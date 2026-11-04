Ukázka z GTA 6
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Ukázka z GTA 6
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Spousta autorů malých her doufá hlavně v to, že jejich počin bude hráče bavit, a v pohádkové tržby ani moc nedoufá. Sem tam se však i malým projektů povede prorazit takovým způsobem, že z vývojářů...
Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a...
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u...
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Na Roblox se denně připojí miliony lidí a průměrná doba hraní přesahuje dvě hodiny denně. Dětem do 12 let mohou rodiče sice nastavit denní limit hraní, od 13 let však o tuto možnost přicházejí. Jak...
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Česká Amanita Design a nizozemští Rusty Lake pořádají vůbec první Point-and-Click Showcase zaměřenou na adventury.
Osm let po oficiálním odhalení konečně víme, jak se bude nový díl The Elder Scrolls jmenovat.
Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a...
Český krokovací dungeon Brány Skeldalu se nesmazatelně zapsal do historie českých her. Připravovaný čtvrtý díl se má vrátit ke kořenům série.
Od vydání prvního dílu Mafie uplyne příští rok přesně čtvrt století. V rámci plánovaného koncertu Mafia Live ovšem zazní hudba napříč všemi díly.
Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...
Vítězkou třetí řady Miss Cosplay se stala Irina Meier ve svém kostýmu komiksové hrdiny Black Canary v retro pin-up stylu DC Bombshells. Za pozornost ovšem stojí o ostatní fotografie, podívejte se.