Radši mlčím, nebo mi nápady ukradne AI, prohlásil známý vývojář

Ondřej Martinů
Fanoušci talentovaného vývojáře nezávislých her netrpělivě vyhlíží jeho další projekt. Lucas Pope však nyní prohlásil, že bude o své příští hře co nejdéle mlčet, aby mu nápad neukradla umělá inteligence nebo někdo, kdo by ji zvládl okopírovat a vydat rychleji.
Lucas Pope | foto: Official GDC

Return of the Obra Dinn
Lucas Pope je vývojář nezávislých her a jeho originální nápady ve hrách jako je Papers, Please nebo Return of Obra Dinn. Musíme uznat, že jeho tituly jsou opravdu povedené a pokud jste o ně ještě nezavadili, doporučujeme je vyzkoušet. Poslední hru, která šla hrát na PC a konzolích, však Pope vydal v roce 2018 a je tedy už čas na nějakou zásadnější novinku.

Pope však v podcastu Mike & Rami Are Still Here prohlásil, že aktuální nálada v herním průmyslu je hodně odlišná, než dříve. „Už byste neměli mluvit o věcech, na kterých pracujete,“ tvrdí. „Všechny nápady vám okamžitě sebere umělá inteligence, nebo je lidi zkrátka rychle okopírují,“ vysvětluje své pocity. „Necítím se teď dobře, abych veřejně mluvil o svých projektech.“

Na jednu stranu to může být pro fanoušky jeho dřívější práce zklamání, že se nejspíše ještě nějakou dobu nic nedozví, ale na druhou stranu Pope tímto tvrzením naznačil, že na něčem pracuje. Od roku 2018 se přitom věnuje pouze vedlejším projektům v podobě malých her pro zařízení Playdate, což je něco, k čemu se většina hráčů nejspíše nedostane.

Vývojář dále popisuje, že byl velice spokojený s Papers, Please a Return of Obra Dinn. „Možná je to něco, co se mi nemusí povést zopakovat? Možná bych měl v nejlepším přestat. Proč bych měl dřít na něco, co pak ani hráči nebudou chtít hrát?“ zamyslel se v podcastu. Zní to tedy spíše jako kdyby měl myšlenku na novou hru, ale není si s ní ještě úplně jistý.

Vzhledem k tomu, že oba jeho tituly si také sám vydával, není vázaný žádnými termíny nebo financováním s podmínkami. Pokud má dost financí na dlouholetý vývoj, nic ho nenutí hru vydávat co nejdříve. V podobné situaci se mimochodem nacházeli i autoři známé metroidvanie Hollow Knight, kteří také dlouhé roky otáleli s vydáním nového dílu. Sami však nakonec prohlásili, že se zkrátka nikam nehnali a dali si s prací na hře pořádně záležet.

„Trávím teď čas tím, že zkrátka hledám zábavné prvky,“ dodal v rozhovoru Pope. Tak či onak to vypadá, že ještě v dohledné době se o jeho nové hře nejspíše nic nedozvíme, ale doufáme, že se Pope nakonec nenechá odradit.

