonný producent hry Martin Klíma. Na popularitu hry údajně kauza neměla žádný vliv.

Obě dosavadní hry středověké RPG série Kingdom Come dovedly vyvolat internetovou kontroverzi, a to pokaždé z úplně jiného důvodu a vlastně i protichůdných stran barikád. První díl si například vysloužil kritiku za to, že se ve hře neobjevily žádné postavy s tmavou pletí, a druhý díl přesně naopak za to, že zde figuruje černoch Musa z Mali. A nejenom to, internetová hádka se strhla i poté, co hráči přišli na to, že je ve hře možnost mít gay románek.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
120 fotografií

PC Gamer ohledně názoru na tyto kontroverze vyzpovídal výkonného producenta ze studia Warhorse, Martina Klímu. A ten popsal, že právě naštvanost jisté části hráčů ohledně faktu, že kovář Jindřich může být gay, byla ve výsledku nepodstatná a na image hry to nemělo žádný zásadní (negativní ani pozitivní) dopad. Alespoň tedy podle něj.

Autoři ze studia Warhorse byli podle Klímy především otráveni z toho, že byli proti vlastní vůli zataženi do „kulturní války“, která v poslední době zasáhne prakticky každou větší videohru. Zároveň přiznává, že hádky ohledně gay románku ve hře ji jistě pomohly zviditelnit, ale samozřejmě každá kontroverze je ve svém principu negativní záležitost, kterým by se autoři her nejraději vyhnuli.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Právě Klíma uvádí, že podle něj kontroverze na popularitu obou her neměly žádný zásadní dopad. Na těchto věcech totiž ve výsledku záleželo hlavně úzké skupině „bojovníků za klávesnicí“, kteří jsou až chorobně zabředlí do kulturní války. Ti přitom tvoří jen zanedbatelné množství herního publika a drtivou většinu „skutečných hráčů“ tyto záležitosti vůbec nezajímají.

Podle něj celá tato debata pomohla spíše vývojářský tým semknout, ale zároveň se cítili, že jde o nefér obvinění založené jen na neopodstatněné zlobě. Ale zároveň dodává, že i v týmu Warhorse se našla celá řada lidí, kterou kontroverze úplně minuly.

Zážitek jako Kingdom Come 2 vám jiné médium nedá, říká producent Martin Klíma

Připomínáme, že osud kováře Jindřicha má každý hráč pevně ve svých rukou, a možností, s kým může hrdina prožít vášnivou noc, je celá řada a nabízejí se v průběhu celé hry. Je tak jen na hráči, jakou cestou se v Kingdom Come 2 vydá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

Ublížil Kingdom Come 2 gay románek? Tvůrce hry odpověděl

Kingdom Come: Deliverance 2

Možnost zažít gay románek v Kingdom Come 2 pobouřila jen pár věčně nespokojených „bojovníků za klávesnicí“, myslí si výkonný producent hry Martin Klíma. Na popularitu hry údajně kauza neměla žádný...

13. ledna 2026 1

Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili

Premium
Double Dragon

Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.

13. ledna 2026 0

Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Forza Horizon 5

Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

12. ledna 2026  10:39 0

Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

95 %
Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také...

Kniha
12. ledna 2026 0

Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové

Grand Theft Auto 6

Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.

11. ledna 2026 4

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

11. ledna 2026 34

Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

10. ledna 2026 0

Streamer vydělal miliony, přesto žebrá u fanoušků, aby mu přispěli na nájem

Streamer Nick Fosco aka Lacy

Populární streamer Nick Fosco alias Lacy ve svých třiadvaceti letech zažil nepříjemný střet s realitou. Poté, co dva roky žil v ústředí profesionální e-sportového týmu Faze, musí opět začít platit...

10. ledna 2026 17

Postavičky ze South Parku následují Simpsonovi, vpadly do herního hitu

South Park X Fortnite – Born in Chaos

Poté, co multiplayerová střílečka Fortnite hostila na měsíc rodinu Simpsonových, je nyní na řadě o něco peprnější spojení s postavami ze seriálu South Park. Zvládne i partička dětí s prořízlou pusou...

9. ledna 2026 1

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

9. ledna 2026 13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

8. ledna 2026 19

Rozběhne váš počítač bondovku 007 First Light? Zkontrolujte nároky

007 First Light

Nové špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, patří mezi nejočekávanější letošní akce. Pokud ho plánujete hrát na PC, níže si můžete ověřit nároky.

7. ledna 2026  13:42 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.