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KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?
Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.
Sklízí, co zasel. Streamer, který zabil těhotnou přítelkyni, se ve vězení bojí
Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho...
Za půl roku je jich až moc. Letošních propadáků je víc, než bychom čekali
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic
Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...
E.T. – Mimozemšťan zavolá brzy domů v tomto nádherném Lego setu
Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného sci-fi filmu od Stevena Spielberga již brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka...
Rozkaz zní jasně. Studio Obsidian bude pracovat na novém Falloutu
Masivní restrukturalizace v rámci herní divize Microsoftu se dotkla i zkušeného studia Obsidian Entertainment. To muselo zrušit své rozpracované projekty a místo toho se pustí do vývoje další hry...
Dal tvář milionovému českému hitu, ale další práci shání jen těžko
Herec z oblíbené české série her Kingdom Come, Luke Dale, si stěžuje na těžké podmínky práce v herním průmyslu. V českých hrách ztvárnil jednu z nejdůležitějších postav obou her, ale ani to mu...
Tyto dvě pěkné hry vás vyjdou na nula korun. U jedné se skvěle relaxuje
Přinášíme tradiční páteční tipy na hry, které můžete po omezenou dobu získat zcela zdarma. První z nich trochu čerpá z oblíbené české hry Factorio, v druhé se pustíme do provozování vlastního...
Těžký přešlap Microsoftu: propustil skoro celé studio id Software
Herní studio id Software v devadesátých letech definovalo žánr stříleček viděných z vlastních pohledu, před deseti lety s úspěchem oživilo značku Doom. Restart Xboxu, tedy herní divize Microsoftu,...
Ani legendární Mario nestačil. Mobilní Mario Kart po sedmi letech skončí
Trh s mobilními hrami je neúprosný. Pokud v režimu free 2 play nenalákají dostatečné množství hráčů, kteří v nich průběžně utrácejí, skončí. Mobilní Mario Kart Tour vydržel sedm let, ale i tento...
Za půl roku je jich až moc. Letošních propadáků je víc, než bychom čekali
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Tyto hry na PlayStation 5 se letos prodávají nejlépe
PlayStation rozzuřil část fanoušků, když oznámil, že od ledna 2028 nebude vydávat hry na fyzických nosičích. Pojďme se při té příležitosti podívat, které hry se za letošní rok prodávají podle Alinea...
Kteří hrdinové vás při počítačových hrách vytáčeli k smrti? Nám pila krev tato pětice
Tvůrci počítačových her věřili, že si tyto hrdiny oblíbíme, ale spletli se. Měli jsme co dělat, abychom kvůli nim neprohodili monitor oknem.