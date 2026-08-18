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Poslechněte si českou ukázku dabingu z Mafia: Domovina – Muž cti

  4:00
Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je dostupný na všech platformách.

„Nové kapitoly zaberou zhruba dvě hodiny ke splnění, Salieriho kšefty a další úkoly ve volné jízdě přidají další dvě hodiny hratelnosti a zábavy. A to je za pořizovací cenu 239 korun adekvátní,“ píšeme v recenzi na rozšíření Muž cti na Bonuswebu zde.

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Poslechněte si českou ukázku dabingu z Mafia: Domovina – Muž cti

Mafia: Domovina - Muž cti

Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je...

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