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Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry

Ondřej Martinů
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R.E.P.O. Meccha Chameleon Meccha Chameleon Meccha Chameleon Schedule I Schedule I Schedule I R.E.P.O. R.E.P.O. R.E.P.O. Peak Peak
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů hry udělají boháče. Vybíráme ty nejúspěšnější malé tituly.

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