Malá hra, obří výdělek. Tyto nenápadné tituly udělaly z autorů boháče
Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?
To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná...
Deset skvělých her, které vám patrně znechutí jejich příliš zapálení fanoušci
Někteří lidé nedokážou ovládnout negativní emoce ani při tak odpočinkové záležitosti, jako jsou počítačové hry. Svými emocionálními výlevy a hrubým chováním ovšem kazí zážitek všem ostatním. V...
Nostalgie jako řemen. Muzeum her vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši
Osobitý projekt Muzeum her nabízí několik hodně zajímavých výletů do herní minulosti. Dva jsou přístupné v Praze a třetí v Plzni. Na své si přijdou nejen fanoušci herních klasik, zahrát si lze i na...
Oslavovala vraždu Charlieho Kirka, okamžitě přišla o práci. A nebyla jediná
Vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu a posléze zemřel v nemocnici, vzedmula vlnu solidarity. Někteří naopak...
Bude největší vydání hry v historii, psalo se v inzerátu
Studio Rockstar, které příští rok uvede očekávanou městskou akci Grand Theft Auto 6, o svém projektu referovalo v inzerátu jako o „největším vydání hry v historii“. Tuto pasáž už sice smazalo, ambice...
Grooming v Robloxu skončil tragicky. Žaloba míří i na Discord
Minulou neděli by Ethan Dallas oslavil sedmnácté narozeniny. Místo oslavy však jeho rodina truchlí. Patnáctiletý chlapec z Kalifornie zemřel v dubnu 2024. Jeho tragický příběh stále rezonuje napříč...
Celá řada malých her se nakonec zapsala do historie jako pořádný úspěch. Ačkoliv šlo původně třeba jen o pokusný projekt nebo zkrátka něco, co autoři chtěli vyrobit nezávisle na potenciálu, nakonec...
Ty se o ty fašisty moc nezajímáš, že? Promluva ke kočce vyvolala bouři
Nevhodně načasovaná propagace, nebo politické vyjádření? Dnes již smazané video propagující hru Indiana Jones and the Great Circle vyvolalo mezi uživateli bouři nevole. Proč?
Tato mise je osobní, Splinter Cell od Netflixu se však slavné značce vzdaluje
Nejnovější trailer na připravovaný špionážní seriál Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch je nabitý akcí, atmosféru her, na jejichž motivy vzniká, ovšem trochu postrádá.
Resident Evil Requiem
Videoherní smrti, které nás z různých důvodů opravdu pobavily
Ve videohrách už jsme viděli stovky skonů ústředních hrdinů, padouchů nebo vedlejších postav. Tady jsou ty, které nám z různých důvodů utkvěly v paměti.
