Obě dosavadní hry středověké RPG série Kingdom Come dovedly vyvolat internetovou kontroverzi, a to pokaždé z úplně jiného důvodu a vlastně i protichůdných stran barikád. První díl si například vysloužil kritiku za to, že se ve hře neobjevily žádné postavy s tmavou pletí, a druhý díl přesně naopak za to, že zde figuruje černoch Musa z Mali. A nejenom to, internetová hádka se strhla i poté, co hráči přišli na to, že je ve hře možnost mít gay románek.
PC Gamer ohledně názoru na tyto kontroverze vyzpovídal výkonného producenta ze studia Warhorse, Martina Klímu. A ten popsal, že právě naštvanost jisté části hráčů ohledně faktu, že kovář Jindřich může být gay, byla ve výsledku nepodstatná a na image hry to nemělo žádný zásadní (negativní ani pozitivní) dopad. Alespoň tedy podle něj.
Autoři ze studia Warhorse byli podle Klímy především otráveni z toho, že byli proti vlastní vůli zataženi do „kulturní války“, která v poslední době zasáhne prakticky každou větší videohru. Zároveň přiznává, že hádky ohledně gay románku ve hře ji jistě pomohly zviditelnit, ale samozřejmě každá kontroverze je ve svém principu negativní záležitost, kterým by se autoři her nejraději vyhnuli.
Právě Klíma uvádí, že podle něj kontroverze na popularitu obou her neměly žádný zásadní dopad. Na těchto věcech totiž ve výsledku záleželo hlavně úzké skupině „bojovníků za klávesnicí“, kteří jsou až chorobně zabředlí do kulturní války. Ti přitom tvoří jen zanedbatelné množství herního publika a drtivou většinu „skutečných hráčů“ tyto záležitosti vůbec nezajímají.
Podle něj celá tato debata pomohla spíše vývojářský tým semknout, ale zároveň se cítili, že jde o nefér obvinění založené jen na neopodstatněné zlobě. Ale zároveň dodává, že i v týmu Warhorse se našla celá řada lidí, kterou kontroverze úplně minuly.
Zážitek jako Kingdom Come 2 vám jiné médium nedá, říká producent Martin Klíma
Připomínáme, že osud kováře Jindřicha má každý hráč pevně ve svých rukou, a možností, s kým může hrdina prožít vášnivou noc, je celá řada a nabízejí se v průběhu celé hry. Je tak jen na hráči, jakou cestou se v Kingdom Come 2 vydá.