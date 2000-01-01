náhledy
Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě ladí, zároveň se chlubí tím, že nabídne více než 60 hodin nového obsahu.
Autor: Lordbound Dev Team
Lordbound je ohromným projektem, který svým rozsahem překoná i všechna oficiální rozšíření pro The Elder Scrolls V: Skyrim. Řadí se tak po bok nejrozsáhlejších modifikací na tuto hru, které zahrnují třeba kompletní konverzi Enderal nebo předělávku čtvrtého dílu Skyblivion.
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace přidá ke světu Skyrimu zcela nový region, a to Druadach, který je podle autorů větší než třeba celý Soltsheim.
Autor: Lordbound Dev Team
V Druadachu na vás čeká celá řada hlavních i vedlejších úkolů, jeskyní k prozkoumání a další aktivity.
Autor: Lordbound Dev Team
Opravdu působivý je fakt, že projití všech úkolů může zabrat přes 60 hodin herního času. Tolik přitom nabízí běžně i velké RPG tituly.
Autor: Lordbound Dev Team
Lordbound dokonce údajně obsahuje „vůbec největší hlavní úkol, jaký jste ve Skyrimu zažili“. Během jeho plnění vás čekají i rozhodnutí, které budou měnit rozložení sil v novém regionu.
Autor: Lordbound Dev Team
Příběh vás přenese do sporu mezi imperiální legií a orky, ústřední postavou pak bude Lord Haelan, jemuž budete pomáhat s tajemstvím ohledně minulosti jeho rodiny.
Autor: Lordbound Dev Team
Celkem se vypravíte na víc než 40 větších či menších dobrodružství napříč novým regionem.
Autor: Lordbound Dev Team
Vedle toho budete tak moci najít a prozkoumat přes 50 nových jeskyní a kobek, které jsou plné pokladů, ale i nebezpečí.
Autor: Lordbound Dev Team
Další přidaný obsah v modifikaci pak zahrnuje nové zbraně, brnění, kouzla a další předměty.
Autor: Lordbound Dev Team
Na modifikaci začali autoři pracovat už v roce 2013 a podle prvních odhadů mělo být hotovo od roku 2018. Jenže vzhledem k tomu, že jde o projekt party fanoušků přišla série odkladů.
Autor: Lordbound Dev Team
V jednu chvíli dokonce autoři zvažovali, že Lordbound uvolní jako open source projekt, aby jej mohl dokončit někdo jiný, ale nakonec se tým dohodl, že se „hecne“ a modifikaci dokončí sami.
Autor: Lordbound Dev Team
Začátkem října tak Lordbound vstoupil do tzv. „soft launch“ fáze. To znamená, že modifikace je už celá dostupná ke stažení a měla by jít i celá odehrát, jen zážitek ještě nebude úplně bez bugů.
Autor: Lordbound Dev Team
Autoři sami uvádějí, že modifikace je „víceméně hratelná“, jen mají aktuálně ještě práci s doladěním nezbytného dabingu postav, který zatím není kompletní.
Autor: Lordbound Dev Team
Autoři průběžně opravují ty nejzávažnější chyby, nicméně je možné, že než se doladí všechno, bude to ještě nějakou dobu trvat.
Autor: Lordbound Dev Team
Názory prvních hráčů jsou zatím smíšené. Někteří píší, že atmosféra modifikace je skvělá a že zatím na žádné zásadní chyby nenarazili.
Autor: Lordbound Dev Team
Jiní naopak vyjmenovávají jednu chybu za druhou, například duplikaci klíčových postav, chybějící textury, chybějící úkoly nebo třeba zamrzání celé hry.
Autor: Lordbound Dev Team
Lordbound i přes to působí hodně lákavě a jakmile ještě autoři doladí technickou stránku, půjde nepochybně o nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky Skyrimu.
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound je dostupná ke stažení například na portálech Nexus Mods nebo ModDB. Ke hraní potřebujete Skyrim Special Edition. A ve zbytku galerie se můžete pokochat dalšími záběry z nové části herního světa.
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team
Modifikace Lordbound na The Elder Scrolls V: Skyrim
Autor: Lordbound Dev Team