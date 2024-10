RECENZE: Seriál Yakuza je plivnutím do tváře fanoušků

Původem japonská série Yakuza, respektive Like a Dragon (vysvětlení změny názvu), se během let etablovala i mezi západními hráči. Série výborně kombinuje vážné pasáže s těmi odlehčenými, až bizarními, celkově ovšem baví příběhem, postavami i svéráznou hratelností. Letos v lednu vyšel výborný díl Like a Dragon: Infinite Wealth, na příští rok se chystá pirátský Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. S rostoucí popularitou byla jen otázka času, kdy překročí hranici videoher. Ostatně už v roce 2007 vyšel film, nyní tu máme seriálovou adaptaci Like a Dragon: Yakuza od Amazonu.

Seriál se vrací ke kořenům série a vypráví příběh mezi hráči oblíbeného yakuzáka Kazumy Kiryu. Příběh se odehrává ve fiktivní čtvrti Kamuročo, jejímž předobrazem se stalo Kabukičo Šindžuku.

Příběh sledujeme ve dvou hlavních časových liniích doplněných událostmi z dětství. Vidíme tak, které události formovaly hlavní hrdiny a jaký vliv jejich rozhodnutí měla na jejich budoucnost. Tvůrci se volně inspirují událostmi z prvních dvou her, řadu věcí si vykládají jinak a neváhají zbytečně přidat i novou postavu.

Ačkoli rozumím, že televizní seriál funguje jinak než hra, tvůrci ani se svými změnami nedokázali „prodat“ ty nejzajímavější momenty. Ani v těch nejvypjatějších scénách neumějí ve většině případů vyvolat ty správné emoce.

Rychle se také ukázalo, že zpracovat rovnou dvě hry naráz nebyl vůbec dobrý nápad. Jako fanouška mě pak vůbec nepotěšilo, že se tvůrci ani nesnažili vystihnout specifickou náladu her – Kazuma Kiryu je jiný, atmosféra taktéž. Ostatně i způsob, jakým některé postavy představují, je tristní. Nepodařilo se adaptovat ani stylové bitky z her. Akce v seriálu sice je, ale nemá šmrnc. Zůstávají jen jména a jakýsi příběhový skelet.

Otázkou zůstává, pro koho Like a Dragon: Yakuza vlastně je. Fanoušky naštve a troufám si tvrdit, že her neznalé diváky nezaujme. Seriál totiž střídá časové linie a některé scény až v příliš rychlém tempu, ve výsledku jsem tak i já jako fanda měl problém zorientovat se. Když už i první sezona Zaklínače na Netflixu někoho zmátla tím, že nevyprávěla jen jednu časovou lini, u tohoto počinu z toho bude mít řada lidí asi úplný guláš.

Seriál je přesto koukatelný, byť žádná sláva to není. Nejblíž má asi ke stylu adaptace sci-fi Halo, která mě ovšem bavila přece jen o fous víc.

Tvůrci ostatně už dřív prozradili, že si chtějí seriál ztvárnit po svém. Představitel Kazumy Kiryu dokonce prozradil, že mu nedoporučovali, aby hry vyzkoušel. Takže to dopadlo jako téměř vždy. Mysleli si, že se můžou vykašlat na předlohu, protože to umí líp – akorát že vůbec.

Hodnocení z pohledu fanouška: 30 %

Hodnocení jako běžného akčního seriálu: 50 %

K vidění na: Prime Video (16+), české titulky