náhledy
Celá řada malých her se nakonec zapsala do historie jako pořádný úspěch. Ačkoliv šlo původně třeba jen o pokusný projekt nebo zkrátka něco, co autoři chtěli vyrobit nezávisle na potenciálu, nakonec se ze hry mohl stát megahit. Vybíráme ty, které z autorů udělaly boháče.
Autor: Microsoft
Hra Peak se zdá být ohromným herním překvapením letošního roku. Autoři ji přitom stihli vyrobit za pouhý měsíc jakožto nahodilý projekt, který by je zaměstnal po dokončení jejich předchozí hry, Another Crab’s Treasure.
Autor: Aggro Crab
Nyní, po několika měsících od uvedení do prodeje, už slaví přes 10 milionů prodaných kopií. A přesto, že hra je celkem levná (7,5 dolaru, tedy asi 150 korun), tak to znamená výdělky pro vývojáře v desítkách milionů dolarů.
Autor: Aggro Crab
Kvůli popularitě hry Peak už vznikly i kopie a autoři se proti nim ostře vymezují. Prý budou radši, když si hru nelegálně stáhnete, než abyste hráli okopírovanou variantu.
Autor: Aggro Crab
Kombinace sportovní hry a závodů Rocket League je ukázkový příklad toho, že dobré nápady umí herní komunita řádně odměnit. Hra vyšla v roce 2015 a už o rok později měla na kontě přes 70 milionů amerických dolarů. Výroba přitom stála pouze dva miliony.
Autor: Psyonix
Ve hře je vaším úkolem skórovat míč do soupeřovy brány. Do míče ovšem nekopete, nýbrž vrážíte vozidlem. Hra nabízí jak online multiplayer, tak i režim rozdělené obrazovky.
Autor: Psyonix
Studio Psyonix, které Rocket League vyvinulo, v roce 2019 odkoupila herní společnost Epic Games. Dodnes se prodalo přes deset milionů kopií této hry.
Autor: Psyonix
Příběh Minecraftu zná snad každý. Navrhl jej švédský vývojář Markus Persson a z jeho malého projektu vzešla jedna z vůbec nejvýdělečnějších herních značek všech dob.
Autor: Nintendo
Minecraft začal pouze jako webová hra a postupem času se vyvinul do značky, která vyprodukovala celou řadu spin-off titulů. Lidé mají však nejraději originál, který je pořád vysoce populární.
Jen prodeje hry vygenerovaly částku v řádech stovek milionů amerických dolarů, ovšem Perssonovo studio v roce 2014 odkoupil Microsoft za 2,5 miliardy dolarů. Letos navíc hra vygenerovala další téměř miliardu dolarů díky filmové adaptaci.
Autor: Microsoft
Balatro je karetní hit loňského roku, stojí za ním pouhý jeden vývojář. Roguelike variantu na poker přitom vyvíjel jen ve volném čase a nečekal žádný úspěch. Stačilo mu, kdyby hra bavila alespoň jeho přátele.
Autor: Bonusweb.cz
Ze hry se ale rychle stal hit a dodnes už prodala víc než pět milionů kopií. Dá se tedy říci, že se odteď autor už může vývoji dalších her věnovat bez starostí o finanční náklady.
Autor: Bonusweb.cz
Aktuálně slibuje, že do Balatro přidá velkou aktualizaci s novým obsahem, údajně mu však práce nejde moc od ruky. A že se tak rozšíření dočkáme nejspíš až příští rok.
Autor: Bonusweb.cz
Terraria si vzala podobný koncept jako Minecraft a nechala hráči plnou svobodu si dělat v otevřeném a náhodně generovaném světě, co chce. Místo toho však zvolila 2D grafiku a i to se vyplatilo.
Autor: Re-Logic
Hry se již prodalo již přes 64 milionů kopií. Terarria je přitom výtvor jen velice malého vývojářského týmu.
Autor: Re-Logic
Na úspěch prvního dílu už chtěli autoři navázat i dalšími projekty, zatím však žádný nesplnil jejich očekávání, a tak se dál raději věnují této dnes již dvanáct let staré hře.
Autor: Bonusweb.cz
Další projekt, za kterým stojí pouze jeden člověk je Stardew Valley. Ten je rovněž hrou o přežití, ovšem poněkud klidnějšího rázu. Na příšery zde sice také narazíte, ovšem primárně si budujete vlastní farmičku a navazujete vztahy s lidmi z nedalekého městečka.
Autor: ConcernedApe
Hru vydal vývojář Eric Barone (přezdívaný ConcernedApe) v roce 2016 a aktualizuje její obsah dodnes. Sám přitom ještě souběžně pracuje na zcela novém titulu.
Autor: ConcernedApe
Stardew Valley se dodnes dostalo na prakticky všechny možné platformy a prodalo přes 41 milionů kopií.
Autor: ConcernedApe
Autoři populární metroidvanie Hollow Knight u příležitosti vydání pokračování s podtitulem Silksong prozradili, že první hra z roku 2017 prodala přes 15 milionů kopií. Ve studiu jsou však pouze tři lidé.
Autor: Bonusweb.cz
Dokonce právě neustálý příval peněz z prodejů první hry způsobil, že si mohli dát s vývojem pokračování pořádně načas, to tak vyšlo až celých 6 let po oznámení.
Autor: Bonusweb.cz
Vypadá to však, že díky Silksongu se z boháčů stanou ještě daleko většími boháči. Nová hra totiž prodala už během úvodních dnů několik milionů kopií a pravděpodobně tak v celkových prodejích překoná i původní titul.
Autor: Bonusweb.cz
Další autor, který se k úspěchu dopracoval úplně sám, je Toby Fox a jeho Undertale. Hra s jinak velice jednoduchou grafikou nabídla celou řadu neokoukaných mechanismů a vybudovala si věrnou fanouškovskou základnu.
Autor: Toby Fox
Ačkoliv se přesné číslo prodejů a výdělků neví, odhaduje se už na řád milionů prodaných kopií.
Autor: Toby Fox
Když v roce 2013 umístil na aplikační obchod Applu vietnamský vývojář Dong Nguyen nenápadnou hříčku Flappy Bird, ani v nejmenším nepočítal s tím, že mu hra bude časem vydělávat v přepočtu přes milion korun každý den.
Autor: Dong Nguyen
„Flappy Bird mohu označit za svůj úspěch. Ale zároveň to ničí můj jednoduchý život. Proto hru nyní nesnáším,“ napsal Nguyen na svůj profil na Twitteru zanedlouho poté, co mu přinesla až ohlušující popularitu. Hru následně smazal.
Autor: Dong Nguyen