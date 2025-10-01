Americká vysoká škola University of Tennessee chystá na příští rok předmět „Grand Theft America: Historie od roku 1980 prostřednictvím her GTA“. Neobvyklý předmět bude studentům vysvětlovat unikátní úhel pohledu na americké dějiny tak, jak je zpracovávají právě hry ze slavné akční série Grand Theft Auto od studia Rockstar Games.
Vyučujícím je profesor historie Tore Olsson, kterého ohledně jeho chystaného školního předmětu vyzpovídal portál IGN. „Miliony lidí po celém světě vnímají americkou kulturu prostřednictvím her GTA. Na mých přednáškách se chci zaměřit na fiktivní vyobrazení Spojených států ve hrách a v kontextu toho, co se zde skutečně stalo za posledních 45 let. Věřím, že studenti po dokončení předmětu budou na historii moderní Ameriky nahlížet zcela odlišně,“ říká vyučující.
Podle Olssona jsou videohry unikátním kulturním artefaktem, který svým způsobem reflektuje skutečné dění a tím i ovlivňuje dospívající generaci hráčů, která se do tohoto virtuálního světa vydává. V potaz bere samozřejmě všechny uplynulé díly, které zpracovávají 80. léta, 90. léta i přelom tisíciletí. A to přes to, že některé díly vyšly o dost později, než jakou dobu samy vyobrazují.
Olsson přiznává, že hry jsou spíše satirou a parodií na americkou kulturu a že spousta prvků a událostí oproti realitě zveličuje, přehání. Specificky uvádí například krádeže aut, které jsou koneckonců i zvedené přímo v názvu série, jejichž počet se však od 90. let do přítomnosti dramaticky snížil. Ale některé satirické prvky jsou podle něj ve výsledku trefné, například vysoce názorově polarizované zpravodajství, které hráči slyší při poslouchání virtuálních rozhlasových stanic při jízdě autem.
Vyučovat historii na příkladu videohry je podle Olssona dnes už pochopitelný krok. Uvádí například, že ještě před 50 lety by bylo naprosto nemyslitelné, aby se na vysoké škole učila historie rokenrolu. A dnes je přitom takový předmět právě na University of Tennessee jeden z nejpopulárnějších na jeho katedře.
|
Největší svět, natřásání zadků. Dvacet zajímavostí o nejočekávanější hře
Podle všeho se však hraní GTA nebude počítat jako domácí úkol, profesor totiž zmiňuje, že k účasti na přednáškách není povinné hry hrát a ani nebudou vědomosti načerpané z nich předmětem zkoušek. K výuce ale bude hry Olsson používat, chce je promítat na plátno a ukazovat zde specifické příklady, o kterých je právě řeč.
Na závěr připouští, že spoléhal na vydání GTA VI dříve, než se spustí výuka. Materiály si totiž začal připravovat už před rokem, což bylo v době, kdy bylo vydání šestého dílu plánované na letošní podzim. Jak už ale víme, GTA VI bylo odloženo až na konec května příštího roku. A tak si akorát může vtipkovat o tom, že jsme se dočkali vysokoškolského předmětu o GTA dříve, než GTA VI.