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Festival demoverzí na Steamu jede naplno. Tyto pecky musíte vyzkoušet
Právě probíhající festival demoverzí Steam Next Fest je v plném proudu. Přinášíme tipy na několik kousků, které stojí za to vyzkoušet. A jako bonus připomeneme tvorbu českých a slovenských autorů.
Hořící Praha i trhání končetin. Vybíráme nejlepší scény ze série Call of Duty
Právě vychází nový díl střílečky Call of Duty a prodejní žebříčky se otřásají v základech. Jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec bývá často vysmívána, podle nás však nespravedlivě. I když...
Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...
Studio BioWare po víc než třiceti letech končí, další Mass Effect se ruší
Studio BioWare, které dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect, se po 31 letech existence loučí. Ruší se také práce na nové hře Mass Effect.
Malé ambice proměnili na hromady peněz. Toto jsou nejvýdělečnější malé hry
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...
Transport Fever 3
Pokémon Unite končí, hrát půjde už jen do března 2027
Oblíbená free 2 play MOBA Pokémon Unite hlásí konec. Hra skončí příští rok v březnu po necelých šesti letech provozu.
Miss cosplay jde do finále. Které krásky získaly vaše srdce tentokrát?
Hlasování třetí řady Miss Cosplay jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně...
Vykoupili výkonný PlayStation 5 Pro. Kdo ho má, chce za něj dvojnásobek
Z PlayStationu 5 Pro se stalo těžce nedostatkové zboží. Dva roky stará herní konzole teď z vícero důvodů nejde sehnat, a pokud na ni někde narazíte, pak bude pravděpodobně s absurdně vysokou cenovou...
Svět končí, soutěž právě začíná. Chystá se reality show Fallout
Očekávaná třetí řada úspěšného seriálu Fallout nebude jediný televizní přírůstek, na který se mohou fanoušci příští rok těšit.
Nintendo Switch Sports Resort
Switch 2vydáno 26. října 2026 11:23, aktualizováno 11:23
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Hořící Praha i trhání končetin. Vybíráme nejlepší scény ze série Call of Duty
Právě vychází nový díl střílečky Call of Duty a prodejní žebříčky se otřásají v základech. Jedna z nejvýdělečnějších herních sérií vůbec bývá často vysmívána, podle nás však nespravedlivě. I když...