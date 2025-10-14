Vývoj zabral 12 let, nyní můžete ve Skyrimu strávit další desítky hodin

Ondřej Martinů
Už dva roky po vydání jednoho z nejznámějších RPG začali fanoušci pracovat na modifikaci s názvem Lordbound. Do první ostré verze se tento obří projekt dostal až nyní, a byť jej autoři stále ještě ladí, zároveň se chlubí tím, že nabídne více než 60 hodin nového obsahu.
