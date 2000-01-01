Jednou z volitelných aktivit v dnes již legendární hře Mafia 2 je hledání a sbírání časopisů Playboy. Zároveň je to i kus skutečné historie, který ukazuje, jak se během let proměnil ideál ženské krásy. Pokud se vám nikdy nepodařilo posbírat všechny časopisy, nebo se zkrátka jen chcete pokochat uměleckými fotografiemi, listujete dále. Na snímku Dianne Danford – Miss November 1961.
Autor: 2K
Ačkoliv v době, kdy se odehrává Mafia 2, časopis Playboy ještě neexistoval, většina hráčů tuto historickou nepřesnost ráda odpustila. Ke stylu a atmosféře hry se se totiž hodil. Na fotografii Tonya Crews – Miss March 1961.
Autor: 2K
Kdo posbíral všechna čísla, získal achievement Ladies’ Man. Na fotografii Mickey Winters – Miss September 1962.
Autor: 2K
Mafia 2 vyšla v roce 2010, o deset let později následoval remaster, který nabízí obálky časopisů ve vyšším rozlišení. Na fotografii Lari Laine – Miss May 1958.
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Connie Cooper – Miss January 1961
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Elaine Reynolds – Miss October 1959
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Elaine Reynolds – Miss October 1959
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Sally Sarell – Miss March 1960
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Linda Gamble – Miss April 1960
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Ann Davis – Miss September 1960
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Kari Knudsen – Miss March 1962
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Marya Carter – Miss May 1962
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Merissa Mathes – Miss June 1962
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Jan Roberts – Miss August 1962
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Laura Young – Miss October 1962
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Toni Ann Thomas – Miss February 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Sharon Cintron – Miss May 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Connie Mason – Miss June 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Phyllis Sherwood – Miss August 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Victoria Valentino – Miss September 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Terre Tucker – Miss November 1963
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Nancy Jo Hooper – Miss February 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Melba Ogle – Miss July 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – China Lee – Miss August 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Astrid Schulz – Miss September 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Rosemarie Hillcrest – Miss October 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Jo Collins – Miss December 1964
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Sally Duberson – Miss January 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Sue Williams – Miss April 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Maria McBane – Miss May 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Gay Collier – Miss July 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Allison Parks – Miss October 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Pat Russo – Miss November 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Dina Williams – Miss December 1965
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Melinda Windsor – Miss February 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Priscilla Wright – Miss March 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Dolly Read – Miss May 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Kelly Burke – Miss June 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Tish Howard – Miss July 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Susan Denberg – Miss August 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Lisa Baker – Miss November 1966
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Fran Gerard – Miss March 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Gwen Wong – Miss April 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Joey Gibson – Miss June 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Dede Lind – Miss August 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Angela Dorian – Miss September 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Reagan Wilson – Miss October 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Kaya Christian – Miss November 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Lynn Winchell – Miss December 1967
Autor: 2K
Playmate k nalezení ve hře Mafia 2 – Elizabeth Jordan – Miss May 1968
Autor: 2K