Od minulého čtvrtka vládne hernímu světu Grand Theft Auto VI. Hráči si užívají příchod nového dílu, který trhá jak prodejní rekordy, tak počty pozitivních recenzí. A to natolik, že je to nejlépe hodnocená hra všech dob. Nástup nového herního hitu však zajímá také konkurenční studia, která už pomalu zjišťují, že laťka kvality, kterou budou hráči do budoucna očekávat, se značně posouvá.
Na téma, jak moc je GTA 6 dobré, už vtipkoval kreativní ředitel ze studia CD Projekt Igor Sarzynski. Ten má na starost chystaný druhý Cyberpunk, tedy rovněž hru s otevřeným světem, byť jinak výrazně blíže žánru RPG. Poté, co si novinku vyzkoušel, nešetřil chválou.
„Deprese vývojářů her s otevřenými světy po vyzkoušení GTA 6 je opravdová. Podle mě jde o jedno z největších uměleckých děl v historii, a myslím to vážně. Rozsah, detailnost a promyšlenost celého světa jsou technologickým i kreativním zázrakem,“ popsal Sarzynski na sociální síti Bluesky. Posléze přidal vtip, že Cyberpunk 2 ruší a jde místo toho na zahradu hrabat listí.
Na jednu stranu je skvělé, že tvůrci projektů z různých studií mají takový respekt pro díla ostatních. Ale zároveň je ve vyjádření Sarzynskiho vidět jistá míra nervozity, že kvalitám a především ohromnému rozpočtu, který stojí za úspěchem nového GTA, se v budoucnu bude hodně těžko vyrovnávat. A to i s tak oblíbenou značkou, jako je právě Cyberpunk.
Ředitel Cyberpunku 2 si je nicméně stále plně vědom toho, že jeho projekt je trochu něco jiného, než akční hra typu GTA, jak sám později na Bluesky přiznal. A snad si z herního designu otevřeného světa v GTA vezme trochu inspiraci, jelikož taková míra detailů by jistě přispěla i kvalitě tohoto očekávaného sci-fi.
Cyberpunk 2 nicméně není příliš aktuálním tématem v polském studiu. To má už celkem jasné plány na dohlednou budoucnost. Příští rok se dočkáme hlavně datadisku Songs of the Past k oblíbenému třetímu Zaklínači a vysoce očekávaný čtvrtý díl této fantasy ságy pak snad podle prvních odhadů studia dorazí v roce 2028.
Až teprve potom přijde na řadu druhý Cyberpunk, kdy přesně to bude, nikdo ještě neví. Nejčastěji se v tomto ohledu zmiňuje rok 2030 jako možné datum vydání, jelikož týmy v CD Projektu pracují současně na více projektech. Společně s vydáním čtvrtého Zaklínače už může být spousta práce na Cyberpunku 2 hotová a datum vydání pak už nemusí být daleko.