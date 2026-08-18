„Nové kapitoly zaberou zhruba dvě hodiny ke splnění, Salieriho kšefty a další úkoly ve volné jízdě přidají další dvě hodiny hratelnosti a zábavy. A to je za pořizovací cenu 239 korun adekvátní,“ píšeme v recenzi na rozšíření Muž cti na Bonuswebu zde.
Poslechněte si českou ukázku dabingu z Mafia: Domovina – Muž cti
Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
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Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
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Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
Poslechněte si českou ukázku dabingu z Mafia: Domovina – Muž cti
Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je...
Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
The Sinking City 2
PCvydáno 17. srpna 2026 9:44
Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
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Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou...
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Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...