náhledy
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů hry udělají boháče. Vybíráme ty nejúspěšnější malé tituly.
Autor: semiwork
Hra Meccha Chameleon je bezesporu prodejním hitem roku 2026. Malá japonská hra se pár dní po uvedení na trh stala virální senzací. Hra má nejblíž populárnímu „prop hunt“ žánru, kdy proti sobě stojí dva týmy: ti, co se schovávají, a ti, co je hledají. Jenže tady vstupuje do hry velice neokoukaný nápad, díky kterému se hra stala hitem.
Autor: lemorion_1224
Schovávající ve hře Meccha Chameleon mají totiž možnost se na herní mapě lépe skrýt pomocí kreslení na tělo svého herního panáčka tak, aby splynuli s objektem v pozadí. Ve hře je vždy nejprve fáze, kdy si schovávající snaží najít vhodné místo a zároveň se na něm jako chameleon co nejlépe zamaskovat. Následně musí hledající v časovém limitu pochytat co nejvíc schovaných.
Autor: lemorion_1224
Autoři uvedli, že prodali už víc než 20 milionů kopií. I přes to, že hra je velice levná (na Steamu ji koupíte za 150 korun), z autorů udělala zcela jistě boháče. O 20 milionech prodaných kopií si přitom mohou nechat leda zdát i velká herní studia.
Autor: lemorion_1224
Loni jsme byli svědky hned několika malých, avšak vysoce virálních hitů. Například Schedule I, simulátor drogového dealera, slavil ohromný úspěch u hráčů. Ve hře začínáte jako bezvýznamný drogový dealer, který přijíždí do nového města bez peněz, zboží a známostí. Postupně budujete drogové impérium, potýkáte se s konkurenty a utíkáte před policií.
Autor: TVGS
Hra obsahuje vedle výroby narkotik také organizování vlastního týmu dealerů, správu budov, a dokonce i akční přestřelky. To vše je možné i v kooperativním režimu s dalšími hráči.
Autor: TVGS
Autorům hry Schedule I se povedlo prodat okolo 9 milionů kopií, což je na takto malou hru výborné číslo. Hru v jednu chvíli na Steamu hrálo skoro 460 tisíc hráčů.
Autor: TVGS
Ještě větší zásah u hráčů měla pak hororová online kooperace R.E.P.O. Hra je pro šest hráčů, byť bát se asi moc nebudete. Naopak, herní situace spíš vyvolávají úsměv. Ostatně vtipně už vypadají i herní postavy a hra je na internetu už pověstná různými vtipnými scénkami, které hráči sami v R.E.P.O. zažili.
Autor: semiwork
Cílem je v různých strašidelných budovách objevovat cenné předměty. Ty se opatrně naloží na vozík a posléze doručí na místo výplaty. Ale jak správně tušíte, není to tak lehké, jak to zní. Kromě herní fyziky (předměty se mohou rozbít) vás potrápí různé překážky a nepřátelé.
Autor: semiwork
Autoři R.E.P.O. jsou už taky nejspíš boháči, jejich hry se totiž prodalo přes 20 milionů. I když jim Steam z desetidolarové ceny kousek sebere, stejně jim dost zbylo na vývoj řady dalších titulů nebo na zbytek života v absolutní pohodě.
Autor: semiwork
Ještě jedním virálním překvapením roku 2025 byla hra Peak. Autoři ji přitom stihli vyrobit za pouhý měsíc jakožto nahodilý projekt, který by je zaměstnal po dokončení jejich předchozí hry, Another Crab’s Treasure.
Autor: Aggro Crab
Peak rovněž má skvělé prodeje, dosud se vyšplhaly přes hranici 11 milionů kopií, a to napříč PC a herními konzolemi. A přesto, že hra je celkem levná (7,5 dolaru, tedy asi 160 korun), tak to znamená pro vývojáře pohádkové výdělky.
Autor: Aggro Crab
Po nečekaně vysoké popularitě hry Peak dokonce vznikly i kopie a autoři se proti nim ostře vymezili. Prý budou radši, když si hru nelegálně stáhnete, než abyste hráli okopírovanou variantu.
Autor: Aggro Crab
Kombinace sportovní hry a závodů Rocket League je ukázkový příklad toho, že dobré nápady umí herní komunita řádně odměnit. Hra vyšla v roce 2015 a už o rok později měla na kontě přes 70 milionů amerických dolarů. Výroba přitom stála pouze dva miliony.
Autor: Psyonix
Ve hře je vaším úkolem skórovat míč do soupeřovy brány. Do míče ovšem nekopete, nýbrž vrážíte vozidlem. Hra nabízí jak online multiplayer, tak i režim rozdělené obrazovky.
Autor: Psyonix
Studio Psyonix, které Rocket League vyvinulo, v roce 2019 odkoupila herní společnost Epic Games. Dodnes se prodalo přes deset milionů kopií této hry.
Autor: Psyonix
Příběh Minecraftu zná snad každý. Navrhl jej švédský vývojář Markus Persson a z jeho malého projektu vzešla jedna z vůbec nejvýdělečnějších herních značek všech dob.
Autor: Nintendo
Minecraft začal pouze jako webová hra a postupem času se vyvinul do značky, která vyprodukovala celou řadu spin-off titulů. Lidé mají však nejraději originál, který je pořád vysoce populární.
Autor: pro iDNES.cz
Jen prodeje hry vygenerovaly částku v řádech stovek milionů amerických dolarů, ovšem Perssonovo studio v roce 2014 odkoupil Microsoft za 2,5 miliardy dolarů. Loni navíc hra vygenerovala další téměř miliardu dolarů díky filmové adaptaci. Na příští rok se plánuje druhý díl.
Autor: Microsoft
Balatro je karetní hit roku 2024, stojí za ním pouhý jeden vývojář. Roguelike variantu na poker přitom vyvíjel jen ve volném čase a nečekal žádný úspěch. Stačilo mu, kdyby hra bavila alespoň jeho přátele.
Autor: Bonusweb.cz
Ze hry se ale rychle stal hit a dodnes už prodala víc než pět milionů kopií. Dá se tedy říci, že se odteď autor už může vývoji dalších her věnovat bez starostí o finanční náklady.
Autor: Bonusweb.cz
Autor loni slíbil, že do hry Balatro přidá velkou aktualizaci s novým obsahem, údajně mu však práce nešla moc od ruky. Na vydání aktualizace stále čekáme.
Autor: Bonusweb.cz
Terraria si vzala podobný koncept jako Minecraft a nechala hráči plnou svobodu si dělat v otevřeném a náhodně generovaném světě, co chce. Místo toho však zvolila 2D grafiku a i to se vyplatilo.
Autor: Re-Logic
Hry se již prodalo již přes 64 milionů kopií. Terarria je přitom výtvor jen velice malého vývojářského týmu.
Autor: Re-Logic
Na úspěch prvního dílu už chtěli autoři navázat i dalšími projekty, zatím však žádný nesplnil jejich očekávání, a tak se dál raději věnují této dnes již dvanáct let staré hře.
Autor: Bonusweb.cz
Další projekt, za kterým stojí pouze jeden člověk je Stardew Valley. Ten je rovněž hrou o přežití, ovšem poněkud klidnějšího rázu. Na příšery zde sice také narazíte, ovšem primárně si budujete vlastní farmičku a navazujete vztahy s lidmi z nedalekého městečka.
Autor: ConcernedApe
Hru vydal vývojář Eric Barone (přezdívaný ConcernedApe) v roce 2016 a aktualizuje její obsah dodnes. Sám přitom ještě souběžně pracuje na zcela novém titulu.
Autor: ConcernedApe
Stardew Valley se dodnes dostalo na prakticky všechny možné platformy a prodalo přes 41 milionů kopií.
Autor: ConcernedApe
Autoři populární metroidvanie Hollow Knight u příležitosti loňského vydání pokračování s podtitulem Silksong prozradili, že první hra z roku 2017 prodala přes 15 milionů kopií. Ve studiu jsou však pouze tři lidé.
Autor: Bonusweb.cz
Dokonce právě neustálý příval peněz z prodejů první hry způsobil, že si mohli dát s vývojem pokračování pořádně načas, to tak vyšlo až celých 6 let po oznámení.
Autor: Bonusweb.cz
Díky Silksongu autoři rozhodně nezchudnou, právě naopak. Autoři se koncem loňského roku pochlubili, že prodali přes 7 milionů kopií a nyní pracují na datadisku s názvem Sea of Sorrow.
Autor: Bonusweb.cz
Další autor, který se k úspěchu dopracoval úplně sám, je Toby Fox a jeho Undertale. Hra s jinak velice jednoduchou grafikou nabídla celou řadu neokoukaných mechanismů a vybudovala si věrnou fanouškovskou základnu.
Autor: Toby Fox
Ačkoliv se přesné číslo prodejů a výdělků neví, odhaduje se už na řád milionů prodaných kopií.
Autor: Toby Fox
Když v roce 2013 umístil na aplikační obchod Applu vietnamský vývojář Dong Nguyen nenápadnou hříčku Flappy Bird, ani v nejmenším nepočítal s tím, že mu hra bude časem vydělávat v přepočtu přes milion korun každý den.
Autor: Dong Nguyen
„Flappy Bird mohu označit za svůj úspěch. Ale zároveň to ničí můj jednoduchý život. Proto hru nyní nesnáším,“ napsal Nguyen na svůj profil na Twitteru zanedlouho poté, co mu přinesla až ohlušující popularitu. Hru následně smazal.
Autor: Dong Nguyen