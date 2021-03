Youtuber si nechal vyrobit ovladač ze zlata. Stál ho milion a půl

Ačkoliv jsou na světě firmy, které se specializují na luxus a na vyžádání vám pozlatí třeba smartphone nebo i herní konzoli, vyrábět jakoukoliv elektroniku ze zlata je i na poměry bohatých lidí poněkud přehnaný a hlavně hodně nepraktický přepych. Zlato je totiž nejenom hodně těžké, ale také snižuje efektivitu zabudovaných bezdrátových vysílačů a je vodivé, což může být pro zařízení se zabudovanou baterií problém.

Jenže to neodradilo známého youtubera z prostředí PC novinek a recenzí, kanadského Linuse Sebastiana, aby si nechal takovou věc na zakázku vyrobit. Vyšlo ho to na 87 500 kanadských dolarů, což je v přepočtu asi milion a půl korun, ovšem Linus doufá, že celkem tři videa, která o gamepadu vydal, mu pomohou částku splatit. Ačkoliv má přes 13 milionů odběratelů, nemyslíme si, že to bude stačit.

Gamepad nejnovější generace, tedy typu pro Xboxy Series X a S, si nechal Sebastian vyrobit z 18karátového zlata o celkové váze 1,5 kilogramu. Ovladač je tak v rukou výrazně těžší než všechny běžně dostupné, což komentují v jednom z videí i členové jeho týmu. Ovladač tak při hraní můžete zároveň využít i třeba místo činky na posilování.

Výsledný produkt každopádně obsahuje veškerou potřebnou elektroniku ke své plné funkčnosti, byť se musely najít drobné kompromisy. Zejména slot na baterie museli výrobci odizolovat, neboť vzhledem k vodivosti zlata by asi mohlo lehce dojít ke zkratu. Dalším problémem pak je fakt, že je třeba být při hraní výrazně blíže přijímači bezdrátového signálu, neboť tělo ze zlata snižuje efektivitu jeho dosahu.

Jinak tento unikátní gamepad funguje jako každý jiný, příjemným bonusem je třeba i fakt, že zadní trigger tlačítka (také ze zlata) vydávají zajímavé kovové cvakání při stisku.



Co kanál Linus Tech Tips s tímto unikátním ovladačem udělá? V posledním videu tým hovoří o tom, že si ho pravděpodobně nechají a vystaví v kanceláři. Ve hře je také možnost, že zlato zase roztaví a prodají. Je tu ovšem i šance, že by se našel nějaký bohatý sběratel, který by tento unikátní ovladač koupil nepochybně ještě za vyšší částku, než jaká byla prvotní investice.



Microsoft by se každopádně mohl inspirovat a třeba alespoň udělat pro hráče, kteří také touží po troše luxusního pocitu z hraní, alespoň model s povrchem imitujícím leštěné zlato. Bohužel jediná speciální edice, které jsme se doposud dočkali, je „kanadský smoking“, tedy model pokrytý džínovou látkou. Aktuální nabídka modelů jinak obsahuje klasickou bílou a černou a dále varianty s kombinací bílé a modré či bílé a červené.