Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a nakonec samozřejmě nastane čas zahrát si nejočekávanější hru posledních let: Grand Theft Auto VI.
Autor: Rockstar Games
Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli? Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde 4. listopadu na PC. Hru není potřeba kupovat, stačí jen aktivní herní předplatné.
Autor: Blizzard
World of Warcraft: Forever má stejnou startovní čáru jako původní WoW, sleduje ale alternativní linii, která dále rozvíjí původní svět. Příběhově se odehrává po nové kampani ve strategii Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom (vyšla v září a je placená), ale ještě před otevřením Molten Core. Těšit se můžete na nové mise, dungeony, předměty a také novou rasu elfů Skyborne.
Autor: Blizzard
Nintendo si na listopad schovalo svou největší letošní pecku, nádherně vypadající remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, tedy hry kterou si hráči poprvé zahráli více než před čtvrt stoletím. Dodnes jde podle portálu Metacritic o vůbec nejlépe hodnocenou hru v historii videoher.
Autor: Nintendo
Grafika z éry Nintenda 64, což je doba prvních skutečných 3D her, příliš dobře nezestárla, remake je po grafické stránce úplně jiná hra. Co ovšem zůstává, je samotné jádro, byť mnohé prvky, například město, jsou rozšířené. Také den a noc plynou automaticky i ve městech a budovách a přestože Link zůstává stále němý, dialogy jsou konečně dabované. Nové je ovládání s tlačítkem pro skok (dříve na hraně skákal automaticky) a sprint. The Legend of Zelda: Ocarina of Time vychází 5. září exkluzivně na Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu okrajovému žánru krokovacích dungeonů. Oproti klasickým dungeonům nebude Underkeep zcela lineární a nabídne více konců. Hlavní náplní je průzkum herního světa, řešení hádanek a taktické souboje. A mimochodem, s nádhernou pixelartovou grafikou vypomáhá zkušený vývojář Karel Matějka (naposledy vydal hru Bzzzt).
Autor: Bonusweb.cz
Hra k hráčům zamíří 5. listopadu a samozřejmě bude i v češtině. Dočkají se jí ale zatím pouze hráči na PC.
Autor: Rake in Grass
Shrek, Fiona, Oslík a další známé postavy se vracejí v remasterované podobě kultovní herní adaptace animovaného filmu DreamWorks Shrek 2 Remastered. Nová verze nabídne vylepšenou grafiku včetně detailnějších textur a podporu až 4K rozlišení.
Autor: Aspyr Media
Na výběr je zde několik hratelných hrdinů. Každý má vlastní schopnosti, které se budou hodit jak při soubojích s nepřáteli a bossy, tak pro řešení hádanek. Navíc jde hrát až ve čtyřech hráčích ať už lokálně nebo online. DreamWorks Shrek 2 Remastered vychází 10. listopadu na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC a Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Aspyr Media
Svět Warhammeru se dočká vlastní hry v oblíbeném žánru bullet heaven, který v současnosti táhne především popularita hry Vampire Survivors. Hráči se mohou těšit na více než 40 hratelných postav a přes 75 různých zbraní, s pomocí kterých budou kosit hordy nepřátel. K hraní přitom stačí jen směrové šipky.
Autor: Auroch Digital
Warhammer Survivors vychází 10. listopadu na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Auroch Digital
Do oblíbeného českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 dorazí režim Coaches, který nabídne možnost vyzkoušet si práci řidiče dálkového autobusu. Jde o očekávané rozšíření hry, které následuje relativně těsně v závěsu za Road Trip režimem do sourozeneckého American Truck Simulatoru, který přidává na virtuální mapu Spojených států možnost řídit osobní auta.
Autor: SCS Software
Režim Coaches vás pošle na trasy mezi velkými městy, přičemž se samozřejmě musíte držet jízdního řádu, hlídat si zastávky a hlavně nenaštvat pasažéry tím, že třeba moc prudce brzdíte nebo řežete zatáčky. To je v Coaches úplnou novinkou. Euro Truck Simulator 2 - Coaches vychází 12. listopadu pouze na PC.
Autor: SCS Software
Nintendo se v listopadu přihlásí ještě jednou, vylepší totiž oblíbené strategické dobrodružství s roztomilými rostlinkami Pikmin 4 pro Nintendo Switch 2. Hlavní novinkou bude režim Dandori Academy, který nabídne celkem 72 nových výzev.
Autor: Nintendo
Vylepšení se týkají možnosti psího společníka ve hře ovládat hlasovými povely a došlo i na vylepšení grafiky, hra nyní funguje při hraní z doku na TV až ve 4K. Rozšíření Dandori Academy Upgrade Pack pro Pikmin 2 vychází exkluzivně pro Nintendo Switch 2 12. listopadu.
Autor: Nintendo
Následuje v podstatě nejzásadnější hra letošního roku a pro mnohé i nejočekávanější hra všech dob, Grand Theft Auto VI. Dlouhé čekání končí 19. listopadu, kdy hra po 13 letech od vydání předchozího dílu a celkem dvou odkladech vydání dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Rockstar Games
O hře se toho ještě nyní, lehce přes dva týdny do vydání, vlastně pořád neví tolik, kolik by hráči chtěli. Čeká se například na oficiální potvrzení grafických nastavení pro konzole jako je PlayStation 5 Pro nebo Xbox Series S a hráči by také i rádi viděli další záběry ze hry, dosud vedle tří trailerů vyšla pouze jedna delší ukázka se záběry z herního světa.
Autor: Rockstar
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive. Hra bude mít dva hratelné hrdiny, Jasona a Luciu, které lze vnímat jako moderní adaptaci Bonnie a Clyda.
Autor: Rockstar Games
Nakonec je tu ještě jedna hra, o které se už delší dobu mluví, a to Volvy’s Adventure: Reslimed. Pozornost se však netočí okolo hry samotné, jako spíše její symboliky: jde o dlouho slibovaný titul od vydavatele Devolver Digital, který již loni reagoval na oznámení šestého GTA tím, že plánuje vydat hru z vlastního portfolia ve stejný den, jako ikona akčního žánru.
Autor: doinksoft
Skákačka s maskotem Devolveru je v podstatě herní satirou, jde o remake neexistující původní hry a bude k dispozici za pouhých 5 dolarů. Hra vyjde 19. listopadu pouze na PC.
Autor: doinksoft
Nabídka her ve zbytku měsíce už je prakticky nulová, celý herní svět už počítá s tím, že pozornost po 19. listopadu se bude upínat čistě ke Grand Theft Auto 6.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games