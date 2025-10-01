Nejlepší školní předmět? Americká škola chce vyučovat hodiny hry GTA

Ondřej Martinů
Příští rok se zájemcům z americké univerzity ve státě Tennessee otevře kurz americké historie zaměřující se na její podání ve hrách Grand Theft Auto.

Americká vysoká škola University of Tennessee chystá na příští rok předmět „Grand Theft America: Historie od roku 1980 prostřednictvím her GTA“. Neobvyklý předmět bude studentům vysvětlovat unikátní úhel pohledu na americké dějiny tak, jak je zpracovávají právě hry ze slavné akční série Grand Theft Auto od studia Rockstar Games.

Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
75 fotografií

Vyučujícím je profesor historie Tore Olsson, kterého ohledně jeho chystaného školního předmětu vyzpovídal portál IGN. „Miliony lidí po celém světě vnímají americkou kulturu prostřednictvím her GTA. Na mých přednáškách se chci zaměřit na fiktivní vyobrazení Spojených států ve hrách a v kontextu toho, co se zde skutečně stalo za posledních 45 let. Věřím, že studenti po dokončení předmětu budou na historii moderní Ameriky nahlížet zcela odlišně,“ říká vyučující.

Podle Olssona jsou videohry unikátním kulturním artefaktem, který svým způsobem reflektuje skutečné dění a tím i ovlivňuje dospívající generaci hráčů, která se do tohoto virtuálního světa vydává. V potaz bere samozřejmě všechny uplynulé díly, které zpracovávají 80. léta, 90. léta i přelom tisíciletí. A to přes to, že některé díly vyšly o dost později, než jakou dobu samy vyobrazují.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

Olsson přiznává, že hry jsou spíše satirou a parodií na americkou kulturu a že spousta prvků a událostí oproti realitě zveličuje, přehání. Specificky uvádí například krádeže aut, které jsou koneckonců i zvedené přímo v názvu série, jejichž počet se však od 90. let do přítomnosti dramaticky snížil. Ale některé satirické prvky jsou podle něj ve výsledku trefné, například vysoce názorově polarizované zpravodajství, které hráči slyší při poslouchání virtuálních rozhlasových stanic při jízdě autem.

Vyučovat historii na příkladu videohry je podle Olssona dnes už pochopitelný krok. Uvádí například, že ještě před 50 lety by bylo naprosto nemyslitelné, aby se na vysoké škole učila historie rokenrolu. A dnes je přitom takový předmět právě na University of Tennessee jeden z nejpopulárnějších na jeho katedře.

Největší svět, natřásání zadků. Dvacet zajímavostí o nejočekávanější hře

Podle všeho se však hraní GTA nebude počítat jako domácí úkol, profesor totiž zmiňuje, že k účasti na přednáškách není povinné hry hrát a ani nebudou vědomosti načerpané z nich předmětem zkoušek. K výuce ale bude hry Olsson používat, chce je promítat na plátno a ukazovat zde specifické příklady, o kterých je právě řeč.

Na závěr připouští, že spoléhal na vydání GTA VI dříve, než se spustí výuka. Materiály si totiž začal připravovat už před rokem, což bylo v době, kdy bylo vydání šestého dílu plánované na letošní podzim. Jak už ale víme, GTA VI bylo odloženo až na konec května příštího roku. A tak si akorát může vtipkovat o tom, že jsme se dočkali vysokoškolského předmětu o GTA dříve, než GTA VI.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné streamerky se bojí na sraz s fanoušky, jednu zavraždili během vysílání

Populární streamerky QTCindetella, Pokimane a Valkyrae, které sledují miliony diváků, se nechaly slyšet, že se z bezpečnostních důvodů patrně letos nezúčastní zásadní komunitní akce TwitchCon....

Pět herních krásek, které zná skoro každý

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.

Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky

Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...

Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky

Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.

RECENZE: Ghost of Yotei je pravá samurajská řež jako od Tarantina

90 %

Autoři skvělého Ghost of Tsushima znovu dokazují, že mají žánr opravdu pod palcem. Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje...

Nejlepší školní předmět? Americká škola chce vyučovat hodiny hry GTA

Příští rok se zájemcům z americké univerzity ve státě Tennessee otevře kurz americké historie zaměřující se na její podání ve hrách Grand Theft Auto.

1. října 2025 0

RECENZE: Super Mario Galaxy 2 je pro fanoušky 3D hopsaček povinnost

95 %

Jedna z nejlepších her z éry pohybové konzole Wii konečně vychází také na Switch, respektive Switch 2. Patnáct let je v herním průmyslu celá věčnost, oprášená verze přesto i dnes pohltí svým...

Switch 2
30. září 2025 0

Frodl nastoupí v unikátní masce Ghost of Yotei, vydraží ji pro charitu

Hokejový brankář karlovarské Energie Dominik Frodl bude v pátečním extraligovém zápase proti Pardubicím chytat v originální masce, jejíž design je inspirovaný herní novinkou Ghost of Yotei. Maska...

30. září 2025 1

Super Mario Galaxy 2 na Switch

95 %

Switch 2
vydáno 30. září 2025  11:33,  aktualizováno  16:09

Cameronovi Vetřelci se vrátili ve hře, kterou si dosud zahráli jen vyvolení

60 %

Slizcí xenomorfové jsou zpět! Tentokrát se vrátili ve videohře, kterou si dosud mohli zahrát jen příznivci virtuální reality. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ovšem spustí úplně každý!

PS5
30. září 2025 3

Herní gigant Electronic Arts mění za bilion majitele, mezi kupujícími je i Trumpův zeť

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17,  aktualizováno  17:34 10

Alien: Rogue Incursion Part One Evolved Edition

60 %

PS5
vydáno 29. září 2025  14:45,  aktualizováno  14:47

Horor Silent Hill f překonal důležitý prodejní milník za pouhé čtyři dny

Příběh japonské školačky Hinako, která musí čelit nepředstavitelným hrůzám, když se město ponoří do mlhy, se podle úvodních prodejů trefil do vkusu hráčů.

29. září 2025  13:40 3

Luft Gears

vydáno 29. září 2025  12:55,  aktualizováno  12:56

Strategie Red Chaos se odehrává po jaderné válce, sází na nostalgii

Ani jaderná válka nevedla k novému řádu, v němž by lidé žili v míru. A tak tu máme opět dvě znepřátelené strany, budování základny, trénování jednotek a válčení tak, jak si ho mnozí pamatují z éry...

29. září 2025  11:28 0

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Slavné streamerky se bojí na sraz s fanoušky, jednu zavraždili během vysílání

Populární streamerky QTCindetella, Pokimane a Valkyrae, které sledují miliony diváků, se nechaly slyšet, že se z bezpečnostních důvodů patrně letos nezúčastní zásadní komunitní akce TwitchCon....

29. září 2025 9

Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky

Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.

28. září 2025 2

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.