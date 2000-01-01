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Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu neotevřelo dveře k dalším rolím.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Herec Luke Dale, kterého hráči Kingdom Come Deliverance jistě znají jako Jana Ptáčka z Pirkštejna, si na práci ve videoherním průmyslu postěžoval v rámci rozhovoru Firezide Chat, kde se svěřil, že se mu po ukončení práce na Kingdom Come Deliverance 2 nepodařilo sehnat další hereckou práci.
Autor: Luke Dale
Luke Dale se vedle obou českých her objevil už jen ve VR titulu TaVRn’s Takedown – Naheulbeuk a také propůjčil svůj hlas několika postavám v Battlefieldu V.
Autor: Warhorse
Nejvíce místa dostal Luke Dale (vpravo) právě v obou hrách Kingdom Come, kde hraje šlechtice a věrného spojence hlavního hrdiny hry, Jindřicha ze Skalice (Tom McKay, vlevo).
Autor: Bonusweb.cz
Luke Dale si v rozhovoru právě české studio Warhorse pochvaloval, že jej v rozvíjení herecké role podporovalo, ale zároveň také pocítil, že videohernímu trhu jsou jeho úspěchy úplně jedno.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Herec si ovšem našel způsob, jak u her zůstat, a to jako herní streamer. Na Twitchi jej odebírá přes 70 tisíc lidí, největší zájem byl samozřejmě o jeho hraní Kingdom Come Deliverance 2 a doprovodný komentář.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Se streamováním her to nyní myslí tak vážně, že už jej bere jako svou hlavní činnost. Pokud mu to přinese další pracovní nabídky, tak to bude dobře, ale už na tom nelpí.
Autor: Warhorse
Dokonce doufá, že se mu jeho streamingová kariéra povede ještě více rozjet, dosavadní podporu jeho fanoušků si pochvaluje.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Nepochybujeme o tom, že pokud se Warhorse rozhodne vydat další plnohodnotný díl série (zatím byla oznámena pouze nespecifikovaná menší adventura), bude v ní mít Luke Dale jistě své místo.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz
Na tyto budoucí role si však budeme muset nejspíše ještě nějakou dobu počkat, Warhorse má totiž zřejmě nejvíc práce s chystanou hrou na téma Pána prstenů.
Autor: Warhorse, Bonusweb.cz