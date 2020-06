Nejlepší mafiánské hry, které nejsou Mafia

Kvůli románu Kmotr od Maria Puza a jeho filmovému zpracování Francise Forda Coppoly si lidé svět tradiční italské mafie značně idealizují. Ve většině případů šlo přitom jen o obyčejné zločince, kteří při cestě za svými cíli neváhali jít přes mrtvoly. Zromantizovaný pohled na organizovaný zločin v podání dobře oblečených gentlemanů, kteří se v naleštěných bourácích prohánějí americkými velkoměsty, je ale přesto lákavý. Proto je s podivem, jak málo tvůrců videoher se touto tematikou zabývá.



Tou jednoznačně nejlepší herní gangsterkou je kultovní česká Mafia, která se již brzy dočká kompletního remaku, dlužno ale říct, že příliš konkurence neměla. Pokud byste se chtěli naladit na stejnou tematiku už teď, nalezli jsme pro vás v archivech jen pár opravdu mafiánských kousků.

1. L.A. Noire

Jestli se nějaká hra svojí atmosférou původní české Mafii alespoň trochu přiblížila, tak je to detektivka L.A. Noire. Sice v ní hrajeme za policisty a dynamika vyprávění je daleko pomalejší, retro atmosféra do detailu vymodelovaného Los Angeles 50. let minulého století má ale k první Mafii proklatě blízko.

Příběh hry je ovšem mnohem komornější a spočívá spíše ve vyšetřování vražd než v pouličních přestřelkách, ale pokud vás tato éra historie přitahuje, jen těžko byste hledali vhodnější titul. Mimochodem animace obličejů vypadá skvěle i více než devět let od vydání.

2. Godfather

Když si Electronic Arts pořídili licenci na Coppolova Kmotra, jeden z nejlepších filmů všech dob, mnozí se obávali, že to skončí fiaskem. Výsledek se ale překvapivě docela povedl a dokonce se dočkal i pokračování. Stejně jako v případě Mafie jde o městskou akci v otevřeném světě, jen se tam ještě více střílí. Samotný Coppola z adaptace svého životního díla moc nadšený nebyl, podle něj šlo doslova o zneužití filmu, z pozice hráče to však bylo docela v pohodě. Z dnešního pohledu jde ovšem už o zastaralý kousek, který kromě spojení se známou předlohou nemá co nabídnout.

3. Chicago 1930 : The Prohibition

Mafiánská variace na klasické Commandos byla u nás i díky kompletní české lokalizaci s dabingem od Jana Přeučila poměrně populární (viz naše recenze), jinde ale díru do světa zrovna neudělala. Zajímavostí byla snad jen možnost vybrat si, za kterou stranu konfliktu chcete hrát. Podle toho, jestli jste si zvolili mafiány nebo policisty, se náplň jednotlivých misí výrazně lišila. Jak už je patrné z názvu, příběh se točil kolem prohibice, klasičtější mafiánské téma snad ani neexistuje.

4. Mafia Wars

Já vím, já vím, každý opravdový hráč si při pohledu na obrázek z této hry znechuceně odplivne, ale kvůli její popularitě jsem ji zde prostě zmínit musel. Zhruba před deseti lety snad nebylo možné zapnout Facebook, aniž by na vás odevšad nevyskakovaly informace, že někdo z vašich přátel dosáhl v této primitivní klikačce nějakého nového úspěchu. Slavnou se stala i mimořádně hloupá reklamní kampaň, během které někdo v ulicích San Francisca přilepil na chodník falešné bankovky. Na Facebooku už dnes Mafia Wars nenaleznete, na mobilních telefonech ale existuje nespočet klonů.

5. Made Man

Made Man je tuctovou střílečkou z roku 2006 (viz naše dobová recenze), která je výjimečná jen tím, že se na jejím vývoji podílel jako konzultant i Salvatore Vincent „Bill“ Bonanno, consigliore skutečné mafiánské rodiny Bonannů, údajně nejbrutálnější z newyorských mafiánských klanů..

Bohužel na hře samotné to není příliš vidět, retrospektivně vyprávěný příběh je tuctový a emocemi nabyté české Mafii nesahá ani po kotníky.

6. Gangsters 2: Vendetta

Strategická hra z roku 2002 se také nijak výrazněji nezapsala do historie, rozhodně to ale nebylo proto, že by se nepovedla (viz naše recenze). Hráč se v ní vtělil do role drsňáka Joeyho Bana, jehož otec byl zabit ve válce gangů ve fiktivním městečku Buffalo Falls. Abyste se mohli pomstít zrádnému Donovi, který byl za to vše zodpovědný, budete muset vybudovat vlastní zločineckou organizaci. Více než o budovatelskou či ekonomickou strategii se hra soustředí na boj, a to jak mezi gangstery, tak i s policisty.

7. Omerta – City of Gangsters

O deset let později vydaná Omerta se pokoušela o něco podobného, jen s tahovými souboji à la XCOM. A bohužel se jí to příliš nepovedlo, jak se můžete přesvědčit v naší dobové recenzi. „Je tu náznak několika dobrých nápadů, ale žádný z nich není pořádně dotažen do konce,“ napsal tehdy Honza a doplnil, že kromě lákavého zasazení nemá hra čím jiným zapůsobit. Navíc už tehdy vypadala odporně, takže není důvod se ji ještě dnes zabývat.

8. Empire of Sin

Že ale tento koncept nemusí být v jádru špatný, se nyní pokusí hráče přesvědčit i slavný programátor John Romero ve své chystané novince Empire of Sin. Jako jeden ze čtrnácti mafiánských bossů se budeme snažit vybudovat vlastní zločineckou organizaci a nakonec ovládnout celé město. Startovní podmínky se přitom na začátku vygenerují vždy jinak. Jestli se mu to povedlo lépe než u neslavné Omerty, se dozvíme již na podzim, kdy hra vychází na Steamu, Xboxu, PS4 a Nintendu Switch.